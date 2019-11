FreedomPay annonce un accord avec Marriott International pour l'innovation de technologie commerciale

La solution Commerce Platform™ primée de FreedomPay a été largement reconnue pour être à la pointe de l'innovation, de la transformation et de la croissance dans un large éventail de secteurs

PHILADELPHIE, 12 novembre 2019 /CNW/ - FreedomPay, un chef de file novateur dans le domaine des technologies commerciales, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord avec Marriott International pour l'adoption de la plateforme commerciale primée de FreedomPay qui sera utilisée dans l'ensemble du portefeuille d'hébergement de Marriott, en commençant aux États-Unis et au Canada pour ensuite s'étendre à d'autres régions du monde.

L'accord associe une centrale technologique adoptée comme moteur technologique de nombreuses grandes marques mondiales dans divers secteurs d'activité à une société d'hébergement de premier plan qui gère et franchise plus de 7 000 propriétés dans 132 pays et territoires.

« La présence globale de FreedomPay est unique dans le monde du commerce et offre aux entreprises chefs de file une plateforme unique et unifiée, hautement disponible et évolutive sur tous les continents, au lieu d'avoir à gérer une mosaïque de fournisseurs disparates », a déclaré Tom Durovsik, chef de la direction et fondateur de FreedomPay.

La plateforme de commerce de FreedomPay soutient les commerçants et les entreprises du monde entier en associant des solutions de sécurité, d'identité, de paiements, de fidélisation et de publicité avec des solutions exclusives basées sur les données. Sa technologie entièrement intégrée et brevetée offre une flexibilité et une personnalisation inégalées pour les entreprises opérant sur différents territoires, différents secteurs et différents points de vente et fournisseurs de services aux commerçants. Lorsque les entreprises commencent à consolider leurs prestations commerciales à travers le monde, une plateforme unique et unifiée est nécessaire pour fournir une véritable solution omni-canal.

« Marriott s'engage avec une technologie qui facilite un service à la clientèle inégalé dans le monde entier », a déclaré Val Bauduin, contrôleur et chef comptable chez Marriott. « Nous sommes ravis de travailler avec FreedomPay pour favoriser l'innovation, la rapidité de mise sur le marché et l'évolution vers notre objectif d'une expérience client transparente. »

« Commerce Platform de FreedomPay est une plateforme de transformation pour les entreprises confrontées à un environnement de paiements en évolution rapide et axée sur l'offre des meilleures capacités aujourd'hui et à l'avenir », a ajouté Tom Durovsik, chef de la direction et fondateur de FreedomPay. « Notre volonté d'innovation et notre engagement en faveur du progrès technologique représentent l'avenir de l'hôtellerie et de l'hébergement. »

À propos de FreedomPay

La plateforme de commerce FreedomPay est la technologie de choix pour la plupart des plus grandes entreprises à travers le monde dans le commerce de détail, l'hôtellerie, l'hébergement, les jeux, les sports et divertissements, les services alimentaires, l'éducation, les soins de santé et les services financiers. La technologie FreedomPay a été spécialement conçue pour offrir des performances exceptionnelles dans l'environnement très complexe du commerce mondial. La société maintient un environnement de sécurité de classe mondiale et a été la première à obtenir la validation tant convoitée de la norme du Conseil pour la normalisation de la sécurité pour le secteur des cartes de paiement (PCI Security Standards Council) contre le cryptage point à point (P2PE/EMV) en Amérique du Nord. Les solutions solides de FreedomPay en matière de paiements, de sécurité, d'identité et d'analyse de données sont disponibles en magasin, en ligne et sur mobile et sont compatibles avec une adoption rapide des interfaces de programmation d'applications. La plateforme primée FreedomPay Commerce Platform fonctionne sur une pile technologique unique et unifiée sur plusieurs continents, permettant aux entreprises d'offrir une expérience cohérente et reproductible à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.freedompay.com.

