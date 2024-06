Fondée en 2012, Workhoppers s'est imposée comme une plateforme ressource concernant le travail flexible et le placement de projets. En intégrant Workhoppers dans ses opérations, freelance.ca renforce sa plateforme, offrant des ressources et des opportunités plus nombreuses et diversifiées aux pigistes et aux entreprises. Cette acquisition améliorera considérablement les services et les opportunités accessibles aux utilisateurs, faisant de freelance.ca la plateforme incontournable pour trouver et offrir des projets au Canada.

« Nous sommes ravis de l'acquisition de Workhoppers et sommes convaincus qu'il s'agit d'une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties concernées », déclare Simon Gravel, PDG de freelance.ca. « Ce développement vise à nous établir comme un chef de file sur le marché canadien des pigistes et nous permettra d'offrir à notre communauté grandissante une moyenne de 100 nouveaux projets par jour d'ici la fin de l'année. »

« L'acquisition de Workhoppers a été une décision stratégique motivée par notre engagement envers la scène indépendante canadienne, mais aussi envers la croissance et le leadership sur le marché. Nous avons reconnu la synergie entre nos deux entreprises et le potentiel d'accélérer notre croissance », a ajouté M. Gravel.

Cette acquisition accélère la mission de freelance.ca de se développer et de créer une plateforme de premier plan pour les pigistes et les entreprises. En exploitant les forces de Workhoppers, la plateforme offrira à ses utilisateurs de nombreux avantages, tels que l'accès à un nombre beaucoup plus important de projets, ainsi qu'un bassin élargi de pigistes qualifiés disponibles pour les entreprises canadiennes. Cela leur permettra de trouver plus efficacement les bons talents pour leurs besoins spécifiques, ce qui se traduit par de meilleures opportunités et un plus grand succès pour tous les utilisateurs.

« Nous sommes ravis de rejoindre la famille de freelance.ca. J'aime l'équipe, leur vision de l'avenir et leur modèle qui a connu un succès marqué en Europe », a déclaré Linda Singer, co-fondatrice de Workhoppers. « La communauté Workhoppers bénéficiera du développement continu de l'équipe de freelance.ca alors qu'elle étend son réseau à travers le Canada et le reste du monde », a ajouté Mme. Singer.

« Cette acquisition donnera à Workhoppers les ressources nécessaires pour servir efficacement non seulement sa communauté de pigistes, mais aussi les entreprises qui cherchent à embaucher des freelances », a déclaré Vera Gavizon, co-fondatrice de Workhoppers.

Avec cette acquisition, freelance.ca démontre son engagement non seulement à se développer sur le marché, mais aussi à y investir. L'entreprise est sur le point de devenir le chef de file de l'industrie du travail indépendant au Canada, en fournissant des services de premier ordre aux pigistes et aux entreprises.

À propos de freelance.ca

freelance.ca est un leader émergent dans la mise en relation d'entreprises avec des professionnels indépendants talentueux partout au Canada. En tant que nouvelle extension d'un réseau mondial plus vaste, ils continuent de se différencier en mettant en relation des pigistes hautement qualifiés avec des projets qui nécessitent une expérience et une expertise significatives. La plateforme garantit une expérience transparente et efficace tant pour les indépendants que pour les entreprises. Pour en savoir plus, visitez freelance.ca.

À propos de Workhoppers

Workhoppers est une plateforme de pigiste de premier plan qui met en relation des professionnels qualifiés avec des entreprises ayant besoin de leur expertise. Connu pour son interface conviviale et ses offres de services robustes, Workhoppers est un nom de confiance dans la communauté des freelances. La plateforme utilise un algorithme de correspondance unique pour mettre en relation les entreprises avec les bons professionnels pour des postes temporaires, indépendants, à temps partiel et à domicile, offrant ainsi de la flexibilité et permettant aux entreprises d'économiser du temps et de l'argent. Pour en savoir plus, visitez workhoppers.com.

SOURCE freelance.ca

Renseignements : Personne-ressource pour les médias : Brooke McLaughlin, Spécialiste du marketing et des relations médias : [email protected], 418 580-3338