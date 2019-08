FRISSONS TV à la recherche de son animateur (trice)

MONTRÉAL, le 8 août 2019 /CNW Telbec/ - Il y a eu en autres, Vampira, Svengoolie et plus récemment Elvira comme animateur(trices) d'horreur. Dans un vent de nostalgie de ces belles années, FRISSONS TV a lancé en février dernier, un appel de candidatures afin de dénicher son nouveau visage qui animera des émissions spéciales, des capsules et éventuellement sa série éponyme.

Le personnage recherché devait être original et posséder un sens de l'humour et une répartie facile en parfaite symbiose avec FRISSONS TV.

Parmi les 21 candidatures reçues, 6 finalistes ont été retenus pour le poste convoité.

Le dévoilement des finalistes

Le 1er août, FRISSONS TV dévoilait les noms des participants qui se feront la lutte pour devenir l'animateur ou l'animatrice de FRISSONS TV.

Les finalistes sont: Martin Caron, alias MORTin, Jessica Dupont Seers, alias Helena Eldritch, Liliane Fallon alias Marinella: Maîtresse des abysses, Eric Laparé alias Erik, Sophie Lemieux alias Sophie Moon et Simon Roy-Martel alias Tation.

Pour découvrir nos finalistes, nous vous invitons à consulter leurs profils sur frissonstv.com/animateur-recherche/.

L'émission spéciale sera diffusée en grande première, mercredi le 25 septembre à 21h.

Les spectateurs seront invités à faire leur choix parmi les finalistes sur le site web de la chaine.

Le couronnement du nouveau visage de FRISSONS TV se fera le lundi 14 octobre à 19h.

Rappelons que FRISSONS TV est une chaîne spécialisée au contenu entièrement dédié au cinéma de genre où se retrouvent vampires, loups-garous, zombies, invasions d'extra-terrestres, monstres, tueurs en série, animaux déchaînés, démons, possessions et maisons hantées pour le grand bonheur des amateurs.

Une programmation éclectique dès le 30 septembre 2019

Frissons TV propose des rendez-vous hebdomadaires:

Soirée Video club - Hommage aux films des années 80's dans les belles années des vidéoclubs tous les mardis à 21h.

- Hommage aux films des années 80's dans les belles années des vidéoclubs tous les mardis à 21h. Électron libre - Diffusion de documentaires à thématique d'horreur et contenu original tous les mercredis à 21h.

- Diffusion de documentaires à thématique d'horreur et contenu original tous les mercredis à 21h. Les trésors de la voûte - Diffusion des trésors du cinéma d'horreur et d'épouvante les jeudis à 21h.

- Diffusion des trésors du cinéma d'horreur et d'épouvante les jeudis à 21h. L'heure MANGA - Diffusion de 2 séries de manga d'horreur en provenance du Japon les dimanches à 19h.

La chaine est offerte aux abonnés de Bell, Videotron, Shaw et plusieurs distributeurs indépendants au Québec. FRISSONS TV peut être incluse dans votre forfait actuel sans frais additionnels. La chaine est également offerte à la carte. Pour plus de détails, visitez le site web de la chaine au www.frissonstv.com/sabonner

