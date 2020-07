Duane Green continue d'exercer ses fonctions en tant que président et chef de la direction de Franklin Templeton au Canada.

Andrew Ashton assumera des fonctions élargies dans son rôle actuel de chef de la région Amériques, hors États-Unis.

TORONTO et SAN MATEO, Calif., le 27 juill. 2020 /CNW/ - À l'approche de la conclusion de l'accord pour l'acquisition de Legg Mason, prévue pour le 31 juillet 2020, Franklin Templeton explore de nouvelles opportunités et réaffirme la structure de leadership pour ses activités au Canada.

Grâce à cette acquisition, Franklin Templeton ajoutera des capacités différenciées à ses stratégies de placement actuelles. De plus, le chevauchement à l'échelle mondiale des nombreux gestionnaires de placements spécialisés de calibre mondial et des canaux de distribution sera modéré. La société regroupée apportera un leadership et une force accrus dans les titres à revenu fixe de base, les actions en gestion active et les placements non traditionnels, ainsi qu'une expansion des capacités des solutions multi-actifs. Ces dernières constituent un secteur de croissance clé pour l'entreprise, compte tenu de la demande croissante des clients pour des solutions de placement complètes et centrées sur les résultats.

« L'acquisition de Legg Mason fera de Franklin Templeton l'un des plus grands gestionnaires d'actifs indépendants au monde, avec 1 400 milliards de dollars américains d'actifs gérés à l'échelle mondiale », a déclaré Jenny Johnson, présidente et cheffe de la direction de Franklin Templeton.

Duane Green, qui compte 16 années de service au sein de l'entreprise, continuera d'assumer les fonctions de président et chef de la direction de Franklin Templeton au Canada. Il demeure responsable de tous les aspects de l'entreprise canadienne. Il continuera de relever d'Andrew Ashton, FCA, chef de la région Amériques hors États-Unis, qui comprend le Canada, l'Amérique latine et les Amériques d'outre-mer. Andrew Ashton assumera des responsabilités supplémentaires de marketing et de stratégie de produits dans toute la région, et il relèvera du nouveau vice-président exécutif et chef de la distribution mondiale, Adam Spector.

« Le leadership dont Andrew Ashton a fait preuve dans les divers postes qu'il a occupés à l'échelle régionale et nationale durant plus de vingt ans au sein de notre entreprise -- récemment, pendant les quatre dernières années, au sein de la région Amériques hors États-Unis -- le place dans une position unique pour continuer à faire prospérer notre entreprise dans les Amériques hors États-Unis, dont le Canada fait partie intégrante, a ajouté Mme Johnson. Durant toutes ces années passées au sein de notre entreprise, Andrew et Duane ont toujours eu le souci de servir les clients, une préoccupation qui continuera d'être cruciale à la suite de cette acquisition d'importance. »

« Grâce à cette acquisition, nous disposerons d'une équipe exceptionnelle de gestionnaires de placements spécialisés possédant une grande expertise en placement à l'échelle mondiale pour tous les types de clients, a déclaré M. Ashton. Avec Duane à la tête de notre société canadienne depuis trois ans, un « nouveau » Franklin Templeton au Canada est apparu. Celui-ci met clairement l'accent sur la compréhension des défis des clients et la proposition d'outils pour aider les investisseurs canadiens à bâtir des portefeuilles et à planifier leur sécurité financière. »

« Nous continuerons de mettre l'accent sur l'établissement de partenariats solides avec les promoteurs de régimes, les consultants, les conseillers et les autres intermédiaires clés, ainsi que sur l'amélioration des communications, du leadership éclairé et de l'éducation pour les aider à faire prospérer leur entreprise, a déclaré M. Green. De plus, notre entreprise est fermement déterminée à fournir des solutions de placement de grande qualité à des frais concurrentiels pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. »

M. Green, qui continue également d'assumer les fonctions de président et chef de la direction de La Société Fiduciary Trust du Canada, une société de fiducie titulaire d'un permis fédéral et une entreprise spécialisée de services de placements privés, s'est joint à Franklin Templeton Canada en 2004. Il a occupé divers postes de direction au sein de notre groupe de distribution au Canada. Il avait auparavant occupé le poste de directeur général, Canada, responsable des clients particuliers, institutionnels et fortunés au Canada.

M. Ashton s'est joint à l'équipe de Franklin Templeton en 1997 et a occupé des postes de direction au sein de la région Europe centrale et orientale, Moyen-Orient et Afrique et de la région Asie. Avant d'occuper le poste actuel, il a dirigé le groupe des institutions financières mondiales de l'entreprise, et il était responsable de partenariats stratégiques avec des conseillers en placements et des institutions financières internationales. Il avait à sa charge des équipes clés de surveillance et de recherche sur les investissements qui couvraient la gamme complète des partenariats avec les clients de Franklin Templeton partout dans le monde.

