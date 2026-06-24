FRONTERA ET KUPARI ANNONCENT LE DÉBUT DU PROCESSUS DE VENTE STRATÉGIQUE DU COMPLEXE MINIER DE CUIVRE PIEDRAS VERDES À SONORA, AU MEXIQUE

MEXICO, 24 juin 2026 /CNW/ - Frontera Copper Corporation, S.A.P.I. de CV et Kupari Investments Ltd. (« Kupari »), collectivement les « sociétés », annoncent aujourd'hui que Frontera Copper Corporation (« Frontera »), et Kupari Metals A.G., filiale en propriété exclusive de Kupari, ont entamé un processus de vente stratégique pour le complexe minier de Piedras Verdes. Toute mention du complexe minier Piedras Verdes fait référence à 100 % des capitaux propres de Frontera et de Kupari Metals. Les sociétés ont retenu les services de BMO Marchés des capitaux à titre de conseiller financier et de Blake, Cassels & Graydon LLP à titre de conseiller juridique dans le cadre du processus.

Piedras Verdes est une mine productrice de cuivre située dans l'État stable et favorable à l'exploitation minière de Sonora, au Mexique, qui offre à proximité un accès à des infrastructures de soutien et à une main-d'œuvre qualifiée. En raison des pénuries de cuivre attribuables à une forte demande continue de cuivre, aux tendances séculaires en matière d'électrification et aux longs processus de développement, la direction estime qu'une vente aujourd'hui pourrait générer des profits importants, tandis que les acquéreurs peuvent profiter de possibilités immédiates de production commerciale et d'expansion.

BMO Marchés des capitaux a commencé à discuter avec un certain nombre d'acquéreurs potentiels, et les sociétés ouvriront une salle de données contenant des renseignements confidentiels aux acquéreurs potentiels qui ont conclu des ententes de confidentialité satisfaisantes.

À propos de Frontera Copper Corporation

Frontera Copper Corporation est une société minière de cuivre qui extrait et transforme des minerais de sulfure et d'oxyde, produit des cathodes de cuivre de qualité « A » de la London Metals Exchange et vend principalement du minerai d'hypogène à Kupari Metals.

À propos de Kupari Metals

Kupari Metals est une entreprise de laminage de métaux de base qui transforme des matériaux contenant du cuivre en concentrés de cuivre destinés à la vente. Kupari Metals traite le minerai de sulfure d'hypogène provenant de l'exploitation de Piedras Verdes.

Conseillers et avocats

Les sociétés ont retenu les services de BMO Marchés des capitaux à titre de conseiller financier et de Blake, Cassels & Graydon LLP à titre de conseiller juridique dans le cadre du processus.

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SOURCE Frontera Copper Corporation