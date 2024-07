L'entreprise s'associe à iCapital® pour offrir d'autres façons d'investir aux investisseurs canadiens admissibles



TORONTO, le 31 juill. 2024 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a présenté aujourd'hui la stratégie de placement en crédit privé de Benefit Street Partners aux investisseurs canadiens admissibles, accessible par l'intermédiaire des solutions de technologie et de service personnalisées d'iCapital.

La plateforme Benefit Street Partners-Alcentra est l'un des plus importants gestionnaires de crédit non traditionnels au monde, avec plus de 74 milliards de dollars américains* d'actifs sous gestion et plus de 15 ans d'expérience en matière de placement sur les marchés du crédit privé. Benefit Street Partners utilise une approche à stratégies multiples pour cibler des occasions attrayantes sur les marchés mondiaux du crédit, ainsi qu'une approche judicieuse en matière de sélection des transactions.

Benefit Street Partners fait partie des activités non traditionnelles d'une valeur de 256 milliards de dollars américains* de Franklin Templeton, qui comprennent également des placements immobiliers privés par l'intermédiaire de Clarion Partners, des stratégies de fonds de couverture par l'intermédiaire de K2 Advisors et un gestionnaire de fonds du marché secondaire d'actions de sociétés fermées et de coinvestissements par l'entremise de Lexington Partners.

« Le crédit privé est depuis longtemps un élément important pour les investisseurs institutionnels en raison de ses rendements attrayants et de ses avantages en matière de diversification », a déclaré Dennis Tew, chef des ventes, Franklin Templeton Canada. « Nous continuons d'offrir nos meilleures capacités de placement non traditionnel sur le marché canadien, et nous offrons maintenant la stratégie de crédit privé de Benefit Street Partners aux investisseurs canadiens admissibles grâce à notre partenariat stratégique avec iCapital. »

Benefit Street Partners offre un large éventail de capacités de placement dans les domaines du crédit privé, des situations spéciales, du crédit structuré et du crédit immobilier commercial. Son expertise en crédit privé comprend les éléments suivants :

Plateforme évolutive et intégrée, appuyée par une grande équipe de professionnels du crédit qui possèdent une expertise en placement à l'échelle du spectre du crédit

Discipline démontrée en matière de crédit avec accent sur la gestion du risque de baisse et sur la souscription de chaque crédit sur une base individuelle

Expertise en placement à l'échelle du spectre du crédit offrant la souplesse nécessaire pour investir dans l'ensemble de la structure de capital afin de générer les meilleurs rendements ajustés au risque

Richard Byrne, président, Benefit Street Partners, a ajouté ce qui suit : « Notre approche multistratégie combine les meilleures occasions de crédit privé, donnant aux investisseurs accès à des idées très convaincantes couvrant l'ensemble du spectre du crédit. En nous appuyant sur notre vaste expérience en matière de placement dans diverses conditions de marché, nous visons à offrir des rendements ajustés au risque attrayants tout en fournissant un revenu courant constant. »

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 150 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale grâce à des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de solutions alternatives et de solutions multiactifs. Avec plus de 1 500 professionnels en placement et des bureaux dans les principaux marchés financiers du monde entier, la société établie en Californie compte plus de 75 ans d'expérience en placement et son actif sous gestion se chiffrait à plus de 1 600 milliards de dollars américains (plus de 2 200 milliards de dollars canadiens) au 30 juin 2024. Pour en savoir plus, veuillez visiter le franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur LinkedIn, X et Facebook.

À propos de Benefit Street Partners-Alcentra

Benefit Street Partners-Alcentra est un gestionnaire mondial d'actifs de crédit non traditionnel de premier plan qui offre aux clients des solutions de placement à l'échelle d'un large éventail de stratégies de crédit complémentaires, y compris le prêt direct, les situations spéciales, le crédit structuré, les obligations à rendement élevé, les prêts à effet de levier et la dette immobilière commerciale. Au 31 mars 2024, Benefit Street Partners-Alcentra détenait 74 milliards de dollars d'actifs sous gestion et comptait plus de 460 employés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Benefit Street Partners-Alcentra est une filiale en propriété exclusive de Franklin Templeton. Pour en savoir plus sur l'entreprise, consultez le benefitstreetpartners.com.

À propos d'iCapital

iCapital est une entreprise mondiale de technologie financière de premier plan qui favorise l'accès à des placements non traditionnels pour le secteur de la gestion de patrimoine en fournissant des technologies et solutions de service intuitives de bout en bout, des outils et des ressources de formation, une diligence robuste, des capacités d'analyse de portefeuille et la création d'instruments d'accès. Ses solutions permettent aux entreprises de simplifier et d'élargir leur infrastructure opérationnelle pour les placements non traditionnels et donnent accès à des investissements directs et à des fonds nourriciers à des minimums plus bas grâce à des flux de travail numériques simplifiés. L'entreprise est également enregistrée au Canada en tant que gestionnaire de fonds d'investissement, gestionnaire de portefeuille et courtier sur le marché non réglementé. Sa mission est de permettre aux conseillers et à leurs clients d'accéder plus facilement aux placements privés de qualité institutionnelle, tout en permettant aux gestionnaires de profiter de nouvelles sources de capital.

La présente annonce ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres. La diversification n'est ni une garantie de profit ni une protection contre une perte sur le marché. Tous les placements comportent des risques, dont une perte possible de capital, et rien ne garantit que les objectifs de placement seront réalisés. Les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs.

* Au 31 mars 2024

