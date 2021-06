Frontières fermées - l'industrie touristique a besoin d'aide

QUÉBEC, le 22 juin 2021 /CNW/ - L'annonce du gouvernement fédéral sur les frontières rate sa cible. Depuis des mois, l'industrie touristique réclame un plan clair concernant la réouverture des frontières comme l'ont fait d'autres pays du G7, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et la France.

Sans un tel plan, les entreprises touristiques ne pourront que compter sur la clientèle québécoise et canadienne pour la prochaine saison estivale et automnale, diminuant du coup les revenus potentiels de manière significative pour une deuxième année consécutive. Ayant eu recours au soutien de divers programmes pour assurer leur survie, une très forte majorité d'entreprises ont vu leur endettement croître de manière significative au cours des derniers mois. Pour perdurer et se relancer, il devient impératif qu'elles puissent générer des revenus. Contrairement à d'autres secteurs économiques, l'industrie du tourisme se fonde sur les déplacements, l'accès aux marchés extérieurs et sur des volumes de clientèles qui sont actuellement réduits significativement dû au respect essentiel des règles sanitaires.

Selon les données récentes du ministère du Tourisme, les touristes internationaux génèrent 4 milliards de dollars dans l'économie du Québec, soit 35 % de toutes les dépenses touristiques générées. Les touristes en provenance des États-Unis et la France contribuent à la hauteur de 60 % de toutes ces dépenses touristiques.

Pour les villes de Québec et de Montréal, les touristes hors Québec représentent près de 70 % de leur volume d'avant pandémie et 46 % des 412 000 emplois en tourisme.

Il est aussi à noter que ce sont d'abord les touristes internationaux qui soutiennent la fréquentation en période automnale. Or, sans un plan clair de réouverture en main, les réservations pour l'automne sont déjà compromises. Il devient également impossible de planifier l'embauche de la main-d'œuvre adéquate qui tend par ailleurs à l'exode vers d'autres secteurs.

Nous sommes conscients et nous partageons l'importance de prendre des décisions responsables pour assurer la sécurité de la population. D'ailleurs, l'industrie touristique a été exemplaire et solidaire des gouvernements depuis les tout débuts de cette pandémie.

Toutefois, la décision du gouvernement du Canada de prolonger l'interdiction d'entrée au pays, même pour les personnes vaccinées, le manque de prévisibilité et l'incertitude persistante que le gouvernement entretient en l'absence d'un plan concret par étape, avec dates et critères de réussite, constituent des conditions incohérentes et décevantes. À partir du moment où les Canadiens non-vaccinés peuvent circuler librement partout au pays, quelle est la logique d'empêcher les Américains pleinement vaccinés d'entrer au Canada?

Devant une telle situation, l'opportunité d'une saison estivale d'une durée de quelques semaines uniquement ne sera pas suffisante pour accumuler les liquidités vitales afin de passer l'hiver et de continuer à assurer la survie des entreprises touristiques.

En toute cohérence avec sa décision, le gouvernement doit annoncer immédiatement le rétablissement et la prolongation de la pleine subvention salariale et de la subvention aux loyers spécifiquement pour les entreprises de l'industrie touristique qui peinent à joindre les deux bouts depuis plus de 15 mois.

