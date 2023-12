Frito Lay Canada invite les Canadiens et Canadiennes à instaurer une nouvelle tradition des Fêtes : laisser des croustilles au père Noël

Une nouvelle étude commandée par Frito Lay Canada révèle que plus de 68 % des Canadiens et Canadiennes seraient ouvert·es à un changement de collation pendant la période des Fêtes

TORONTO, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Le père Noël a annoncé qu'il voulait une pause des biscuits. Cette année, il souhaite quelque chose de salé et demande aux Canadiens et Canadiennes d'instaurer une nouvelle tradition en lui laissant un bol de croustilles.

Et il n'y a pas que le père Noël qui a des croustilles sur sa liste de souhaits : selon une nouvelle étude commandée par Frito Lay Canada, parmi les membres du Forum Angus Reid, 68 % des Canadiens et Canadiennes veulent parfois autre chose que des sucreries pendant la période des Fêtes, et plus du tiers préfèrent les collations salées.

Frito Lay Canada croit qu'il est temps que les croustilles prennent la tête d'affiche du temps des Fêtes. C'est pourquoi le fabricant de marques de croustilles bien-aimées, comme Lay's®, Doritos et Cheetos®, encourage une nouvelle tradition des Fêtes pour les millions de gens au Canada qui sont prêts à passer à autre chose.

« Cette campagne a commencé avec une idée simple : et si le père Noël voulait autre chose que des biscuits? », explique Jess Spaulding, chef de la direction du marketing à PepsiCo Canada Aliments. « Cela a déclenché une réflexion créative : nous nous sommes demandé de quelle façon le père Noël pourrait parler au nom de tous les Canadiens et toutes les Canadiennes qui souhaiteraient parfois un bol de croustilles pendant la période des Fêtes. »

Dans sa nouvelle campagne publicitaire festive lancée à l'échelle nationale aujourd'hui (et mettant en vedette le père Noël), Frito Lay Canada donne la vedette aux croustilles pour la période des Fêtes et encourage les Canadiens et Canadiennes à repenser la tradition de laisser des biscuits au père Noël.

Voici un nouveau classique des Fêtes : « Que des croustilles à souhaits » de Miss Vickie's®

Les gens qui ont l'intention de laisser quelque chose de vraiment spécial pour le père Noël ne devraient pas chercher plus loin que Miss Vickie's. Puisque les Fêtes sont faites pour s'échanger des vœux, Frito Lay Canada lance un sac en édition limitée qui ravive un rituel classique. Vous êtes-vous déjà disputé une croustille pliée avec vos proches pour faire un souhait? Cette saison, vous pouvez vous procurer un sac de croustilles cuites à la marmite « Que des croustilles à souhaits » Miss Vickie's et échanger de bons vœux. Ces sacs sont entièrement remplis de croustilles à souhaits - ces délicieuses croustilles pliées que l'on trouve parfois dans les sacs Miss Vickie's - et arborent un design de Noël en édition limitée.

D'ici quelques jours cette semaine, les Canadiens et Canadiennes pourront recevoir un sac de croustilles « Que des croustilles à souhaits » Miss Vickie's en visitant MeilleursVoeuxMissVickies.ca . Des quantités limitées des sacs en édition limitée seront disponibles tous les jours du 8 au 12 décembre à 11 h 11 HE.

Mais ce sac n'est pas seulement une belle façon de faire un vœu : il est aussi parfait pour en exaucer. Les Canadiens et Canadiennes qui feront un don de 5 $ ou plus pourront recevoir un sac. La marque Miss Vickie's s'engage à tripler les dons jusqu'à concurrence de 50 000 $. Même le père Noël serait d'accord : ça fait beaucoup de souhaits.

À propos de PepsiCo Canada Aliments

PepsiCo Canada Aliments regroupe Frito Lay Canada et Quaker Canada. L'entreprise emploie plus de 6 000 Canadiennes et Canadiens et compte sept usines de fabrication, ainsi que des bureaux de vente et des centres de distribution répartis d'un océan à l'autre. Frito Lay Canada est le plus grand fabricant de grignotines au Canada, et sa gamme de produits comprend les marques Lay's, Doritos, Tostitos, Ruffles, Smartfood et Cheetos. La gamme Quaker regroupe un large éventail de céréales nourrissantes, de gruaux, de barres et collations de riz et de maïs, ainsi que des marques connues comme Quaker Life, Quaker Chewy, Croque Nature et Crispy Minis. Pour plus d'information, visitez le www.pepsico.ca .

À propos de l'étude

Les conclusions présentées sont celles d'une étude commandée par Frito Lay Canada auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 508 Canadiens et Canadiennes membres du Forum Angus Reid en ligne, équilibré et pondéré en fonction de l'âge, du sexe, de la région et de la scolarité. À des fins de comparaison seulement, un échantillon de cette taille produirait une marge d'erreur de +/- 2,4 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95 %. L'étude a été menée en anglais et en français en décembre 2023.

