LAS VEGAS, 3 février 2024 /CNW/ - FRESOR, une plateforme technologique de vapotage de pointe, a dévoilé pour la première fois au TPE de Las Vegas la technologie FRESOR NOVA et sa plus récente création, FRESOR N10000. Cet événement a marqué le début mondial de la première vapoteuse transparente jetable de grande capacité, attirant rapidement l'attention et suscitant des éloges unanimes de la part des clients et des participants.

FRESOR dévoile la première grande vapoteuse transparente jetable au monde au TPE24 de Las Vegas (PRNewsfoto/ALD Group Limited)

Auparavant, les consommateurs de gros appareils de vapotage jetables se préoccupaient au sujet des niveaux restants de liquides à vapoter, ce qui nuisait à la satisfaction globale de leur expérience de vapotage. L'innovation de FRESOR consiste en un réservoir transparent de liquide à vapoter qui permet aux utilisateurs de voir clairement le volume de liquide de 12 ml, apportant ainsi une solution à ce problème de longue date et une amélioration de l'expérience de vapotage.

La première vapoteuse à grande capacité transparente jetable au monde

1. Voir c'est croire :

La grande fenêtre laissant voir le liquide à vapoter permet aux utilisateurs de voir les 12 ml réels de liquide et de surveiller facilement le niveau de liquide restant en un coup d'œil.

2. Zéro déchet, plus de bouffées :

Propulsée par la technologie Fresor Nova, la plus petite bobine à maillage plate assure la pleine atomisation du liquide à vapoter sans aucun résidu et une augmentation remarquable de 42 % du nombre de bouffées.

3. Un goût exquis jusqu'à la dernière bouffée :

Le coton naturel garantit une expérience de vapotage pure et lisse, grâce à un processus de fabrication automatisé garantissant l'uniformité et des normes de qualité élevées.

Technologie FRESOR NOVA

Conçue à l'origine pour les produits à faible volume, la technologie FRESOR NOVA a été considérablement améliorée, augmentant sa capacité de 2 ml à 12 ml, voire même 15 ml. Grâce à cette percée, les appareils à grand volume peuvent maintenant avoir le point de vente unique du réservoir clair comme du cristal de liquide à vapoter, ce qui résout l'anxiété de l'utilisateur quant au liquide à vapoter restant, tout en offrant une expérience de vapotage améliorée sur le plan visuel.

En plus de l'introduction de la technologie FRESOR NOVA et de la technologie révolutionnaire FRESOR N10000, FRESOR a présenté la famille de produits FRESOR MAX, y compris le FRESOR MAX B12000, la première vapoteuse verticale à recharge sans fil au monde, et le FRESOR MAX B11000, avec un mode d'amplification pour une performance de vapotage améliorée.

Lors du lancement, le directeur technique, Kevin, a souligné l'engagement ferme de FRESOR en faveur des avancées technologiques et de l'innovation. Il a déclaré que l'entreprise est déterminée à s'attaquer continuellement aux préoccupations des consommateurs et à fournir des solutions technologiques de pointe pour améliorer l'expérience de vapotage des utilisateurs.

À propos de FRESOR

Fondée en 2022 en tant que la plateforme de premier plan de la technologie de vapotage d'ALD Group Limited, FRESOR offre actuellement deux solutions de vapotage : FRESOR Nova et FRESOR Max.

