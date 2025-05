TORONTO, le 5 mai 2025 /CNW/ - Franklin Templeton présente aujourd'hui Lexington Partners - un pionnier mondial dans le développement de marchés secondaires institutionnels avec un capital total de plus de 76 milliards de dollars américains1, dans le cadre du lancement du Fonds de placements secondaires Franklin Lexington qui est offert aux investisseurs canadiens accrédités.

Le Fonds de placements secondaires Franklin Lexington offre la possibilité d'investir dans un portefeuille diversifié de placements en capital-investissement acquis au moyen de transactions secondaires et de coinvestissements au sein d'une structure accessible semi-liquide.

« Dans le cadre de notre engagement à offrir nos meilleures capacités de placements alternatifs sur le marché canadien, nous offrons aux investisseurs une stratégie de qualité institutionnelle de la part de Lexington Partners », a déclaré Dennis Tew, chef des ventes, Franklin Templeton Canada. « Compte tenu de la demande croissante de solutions de liquidité dans les placements privés, le marché secondaire offre des occasions attrayantes aux investisseurs, leur donnant accès à une catégorie d'actifs qui est souvent sous-représentée dans les portefeuilles canadiens. »

Le Fonds de placements secondaires Franklin Lexington investit la majeure partie de ses actifs investissables dans des actions d'un sous-fond du Franklin Lexington Private Markets Fund SICAV SA du Luxembourg (le « fonds sous-jacent »), qui fait son entrée sur le marché avec plus de 875 millions de dollars américains2 d'actifs sous gestion provenant d'une base d'investisseurs diversifiés à l'échelle internationale au Canada, dans la région de l'Asie-Pacifique, dans la région de l'EMOA et en Amérique latine.

Wil Warren, associé et président de Lexington, et gestionnaire de placements spécialisé de Franklin Templeton, a déclaré : « Le marché secondaire demeure sous-capitalisé malgré un volume important de flux de transactions, ce qui crée des occasions pour les investisseurs d'obtenir une exposition intéressante. Le Fonds de placements secondaires Franklin Lexington complète nos fonds de décaissement traditionnels, qui représentent actuellement des actifs de 72,4 milliards de dollars américains1, et témoigne de notre engagement à offrir de solides rendements ajustés au risque à long terme. Appuyée par notre expérience et notre leadership sur les marchés privés, le Franklin Lexington PE Secondaries Fund jouera un rôle central dans notre stratégie visant à élargir notre base de capital et à améliorer la création de valeur pour nos investisseurs. »

Conçu pour la clientèle du canal de gestion du patrimoine à la recherche d'occasions de croissance à long terme, le Fonds de placements secondaires Franklin Lexington offre un accès à une catégorie d'actif qui, jusqu'à récemment, était principalement offerte aux investisseurs institutionnels. L'objectif de placement du fonds sous-jacent est de viser une plus-value en capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de placements en capital-investissement acquis au moyen de transactions secondaires et de co-investissements dans de nouvelles opérations de capital d'investissement aux côtés de commanditaires de premier plan. De plus, le fonds sous-jacent aura la souplesse nécessaire pour investir dans des actifs privés de tous types, y compris, mais sans s'y limiter, le rachat, la croissance, le capital de risque, le crédit, la mezzanine, les infrastructures, l'énergie et d'autres actifs réels.

Le Fonds de placements secondaires Franklin Lexington fait son entrée sur le marché à un moment où les investisseurs initiaux dans les fonds privés et les actifs sont en quête de liquidités en raison d'un ralentissement des distributions de la catégorie d'actif. Le marché secondaire du capital-investissement a connu une croissance importante et devrait dépasser 500 milliards de dollars américains3 au cours des cinq prochaines années. Nous croyons que les investisseurs dans les fonds secondaires recherchent une exposition au capital-investissement et aux placements alternatifs avec les avantages potentiels d'une vaste diversification, de la possibilité de rendements en espèces anticipés, d'une réduction des risques liés aux placements et de l'atténuation de la courbe en J primaire.

Franklin Templeton est devenu un important fournisseur de placements alternatifs avec 252 milliards de dollars américains2 de capital-investissement, de crédit privé, de capital-risque immobilier et d'actifs numériques grâce à la croissance interne et aux acquisitions de gestionnaires spécialisés comme Lexington, Benefits Street Partners et Clarion Partners.

À propos de Lexington Partners

Lexington Partners est l'un des gestionnaires de fonds secondaires de capital-investissement et de co-investissement les plus importants et les plus prospères au monde. L'entreprise a contribué au développement du marché secondaire institutionnel il y a plus de 31 ans et a mis sur pied l'un des premiers programmes de co-investissement indépendants et discrétionnaires il y a 27 ans. Lexington détient un capital total de plus de 76 milliards de dollars américains1 et a acquis plus de 5 500 participations dans le cadre de plus de 1 300 transactions. L'équipe mondiale de Lexington est stratégiquement située dans les principaux centres d'investissement en capital-investissement et en actifs non traditionnels en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Lexington est le spécialiste mondial du capital-investissement secondaire et des co-investissements de Franklin Templeton. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site lexingtonpartners.com.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 150 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale grâce à des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de solutions alternatives et de solutions multiactifs. Avec plus de 1 500 professionnels en placement et des bureaux dans les principaux marchés financiers du monde entier, la société établie en Californie compte plus de 75 ans d'expérience en placement et son actif sous gestion se chiffrait à 1 540 milliards de dollars américains (2 220 milliards de dollars canadiens) au 31 mars 2025. Pour en savoir plus, veuillez visiter le franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur LinkedIn, X et Facebook.

1. Source : Lexington Partners au 31 décembre 2024.

2. Source: Franklin Templeton au 31 mars 2025.

3. Source : Les estimations de Lexington Partners sont en date d'avril 2025. Les points de vue exprimés sont ceux de Lexington au moment de la publication du présent communiqué et peuvent changer. Rien ne garantit que les tendances passées se poursuivront.

Les parts du Franklin Lexington PE Secondaries Fund (le « Fonds ») ne sont vendues qu'à des acheteurs admissibles et qualifiés d'« investisseurs accrédités » en vertu des exemptions de prospectus dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada. Comme le Fonds est un fonds assorti d'une dispense de prospectus, il n'est pas assujetti aux mêmes exigences réglementaires que les fonds de placement offerts au public par voie de prospectus.

Le Fonds est un fonds d'accès canadien constitué en fiducie en vertu des lois de l'Ontario qui investira la quasi-totalité de ses actifs investissables dans des actions du fonds sous-jacent, un sous-fonds du Franklin Lexington Private Markets Fund SICAV SA (le « fonds sous-jacent »). Le fonds sous-jacent fait partie d'un programme de placement-cadre appelé FLEX. L'objectif de placement de FLEX est de chercher à réaliser une plus-value en capital à long terme, et FLEX cherche à atteindre cet objectif de placement en investissant dans un portefeuille de capital-investissement et d'autres actifs privés.

Tous les placements comportent certains risques. Les placements dans le capital-investissement et les autres actifs privés comportent un degré élevé de risque, peuvent être considérés comme étant de nature spéculative et ne conviennent qu'aux investisseurs qualifiés qui peuvent se permettre de perdre la totalité ou une grande partie dudit placement. Il peut y avoir moins d'information disponible à l'égard du capital-investissement, et ce dernier offre une liquidité limitée. Des renseignements complets sur le Fonds, y compris les facteurs de risque, figurent dans la convention de souscription et la note confidentielle d'offre privée du Fonds (collectivement, les « documents d'offre ») et les documents constitutifs du Fonds. Seuls les plus récents documents de placement doivent être utilisés pour obtenir des renseignements sur le Fonds.

Les rendements du Fonds ne sont pas garantis et la valeur des parts du Fonds peut varier fréquemment. Les performances passées peuvent ne pas se répéter et ne sont pas indicatives des résultats futurs.

