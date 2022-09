À l'affiche jusqu'au 10 octobre, l'exposition a déjà conquis plus de 325 000 visiteurs.

MONTRÉAL, le 14 sept. 2022 /CNW Telbec/ - À l'affiche de Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, depuis le 14 avril dernier, VIKINGS - Dragons des mers du Nord a reçu la visite plus de 325 000 personnes, surpassant le record établi en 2018 par Reines d'Égypte (316 000 visiteurs). Une performance inégalée pour cette exposition estivale qui offre une incursion unique dans le monde fascinant des Vikings ! Dernière chance de la découvrir en famille ou entre amis, l'exposition fermera ses portes le 10 octobre prochain.

Pour la première fois et en exclusivité au Québec, Pointe-à-Callière présente 650 objets authentiques issus de la remarquable collection du Musée national du Danemark, une des plus prestigieuses au monde. Bijoux et parures d'une grande finesse, armes et objets du quotidien, les traces matérielles laissées par les Vikings livrent de nombreux indices sur ce peuple légendaire dont la simple évocation frappe encore puissamment l'imaginaire. Le succès de l'exposition, tout comme leur omniprésence dans la culture populaire, en témoigne !

À la pointe des connaissances scientifiques sur le sujet, l'exposition brosse un portrait des plus complets de cette ancienne société scandinave composée de paysans et d'artisans, de redoutables guerriers, d'habiles marchands et de navigateurs hors pair. Grâce à une collaboration renouvelée avec Ubisoft Montréal, initiée en 2018 pour Reines d'Égypte, elle plonge les visiteurs dans le monde tant réel qu'imaginaire des Vikings au gré d'un parcours immersif qui se décline en quatre grands récits : le récit des origines, de la vie, du voyage et de la fin des temps. Avec VIKINGS - Dragons des mers du Nord, Pointe-à-Callière réalise ainsi une exposition d'envergure sur les Vikings, aussi exhaustive que spectaculaire.

L'exposition VIKINGS - Dragons des mers du Nord a été réalisée par Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, en partenariat avec le Musée national du Danemark et MuseumsPartner en Autriche. Elle est présentée par Desjardins, en collaboration avec Ubisoft Montréal et en partenariat avec Tourisme Montréal, l'hôtel Uville et La Presse. Le Musée remercie chaleureusement prêteurs, commanditaires et partenaires.

Une 30e année sous le signe de la reprise

Tandis que Montréal célébrait son 380e en 2022, Pointe-à-Callière, situé sur le lieu de fondation de la ville, fêtait en grand 30 ans d'histoires. Une année durant laquelle le Musée a progressivement retrouvé, avec bonheur, une fréquentation équivalente à celle qu'il connaissait avant la pandémie. À l'été 2022, les Montréalais et Montréalaises ont ainsi pu renouer avec leur Musée et prendre part à de nombreuses activités culturelles. Après deux ans de pause, plus de 10 000 familles ont participé aux ateliers offerts gratuitement les dimanches pour prolonger l'immersion dans le monde fascinant des Vikings. Un retour à la normale qui s'est fait particulièrement sentir durant la haute saison avec le retour massif des touristes. Venus d'Europe, d'Asie, des États-Unis, ou encore des autres provinces canadiennes, ils ont été des milliers à découvrir l'histoire de Montréal à Pointe-à-Callière et à se laisser séduire par la populaire exposition VIKINGS - Dragons des mers du Nord !

Accès illimité à Pointe-à-Callière pour 5 $ de plus !

Dans le cadre du 30e anniversaire de Pointe-à-Callière, une promotion sur les abonnements individuels, offerts au prix unique de 30 $, permet un accès illimité au Musée ainsi qu'à de nombreux avantages pour une durée d'un an. Soit seulement 5 $ de plus qu'une entrée simple ! L'occasion de visiter l'exposition VIKINGS - Dragons des mers du Nord puis de revenir profiter du parcours archéologique ou des expositions temporaires Coup de cœur ! Nos collections s'exposent jusqu'au 8 janvier et Le Monde en tête, la collection Antoine de Galbert à l'affiche dès le 17 novembre.

À propos de Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

Inauguré en 1992 dans le cadre du 350e anniversaire de la métropole, Pointe-à-Callière est aujourd'hui le plus grand musée d'archéologie au Canada et le musée d'histoire le plus fréquenté de Montréal. Érigé sur une concentration de sites historiques et archéologiques d'envergure nationale, dont le lieu de fondation de Montréal, le complexe muséal a pour mission de conserver les collections, d'enrichir les connaissances, de mettre en valeur et faire aimer le patrimoine archéologique et historique de Montréal. Une mission menée à travers des actions de conservation et de recherche, de diffusion, d'éducation, d'inclusion et d'initiatives communautaires dont bénéficient les Montréalais.es et les touristes.

Pointe-à-Callière, fière partenaire de la Ville de Montréal.

