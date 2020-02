Fraude et vol d'identité à l'ère numérique : conseils de CPA Canada

Un nouveau sondage publié en vue du Mois de la prévention de la fraude

révèle la nécessité pour les Canadiens de protéger leurs renseignements personnels





TORONTO, le 27 févr. 2020 /CNW/ - Trente-quatre pour cent des Canadiens ont déjà été victimes de fraude, selon un sondage national mené récemment pour le compte de Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada). Pour se protéger et garantir la sécurité de leurs données personnelles, les Canadiens sont encore malheureusement trop nombreux à faire appel à des techniques dépassées qui les exposent au danger.

Le Sondage sur la fraude 2020 de CPA Canada met en lumière l'absolue nécessité, pour la population, d'assurer sa propre sécurité en ligne. En effet, près des trois quarts des Canadiens font des achats sur les sites Web de détaillants (74 %) et font des opérations bancaires en ligne (74 %). En outre, plus des deux tiers révèlent des éléments de leur vie privée sur les réseaux sociaux (70 %).

« Mars est le Mois de la prévention de la fraude au Canada. C'est une excellente occasion pour les Canadiens de se demander s'ils se protègent efficacement en ligne, souligne Doretta Thompson, chef du développement de la littératie financière à CPA Canada. Nos activités quotidiennes étant de plus en plus conduites sur le Web, la capacité des fraudeurs à abuser de la confiance des Canadiens augmente. Une personne mal intentionnée qui possède les bonnes informations peut déjouer le dispositif de sécurité d'une serrure intelligente, d'une caméra de surveillance, d'un ordinateur portable ou même d'un téléviseur intelligent. »

La faiblesse des mots de passe rend les renseignements personnels des citoyens très vulnérables. Parmi les personnes interrogées, 60 % disent mémoriser leurs mots de passe, ce qui les incite probablement à utiliser les mêmes sur plusieurs sites. Or, cette pratique présente des risques.

Protégez-vous en ligne grâce à ces conseils de CPA Canada

Renforcez vos mots de passe.

Choisir des mots de passe robustes et uniques constitue la première ligne de défense pour protéger vos renseignements des fraudeurs. Évitez les mots de passe trop simples et trop communs, et créez des mots de passe distincts pour chacun de vos comptes. Si vous avez du mal à vous en souvenir, pourquoi ne pas les noter quelque part? Plus d'un répondant sur cinq (22 %) a déclaré le faire, ce qui est tout à fait acceptable si ces informations sont conservées en lieu sûr. Vous pouvez aussi avoir recours à un gestionnaire de mots de passe pour créer et sauvegarder des mots de passe dont le niveau de sécurité est élevé.



Vérifiez vos opérations de carte de crédit et bancaires au moins une fois par mois pour surveiller les activités illégitimes.

Bonne nouvelle : 87 % des répondants passent en revue leurs opérations de carte de crédit et bancaires chaque mois. Cette habitude permet de suivre de près ses achats. C'est encore plus facile lorsqu'on est prévenu chaque fois qu'une opération est portée sur une carte. Inscrivez-vous aux alertes. Ce service est offert par la plupart des banques afin de détecter en temps réel toute activité suspecte se produisant sur un compte.



Déchiquetez vos documents personnels avant de les jeter.

Près d'un cinquième des personnes sondées (19 %) admettent jeter des documents contenant de l'information confidentielle sans les déchiqueter. Il suffit pourtant d'un document contenant votre nom, votre adresse ou d'autres données permettant de vous identifier (comme votre date de naissance ou un numéro de compte) pour que des escrocs obtiennent vos renseignements personnels et les utilisent à leur guise.



Vérifiez régulièrement votre cote de crédit.

Plus d'un tiers des Canadiens interrogés (36 %) ont dit ne pas connaître leur cote de crédit. Demandez un rapport de crédit auprès d'Equifax ou de TransUnion au moins une fois par année afin de vérifier la validité de toutes les activités qui y sont inscrites. Si vous faites souvent des transactions électroniques, vous pourriez juger utile de souscrire à un service de surveillance du crédit afin de tenir votre cote à l'œil et de réagir de manière proactive en cas d'activité suspecte.



Filtrez vos appels : ne répondez pas aux appels ni aux messages texte de numéros inconnus.

Les fraudeurs ne cessent d'inventer de nouvelles astuces pour mettre la main sur vos renseignements personnels. Pourtant, 37 % des répondants ne se méfient pas des appels ni des messages texte provenant de numéros inconnus. Qu'il s'agisse d'un appel provenant d'un faux spécialiste du télémarketing, d'un message texte douteux ou d'un appel préenregistré vous demandant de fournir des informations, ne mordez pas à l'hameçon. Vos renseignements personnels ne doivent être divulgués qu'aux personnes de confiance.

Méthodologie

Le Sondage sur la fraude 2020 de CPA Canada a été mené en ligne à l'échelle nationale par Nielsen entre le 24 janvier et le 5 février 2020, auprès d'un échantillon aléatoire de 2 013 Canadiens de 18 ans ou plus faisant partie du panel de la maison de sondage. Vous trouverez un document d'information sur ce sondage à cpacanada.ca/fraude2020.

