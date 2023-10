Frederico Panetta stimule une fois de plus l'entrepreneuriat chez les jeunes de 16 à 25 ans en lançant la Bourse de démarrage Panetta Capital

MONTRÉAL, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Frederico Panetta, fondateur et PDG de Panetta Capital et Des Industries Gould, contribue encore une fois à l'accomplissement et à la réussite des jeunes entrepreneurs de demain en lançant le programme Pitch-moi ton idée où 3 bourses de 10 000$ seront remises pour le démarrage d'un projet entreprise. Cette initiative a été conçue pour stimuler l'entrepreneuriat et la créativité chez les aspirants entrepreneurs en leur offrant un tremplin pour réaliser leurs projets.

Pitch-moi ton idée, accueillera des candidatures de jeunes, âgés de 16 à 25 ans, qui ont une idée d'entreprise prometteuse quel que soit le secteur d'activité. Les candidats retenus auront l'occasion grâce à la bouse de démarrer leur idée d'entreprise et de participer à des sessions de mentorat individuelles avec Frederico Panetta, son équipe et d'autres leaders de l'industrie. Ils auront accès à des ressources spécialisées pour développer leurs compétences en leadership, en gestion d'entreprise et en marketing.

Pour avoir une opportunité à la Bourse Panetta, les jeunes devront soumettre un plan d'affaires structuré et détaillé. Ils auront accès, en amont et gratuitement, au Guide Étape par Étape Vers Mon Premier Plan d'Affaires, conceptualisé par Frederico Panetta, pour créer un plan d'affaires efficace et percutant.

« Étant moi-même un entrepreneur, je sais à quel point il peut être difficile de se lancer dans le monde des affaires à un si jeune âge et surtout quels défis les attendent dans leur aventure entrepreneuriale. C'est pourquoi je trouve primordial d'investir dans la prochaine génération d'entrepreneur. Panetta Capital est fière de propulser ce programme afin de transformer des idées en entreprises prospères » - déclare Frederico Panetta, PDG de Panetta Capital et Des Industries Gould.

Pour plus d'informations sur le programme Pitch-moi Ton Idée visitez le : www.pitchmoitonidee.com.

À propos de Frederico PANETTA :

Frederico Panetta est un entrepreneur et investisseur audacieux et créatif, connu pour engagement constant envers la communauté. Fondateur de Panetta Capital et ses filiales ainsi que PDG de Gould Industries Ltd. Frederico possède un portfolio impressionnant et une expertise en acquisition d'entreprises qui n'ont pas de plan de succession, contribuant ainsi à la préservation et la création d'emplois pour une économie locale croissante. Son audace et sa créativité lui ont permis de se démarquer grâce à ses stratégies novatrices au sein de ses différents projets. Il a récemment produit le documentaire Ghetto University qui vise à inspirer les jeunes issues de milieux difficiles à persévérer et se faire une place dans le monde du travail et de l'entrepreneuriat. En plus, il a bouleversé les normes de l'industrie manufacturière en transformant son usine en œuvre d'art, faisant ainsi de son bâtiment l'une des plus grandes murales d'art au Canada. Frederico est un entrepreneur unique en son genre pour en apprendre plus visiter le www.fredericopanetta.com.

SOURCE Panetta Capital

Renseignements: Béatrice Vincent, TACT, Cellulaire : 581-246-2147, [email protected]