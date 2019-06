Franklin Templeton propose une fusion de fonds d'actions américaines au Canada

TORONTO, le 25 juin 2019 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui le projet de fusion du Fonds d'actions américaines de choix Franklin dans le Fonds d'opportunités américaines Franklin, qui sera soumis au vote lors d'une assemblée extraordinaire des investisseurs devant avoir lieu aux alentours du 1er novembre 2019.

Les Fonds d'actions américaines de choix Franklin et Fonds d'opportunités américaines Franklin investissent tous deux de façon importante dans des actions américaines, ils ont en commun un style de placement axé sur la croissance ainsi que des pondérations sectorielles et frais similaires.

Fonds d'opportunités américaines Franklin recherche d'une appréciation du capital en investissant surtout dans des actions de sociétés américaines présentant une croissance en progression, soit au moyen d'une rentabilité accrue, d'une croissance ou d'un potentiel de croissance supérieur à la moyenne comparativement à l'ensemble de l'économie. La sélection active des titres permet aux gestionnaires du fonds d'isoler des sociétés chefs de file de leur secteur, qui possèdent des avantages concurrentiels significatifs, dont la hausse des revenus et les flux de trésorerie sont durables, dont les résultats financiers sont solides et dont le cours actuel est avantageux par rapport aux risques financiers de la société.

Fonds d'opportunités américaines Franklin est géré par Grant Bowers, vice-président et gestionnaire de portefeuille, Franklin Equity Group, et Sara Araghi, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, Franklin Equity Group, qui comptent respectivement 25 et 15 années d'expérience au sein de la société.

Les investisseurs du Fonds d'actions américaines de choix Franklin recevront en octobre 2019 une circulaire d'information décrivant en détail la fusion proposée. Sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation et investisseurs, la fusion du Fonds d'actions américaines de choix Franklin dans le Fonds d'opportunités américaines Franklin sera mise en œuvre après la fermeture des bureaux aux alentours du 22 novembre 2019.

Franklin Equity Group cumule plus de soixante années d'expérience dans le domaine de l'investissement, offrant une expertise approfondie dans les stratégies de gestion d'actions hybrides et équilibrées, de croissance et de valeur qui couvrent des spécialités mondiales, régionales et sectorielles. Grâce à une recherche fondamentale ascendante, l'équipe de plus de 30 spécialistes en placement se concentre sur l'investissement dans des sociétés de grande qualité ayant un potentiel pour une croissance soutenue, et ce, à long terme. Cela peut offrir aux investisseurs des occasions et des rendements intéressants ajustés au risque au fil du temps. En date du 31 mars 2019, Franklin Equity Group gérait un actif de plus de 91 G$ US (122 G$ CA).

Tous les frais et les dépenses associés aux fusions, y compris les coûts des assemblées, seront à la charge du gestionnaire et ne seront pas imputés aux Fonds. Aucuns frais de courtage ou d'autre nature ne seront imputés aux épargnants au transfert des titres des Fonds dissous dans les Fonds prorogés.

Il est recommandé aux investisseurs de discuter de ces changements avec leur conseiller en placement. L'équipe du service à la clientèle de Franklin Templeton est également disponible au 1 800 387-0830 ou à service@franklintempleton.ca.

À propos de Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton. L'objectif de Franklin Templeton est d'offrir de meilleurs résultats en fournissant des services de gestion de placements à l'échelle nationale et internationale à des clients de détail ainsi qu'à des investisseurs institutionnels et au secteur des fonds souverains dans plus de 170 pays. Grâce à ses équipes spécialisées, la société possède une expertise dans toutes les catégories d'actif - y compris les fonds d'actions, les fonds de titres à revenu fixe, les solutions alternatives et les solutions multiactifs personnalisées. Les plus de 600 professionnels en placement de la société sont appuyés par son équipe internationale intégrée de professionnels de la gestion du risque et son réseau mondial de pupitres de négociation. Avec des employés dans plus de 30 pays, la société ayant son siège social en Californie compte plus de 70 ans d'expérience en placement. Au 31 mai 2019, son actif géré s'élevait à plus de 695 G$ US (plus de 939 G$). Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca.

Communiquer avec Franklin Templeton Canada à l'aide de Twitter, YouTube, Facebook et LinkedIn et lire le blogue Beyond Bulls & Bears, qui présente les perspectives offertes par les professionnels du placement de Franklin Templeton de par le monde.

