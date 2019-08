Fruit d'un partenariat avec RDS et TSN, le projet place aux jeux Kraft Heinz est de retour pour une 11e année, avec un budget de 325 000 $ visant à créer de meilleurs espaces de jeux

Au cours des dix dernières années, le projet Place aux jeux Kraft Heinz a versé près de 3 millions de dollars à 77 collectivités. En tout, Kraft Heinz a soutenu 183 collectivités à ce jour, en consacrant 7,4 millions de dollars à des installations de loisirs partout au Canada.

Les chaînes partenaires RDS et TSN de Bell Média bonifieront le projet Place aux jeux Kraft Heinz en lui donnant une visibilité d'envergure sur les plateformes de pointe du réseau grâce à l'intégration d'une programmation en direct sur RDS.ca et TSN.ca, ainsi que sur les pages Facebook, Twitter et Instagram officielles de RDS et de TSN.

INSCRIVEZ VOTRE COLLECTIVITÉ DÈS MAINTENANT!

À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 22 septembre 2019, les Canadiens peuvent soumettre des lieux, des espaces et des projets qui maintiennent leur collectivité active et unie par le jeu sur le site KraftHeinzProjectPlay.com.

Le gagnant du grand prix du projet Place aux jeux Kraft Heinz, sera annoncé à la fin d'octobre 2019 sur RDS et TSN.

