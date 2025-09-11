Fraude fiscale - Des amendes de plus de 100 000 $ pour avoir vendu illégalement de l'alcool dans le Grand Nord

QUÉBEC, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Revenu Québec annonce que M. Sylvain Cyr, originaire de Lachine, a été condamné à payer des amendes totalisant 100 005,66 $ relativement à un cas de fraude fiscale. Le 5 septembre dernier, l'homme de 57 ans a plaidé coupable à trois chefs d'accusation de fraude fiscale concernant le non-paiement de la TVQ, de la TPS ainsi que de l'impôt pour l'année d'imposition 2021.

L'enquête a révélé que M. Cyr vendait des spiritueux sans permis. Son stratagème consistait à acheter de grandes quantités d'alcool, principalement de la vodka, à la Société des alcools du Québec, puis à les expédier dans des communautés du Grand Nord québecois. Les bouteilles, acheminées par la poste, étaient ensuite vendues par un tiers, qui remettait une partie des revenus à M. Cyr.

En plaidant coupable, le Lachinois a admis avoir volontairement omis de payer, de percevoir, de remettre ou de verser les droits établis en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (TVQ), de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) et de la Loi sur les impôts. Il a également omis de déclarer des revenus pour l'année 2021.

M. Cyr a éludé un montant total de TVQ de 17 518,33 $, un montant total de TPS de 8 681,12 $, de même que 43 004,16 $ en impôt.

