Fruit d'Or poursuit son expansion et annonce l'acquisition de l'entreprise familiale américaine Decas Cranberry Products, Inc.

Fruit d'Or consolide son statut de chef de file mondial dans la transformation de canneberges et de bleuets sauvages, et de numéro un au monde pour le biologique

VILLEROY, QC, le 2 mars 2021 /CNW Telbec/ - Fruit d'Or, transformateur québécois de canneberges et de bleuets sauvages biologiques et conventionnels, est heureux d'annoncer l'acquisition de Decas Cranberry Products, Inc. (Decas), une entreprise familiale indépendante ancrée depuis plusieurs générations dans l'État du Massachusetts, le berceau d'origine de l'industrie. Cette transaction renforcera le rôle de premier plan du fleuron québécois au sein de l'industrie nord-américaine et internationale.

« L'annonce d'aujourd'hui marque un tournant dans l'histoire de Fruit d'Or. Cette transaction majeure vient assurer une croissance durable et concrétise notre vision de l'avenir de l'industrie, a déclaré Martin Le Moine, président et fondateur de Fruit d'Or. Nous sommes fiers d'écrire les prochains chapitres avec Decas et de jumeler nos expertises, en nous appuyant sur les valeurs communes de durabilité, d'innovation et de respect que nous partageons. »

« Cette acquisition vient appuyer l'objectif de solidifier le positionnement de Fruit d'Or et permettra de répondre à l'engouement international pour nos petits fruits, a dit Carl Blouin, vice-président exécutif, directeur général de Fruit d'Or. Pour demeurer un leader dans notre domaine, nous devons sans relâche créer de nouvelles occasions et miser sur l'innovation. Ensemble, nous serons bien positionnés pour propulser nos petits fruits vers de nouveaux sommets », d'ajouter monsieur Blouin.

Une histoire de familles

La grande aventure Fruit d'Or est, d'abord et avant tout, une histoire basée sur des partenariats et des valeurs familiales profondes. Son histoire est aussi marquée par son approche écoresponsable. Depuis ses débuts, la préservation des ressources naturelles dans un environnement où sont privilégiées l'innovation et les relations durables représente l'essentiel de la mission de l'entreprise.

Similairement, Decas Cranberry Products, Inc. est une entreprise familiale de troisième génération, fondée en 1934 par des frères immigrants grecs. L'entreprise est demeurée fidèle aux valeurs de ses fondateurs et s'engage encore aujourd'hui en faveur de la qualité, de la communauté et de la durabilité.

« Aujourd'hui marque un jalon excitant pour notre entreprise. Decas et Fruit d'Or partagent un engagement commun et des valeurs similaires. Je suis ravi par cette transaction et par l'opportunité qu'elle offre à nos clients, producteurs et nos employés. Nous sommes très heureux d'aller de l'avant et de combiner nos forces avec Fruit d'Or et confiants quant à l'avenir », a déclaré Michael McManama, président et directeur général de Decas Cranberry Products, Inc.

« Le secteur des canneberges repose sur des familles d'agriculteurs. Fruit d'Or et Decas partagent un engagement envers la terre, alors ce partenariat est tout à fait en accord avec nos valeurs communes. La famille Decas sait que ses producteurs et ses employés seront entre bonnes mains. Le patrimoine des Decas se perpétue », a conclu John Decas; propriétaire de deuxième génération, agriculteur et ancien président de Decas.

L'acquisition comprend une usine de transformation ainsi que des acres de production de canneberges. Decas fonctionnera comme une filiale américaine et conservera son nom ainsi que la marque Decas Farms®. Son siège social demeurera à Carver, Massachusetts.

À propos de Fruit d'Or

Fondée en 2000 et basée à Villeroy, au Québec, Fruit d'Or est un chef de file dans la transformation des petits fruits. L'entreprise familiale est numéro un au monde pour la transformation de canneberges biologiques et le deuxième plus grand transformateur de bleuets sauvages biologiques. La très grande majorité de ses petits fruits proviennent de producteurs solidement établis au Québec et l'entreprise y possède cinq sites de production. Cette structure d'approvisionnement lui permet d'assurer une distribution rapide et fiable dans plus de 50 pays. En plus d'offrir une vaste gamme de produits destinés à la transformation alimentaire, Fruit d'Or propose des gammes dédiées au marché des nutraceutiques ainsi qu'une gamme de délicieux fruits séchés et jus purs biologiques dédiés aux consommateurs avec la marque Patience Fruit & Co. Guidée par ses valeurs environnementales et sociales, Fruit d'Or vise à offrir le meilleur de ses petits fruits au monde entier.

À propos de Decas

Située à Carver, MA, au cœur du Massachusetts' Cranberry Country, Decas Cranberry Products, Inc. s'approvisionne en canneberges de qualité remarquable dans ses 450 acres en culture et chez ses 150+ exploitants de canneberges indépendants et distinctifs aux É.-U. et au Canada. Decas Cranberry Products offre une gamme variée de produits séchés et sucrés et de canneberges fraîches sous la marque Decas Farms®. Decas Cranberry Products est également une société spécialisée dans les ingrédients, offrant aux fabricants de produits alimentaires de plus de 20 pays différents des ingrédients de canneberge haut de gamme.

