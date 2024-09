Front Row Group annonce un investissement stratégique de Charlesbank Capital Partners

Ce nouveau financement renforcera la capacité de Front Row Group à mettre en œuvre des initiatives de croissance stratégique et à offrir un service hyperpersonnalisé à grande échelle

NEW YORK et BOSTON, 3 septembre 2024 /CNW/ - Front Row Group (ou la « Société »), une agence de commerce électronique et accélérateur offrant une gestion complète et externalisée des places de marché pour les marques de beauté, de santé et bien-être, et de produits de consommation courante, a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique de la part de Charlesbank Capital Partners (« Charlesbank »), une firme de capital-investissement de taille intermédiaire ayant levé plus de 18 milliards de dollars en capital depuis sa création. Cet investissement aidera la Société à accélérer l'innovation et la croissance de l'entreprise, tout en continuant de mettre l'accent sur un service personnalisé de haute qualité à grande échelle.

Avec une présence mondiale à New York, San Diego, Hambourg et Bratislava, Front Row Group tire parti d'une technologie brevetée pour concevoir, commercialiser, distribuer et faire croître des marques de premier plan partout dans le monde. La Société adapte son ensemble diversifié de services spécialisés aux besoins uniques des entreprises grâce à son expertise en matière de création stratégique de marques, de marketing omnicanal, d'expansion sur le marché international, de production de contenu et d'intelligence d'affaires grâce à sa plateforme exclusive Catapult ainsi qu'à son approche innovante en conception et stratégie de marque. Cet investissement fait suite à la consolidation de la marque de 2023 qui a réuni Fortress Brand, School House, Taylor & Pond, Bizmut et Finc3 sous la marque Front Row Group, offrant à la Société des capacités mondiales différenciées pour mieux soutenir les clients en Amérique du Nord et en Europe.

L'investissement de Charlesbank permettra à Front Row Group de continuer à prendre de l'expansion dans l'espace dynamique et en croissance rapide du commerce électronique. La Société sera bien placée pour fournir des résultats plus rapides et plus percutants dans le canal complexe d'Amazon sur le plan opérationnel, ce qui aidera les clients à optimiser leur contenu, à prendre des décisions fondées sur les données à l'aide de Catapult et à gérer la logistique complexe du marché concurrentiel. Grâce à son partenariat avec Charlesbank, Front Row Group peut s'appuyer sur ses antécédents en matière de croissance organique et d'acquisitions relutives, ce qui lui permettra d'accélérer sa trajectoire de croissance.

« Alors que la demande pour les services de Front Row Group augmente et que de plus en plus de marques cherchent à stimuler la croissance du commerce électronique, le partenariat avec Charlesbank nous permettra de tirer pleinement parti des débouchés commerciaux qui se présentent à nous, a déclaré Yuriy Boykiv, chef de la direction de Front Row Group. Grâce à l'expertise approfondie de Charlesbank dans l'industrie et à sa longue expérience en matière de création de valeur, Front Row Group est mieux outillé pour renforcer sa position de partenaire de premier plan des grandes marques à l'échelle mondiale. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur le soutien de Charlesbank pour cette prochaine phase de croissance. »

« Front Row Group se trouve au carrefour de plusieurs tendances puissantes à long terme : la transition des secteurs de la beauté, de la santé et du bien-être, qui représentent 300 milliards de dollars, en particulier le segment des produits haut de gamme, vers le commerce électronique, et la personnalisation croissante des préférences de marque, a déclaré Michael Choe, directeur général et chef de la direction de Charlesbank. Ces changements tectoniques ont créé une occasion de marché importante pour les principaux fournisseurs de services qui permet aux marques d'atteindre leur plein potentiel en ligne plus rapidement et plus efficacement. Front Row Group est un chef de file incontesté qui aide ses marques partenaires à atteindre cet objectif. Nous sommes ravis de nous associer à Yuriy, aux cofondateurs et aux présidents actuels Alex et Matt Beer, ainsi qu'à leur équipe, pour poursuivre leur croissance déjà impressionnante. »

Les modalités financières de la transaction n'ont pas été dévoilées.

Jefferies LLC a agi à titre de conseiller financier auprès de Front Row Group pour la transaction et Akerman LLP a fourni des conseils juridiques à Front Row Group. Lincoln International LLC a agi à titre de conseiller financier et Kirkland & Ellis LLP a fourni des conseils juridiques à Charlesbank.

À propos de Front Row Group :

Front Row Group est une agence de commerce électronique de premier plan et un accélérateur spécialisé dans les marques de produits de beauté, de santé, de bien-être et de produits de consommation. Avec une présence mondiale à New York, San Diego, Hambourg et Bratislava, la société s'associe à de grandes marques pour stimuler la croissance du commerce holistique. Tirant parti d'une technologie exclusive appelée Catapult et de capacités robustes, l'entreprise conçoit, commercialise, distribue et fait croître des marques dans le monde entier.

L'expertise de Front Row Group englobe la création stratégique de marques, l'excellence omnicanale, l'expansion sur les marchés internationaux, la création de contenu captivant, ainsi que l'innovation en matière de conception et de stratégie de marque. Front Row Group assure une croissance robuste sur le marché, une gestion transparente du commerce électronique, un marketing numérique ciblé et une intelligence d'affaires exploitable.

Bénéficiant de la confiance de chefs de file de l'industrie comme OUAI, Summer Fridays, Glow Recipe, Designs For Health, Scrub Daddy, Unilever, Bosch et Wella, Front Row Group permet aux marques de réaliser leur plein potentiel dans un marché concurrentiel. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.frontrowgroup.com/.

À propos de Charlesbank :

Établie à Boston et à New York, Charlesbank Capital Partners est une firme de placement privé du marché intermédiaire qui a levé plus de 18 milliards de dollars de capitaux depuis sa création. Charlesbank se concentre sur les rachats dirigés par la direction, le financement de capital de croissance, le crédit opportuniste et les investissements technologiques. La firme cherche à investir dans des sociétés qui ont un avantage concurrentiel durable et d'excellentes perspectives de croissance. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.charlesbank.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2419711/Front_Row_Logo.jpg

