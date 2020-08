Fromageries Bel Canada : première usine canadienne en production

Bel Canada passe en production locale de Mini Babybel® et investit 87,5 millions pour renforcer l'expertise laitière au Québec

MONTRÉAL, le 6 août 2020 /CNW Telbec/ - Bel Canada est heureuse d'annoncer le début de la production dans la nouvelle usine Babybel située à Sorel-Tracy. L'usine produira les produits de la marque Babybel® pour répondre à la demande du marché canadien. Cette nouvelle usine permet maintenant la production locale de fromages qui étaient jusqu'à présent importés des États-Unis et de la France.

« L'ouverture de l'usine Babybel de Sorel-Tracy est une excellente nouvelle pour le secteur laitier canadien. Nous sommes fiers de faire partie de l'industrie de la transformation alimentaire, l'un des principaux secteurs de la fabrication au Canada. De plus, connaissant l'expertise laitière du Québec et les avantages de s'y établir, le choix d'investir et de créer de l'emploi au Québec était logique et naturel », souligne Cristine Laforest, directrice générale de Bel Canada.

« Nous sommes fiers du travail accompli ces dernières années pour investir dans une région qui nous permet de partager des synergies industrielles avec des partenaires en créant plus de 140 emplois locaux. L'exploitation d'un tel établissement implique le recrutement d'une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée aux compétences variées et nous recevons beaucoup soutien de la communauté locale en tant que nouvel employeur », ajoute Thierry Vialard, vice-président des opérations pour l'usine Babybel de Sorel-Tracy.

Bel Canada est fier de compter sur le gouvernement du Québec, sur Investissement Québec et sur le gouvernement du Canada pour la réalisation de ce projet.

À propos du Groupe Bel et de Bel Canada inc.

Bel est un groupe familial international piloté par la cinquième génération de dirigeants familiaux. Fondé il y a plus de 150 ans, le Groupe Bel est l'un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur du marché des collations saines. Bel veut contribuer à construire un modèle agro-industriel positif, avec l'ensemble de ses parties prenantes; et cela, en faveur d'une alimentation saine, durable et inclusive. Grâce à son portefeuille de marques iconiques et internationales, telles que La Vache qui rit®, Mini Babybel®, Boursin®, et plus de 20 marques locales leaders sur leurs marchés, Bel propose à ses consommateurs, dans plus de 120 pays, une offre de collations saines et des solutions culinaires, permettant à tous de bénéficier des bienfaits des produits laitiers et fruitiers.

La filiale Bel Canada a été créée en 2005 pour dynamiser le développement des activités du groupe au Canada. Deux de ses principales marques, Boursin® et La Vache qui rit®, sont produites en sous-traitance au Canada avec des partenaires locaux actifs dans la transformation laitière. L'usine de Mini Babybel® de Sorel-Tracy est le premier établissement que Bel exploitera directement au Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.bel-canada.ca.

SOURCE Fromageries Bel Canada inc.

Renseignements: Caroline Des Rosiers, [email protected], 514-880-2881