Franklin Templeton Canada se dote des stratégies phares de Brandywine Global et de ClearBridge Investments

TORONTO, le 3 mai 2021 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui l'ajout des stratégies américaines très performantes et de l'expertise en matière de développement durable de deux des gestionnaires de placements spécialisés de l'entreprise, Brandywine Global et ClearBridge Investments, à sa gamme de fonds canadiens. À la suite de l'acquisition de Legg Mason, ces ajouts démarqueront la grande disponibilité des fonds de Brandywine Global et de ClearBridge Investments pour les investisseurs canadiens.

« L'acquisition de Legg Mason, qui a fait de Franklin Templeton l'un des plus grands gestionnaires d'actifs indépendants au monde, avec des capacités de placement importantes dans toutes les catégories d'actifs, transforme considérablement nos activités canadiennes, » a déclaré le président et chef de la direction à Franklin Templeton Canada, Duane Green. « De nombreuses entreprises canadiennes revendiquent des capacités en facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), mais celles-ci sont ancrées dans l'ADN de nos gestionnaires de placement spécialisés depuis des décennies et associées à des performances de premier ordre1. »

Les fonds suivants seront repositionnés au fur et à mesure que l'entreprise assimilera les capacités de Brandywine Global et de ClearBridge Investments :

Le Fonds de revenu stratégique Franklin sera repositionné en Fonds d'optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine , à compter du 27 mai 2021. L'équivalent américain du fonds est coté 5 étoiles par Morningstar 2 dans la catégorie Multisector Bond de Morningstar. Le fonds investira principalement dans des titres à revenu fixe à l'échelle mondiale et qui ont été évalués par le gestionnaire de portefeuille comme des placements durables. Les gestionnaires de portefeuille croient que l'inclusion de facteurs liés à l'investissement durable et responsable est nécessaire pour une compréhension complète des risques et des opportunités.





, à compter du 27 mai 2021. L'équivalent américain du fonds est coté 5 étoiles par Morningstar dans la catégorie Multisector Bond de Morningstar. Le fonds investira principalement dans des titres à revenu fixe à l'échelle mondiale et qui ont été évalués par le gestionnaire de portefeuille comme des placements durables. Les gestionnaires de portefeuille croient que l'inclusion de facteurs liés à l'investissement durable et responsable est nécessaire pour une compréhension complète des risques et des opportunités. Le Fonds international d'actions Templeton et le Fonds international d'actions Templeton II seront respectivement repositionnés en tant que Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge et Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge II, à compter du 7 juin 2021. L'équivalent américain du fonds est un fonds coté 5 étoiles par Morningstar2 dans la catégorie Foreign Large Growth de Morningstar. Les fonds investiront principalement dans des titres de participation de sociétés internationales situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord et évalués par le gestionnaire de portefeuille comme des placements durables. Les gestionnaires de portefeuille se concentrent sur la durabilité par l'intégration et l'engagement, où ils investissent pour avoir un impact, en intégrant les facteurs ESG dans le processus de sélection des titres.

Grâce à leur expertise reconnue en matière d'ESG, Brandywine Global et ClearBridge Investments répondent depuis plus de 30 ans aux besoins des investisseurs en matière de stratégies de placement responsable.

M. Green a ajouté : « Nous développons notre offre de produits pour répondre aux besoins et aux intérêts des investisseurs et les anticiper, et ce n'est que le début. Nous cherchons à faire davantage appel à nos gestionnaires de placements spécialisés expérimentés à l'échelle mondiale pour offrir aux Canadiens un vaste choix d'expertise et de solutions de placement de classe mondiale1. »

Franklin Templeton est signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI) soutenus par les Nations Unies, un ensemble de six principes d'investissement qui offrent des moyens d'intégrer les questions ESG dans les pratiques d'investissement. Chacune de ses organisations de placement spécialisées, y compris Brandywine Global et ClearBridge Investments, sont également signataires des PRI de façon indépendante.

Réduction des frais et changements de série

En plus du repositionnement, les frais pour certaines séries de ces fonds seront réduits comme indiqué ci-dessous :







NOUVEAUX FRAIS





Nouveau nom du Fonds Série

Frais de

Gestion

% Frais

d'Admin.

% Frais

Total

%

Réduction

des frais

%

Date

d'entrée en

vigueur en

2021 Fonds d'optimisation du

revenu mondial durable

Franklin Brandywine A

1,05 0,10 1,15

-0,26

27 mai F

0,55 0,10 0,65

-0,26

27 mai O3

0,65 - 0,65

-0,05

27 mai Fonds de croissance

internationale durable

Franklin ClearBridge et

Fonds de croissance

internationale durable

Franklin ClearBridge II4 A et T

1,75 0,15 1,90

-0,35

7 juin F et FT

0,75 0,15 0,90

-0,35

7 juin O3

0,90 - 0,90

-0,05

7 juin

3 Ce niveau est compris entre 200 000 de dollars canadiens et 2,5 millions de dollars canadiens d'actifs investissables

4 Le Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge II est fermé à tous les nouveaux investissements

Grâce à ces réductions de frais, tous les investisseurs auront accès aux frais les plus bas dans les séries respectives pour lesquelles ils atteignent le placement minimum.

Les séries PA et PF du Fonds d'optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine seront respectivement regroupées en séries A et F, à compter du 27 mai 2021. La série I sera également regroupée dans la série A, à compter du 27 mai 2021.

Les séries PA, PF et PT du Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge seront regroupées respectivement dans les séries A, F et T, à compter du 7 juin 2021. La série PFT sera renommée série FT, à compter du 7 juin 2021. Les regroupements de séries ci-dessus seront également appliqués dans le Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge II.

À propos de Brandywine Global

Brandywine Global Investment Management, LLC (« Brandywine Global ») croit au pouvoir des placements de valeur. Faisant preuve de conviction et de discipline, Brandywine Global va au-delà de la pensée conventionnelle à court terme pour rechercher rigoureusement la valeur à long terme. Depuis 1986, l'entreprise propose à ses clients du monde entier une gamme de solutions distinctes en matière de titres à revenu fixe, d'actions et de placements alternatifs. Brandywine Global, gestionnaire de placements spécialisé de Franklin Resources, Inc., gère environ 62 milliards de dollars US d'actifs sous gestion en date du 31 mars 2021. Son siège social se situe à Philadelphie, alors que les bureaux se trouvent à Montréal, à Singapour et à Londres.

À propos de ClearBridge Investments

ClearBridge Investments, LLC (« ClearBridge Investments ») est un chef de file mondial dans la gestion d'actions avec 184 milliards de dollars US d'actifs sous gestion en date du 31 mars 2021. Il s'est engagé à fournir des résultats à long terme grâce à une gestion active, comme il le fait depuis plus de 50 ans, et à offrir des solutions de placement qui mettent l'accent sur une sélection de titres distinctes et ascendante pour faire progresser les clients. Détenu par Franklin Templeton, ClearBridge Investments exerce ses activités en toute indépendance depuis son siège social à New York et ses bureaux à Baltimore, Londres, San Francisco, Sydney et Wilmington.



À propos de Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 165 pays. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Grâce à ses gestionnaires de placements spécialisés, l'entreprise possède des capacités étendues en matière d'actions, de titres à revenu fixe, de solutions multi-actifs et alternatives. Avec des bureaux dans plus de 30 pays et environ 1 300 professionnels des placements, l'entreprise basée en Californie a plus de 70 ans d'expérience en placements et environ 1,5 billion de dollars américains (environ 1,9 billion de dollars canadiens) en actifs gérés au 31 mars 2021. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

1 Basé sur les classements par quartiles de Morningstar dans le groupe de pairs. Brandywine Global Flexible Bond Fund de Legg Mason - Classe A (équivalent américain du Fonds d'optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine) s'est classé dans le quartile supérieur de la catégorie Multisector Bond de Morningstar au cours des trois dernières années. ClearBridge International Growth Fund de Legg Mason - Classe A (équivalent américain du Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge/Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge II) s'est classé dans le quartile supérieur de la catégorie Foreign Large Growth de Morningstar au cours des périodes de cinq et de dix ans les plus récentes. Source : Morningstar Research Inc., au 31 mars 2021. Tous droits réservés. L'information contenue dans le présent document est exclusive à Morningstar ou à ses fournisseurs de contenu; elle ne peut être reproduite ni diffusée et ne peut être garantie sur le plan de l'exactitude, de l'intégralité ou de l'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de l'information présentée. Pour les périodes de rendement s'étalant sur un, trois et cinq ans, la catégorie Multisector Bond comptait respectivement 340, 291 et 260 fonds. Le fonds Brandywine Global Flexible Bond de Legg Mason s'est classé dans le troisième quartile sur la période d'un an et dans le premier quartile sur la période de trois ans. Pour les périodes de rendement sur un, trois, cinq et dix ans, la catégorie Foreign Large Growth comptait respectivement 442, 382, 319 et 224 fonds. ClearBridge International Growth Fund de Legg Mason s'est classé dans le quatrième quartile sur la période d'un an, dans le deuxième quartile sur la période de trois ans et dans le premier quartile sur les périodes de cinq et de dix ans. Toutes les données de classement ont trait aux parts de Classe A et sont susceptibles de changer mensuellement.

2 Source : Morningstar®. Pour chaque organisme de placement collectif ou fonds négocié en bourse comptant au moins trois années d'existence, Morningstar calcule une cote MorningstarMC en fonction du classement du fonds, par rapport aux autres fonds de la même catégorie, selon une mesure du rendement corrigé du risque Morningstar. Cette mesure tient compte des variations des rendements mensuels du fonds, et ne prend pas en considération l'impact des frais d'acquisition ou de vente, mettant en évidence les variations à la baisse et récompensant les rendements constants. La tranche supérieure de 10 % des fonds de chaque catégorie reçoit 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5 % reçoit 4 étoiles, la tranche suivante de 35 % reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5 % reçoit 2 étoiles et la tranche inférieure de 10 % reçoit 1 étoile. Les pondérations sont les suivantes : Si les données sur les rendements totaux sont disponibles sur 36 à 59 mois, la période de trois ans est pondérée à 100 %; si les données sur les rendements totaux sont disponibles sur 60 à 119 mois, la période de cinq ans est pondérée à 60 % et la période de trois ans est pondérée à 40 %; si les données sur les rendements totaux sont disponibles sur 120 mois et plus, la période de 10 ans est pondérée à 50 %, la période de cinq ans à 30 % et la période de trois ans à 20 %. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur dix ans semble accorder le plus de poids à la période de dix ans, la période de trois ans est celle qui a le plus d'incidence sur la cote puisqu'elle est comprise dans les trois périodes évaluées. La cote Morningstar vise uniquement la catégorie d'actions indiquée; d'autres catégories de titres peuvent avoir des caractéristiques de rendement différentes. Les rendements passés ne sont pas nécessairement représentatifs ou garants des rendements futurs.

©2020 Morningstar Inc. Tous droits réservés. La présente information : 1) est exclusive à Morningstar ou à ses fournisseurs de contenu; 2) ne peut être reproduite ni diffusée; 3) ne peut être garantie sur le plan de l'exactitude, de l'exhaustivité ou de l'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de l'information présentée.

Les montants investis dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou la fiche de renseignements sur le fonds avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

© 2021. Franklin Templeton. Tous droits réservés.

