Le fonds utilise une stratégie mondiale de titres à revenu fixe similaire à celle d'un fonds coté 5 étoiles par Morningstar1 aux États-Unis. Ce fonds est géré par Western Asset, le gérant obligataire spécialisé de Franklin Templeton dont les actifs totalisent la somme de 483 milliards de dollars américains 2 et qui dispose de plus de 50 ans d'expérience dans le domaine des titres à revenu fixe.

TORONTO, le 11 janv. 2022 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui la suite de l'expansion de ses capacités de placement et de son offre de titres à revenu fixe avec la présentation aux Canadiens et aux Canadiennes de la stratégie obligataire couvrant le Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Western Asset, qui utilise de multiples stratégies diversifiées favorisant les rendements et atténuant la volatilité dans différents environnements de marché.

« À la suite du lancement du FNB et du fonds par les gestionnaires de placements spécialisés internes de notre entreprise -- Brandywine Global, ClearBridge Investments, Martin Currie et Royce Investment Partners -- en 2021, ce fonds phare est présenté aux Canadiens par notre spécialiste interne des titres mondiaux à revenu fixe, Western Asset, qui affiche un rendement exceptionnel3 depuis plus de 20 ans », a déclaré Duane Green, président et chef de la direction, Franklin Templeton Canada. « Les gestionnaires de portefeuille de ce fonds d'obligations essentielles plus se concentrent sur l'investissement dans des titres à revenu fixe de grande qualité en ajoutant de la valeur grâce à de multiples facteurs. »

Les Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Western Asset sont disponibles aujourd'hui, le 11 janvier 2022, et l'actif d'obligations essentielles plus Franklin Western Asset (FWCP), qui investit principalement dans des parts du fonds d'obligations essentielles plus susmentionné sera coté à la bourse de Toronto aux alentours du 24 janvier 2022 ou à cette date.

« En cherchant à cerner les inefficacités des titres à revenu fixe sur les marchés, nous pouvons tirer parti des titres et des secteurs sous-évalués, qui ont produit des rendements boursiers à long terme supérieurs ajustés au risque3 au cours des dernières décennies », a déclaré Ken Leech, chef des placements chez Western Asset. « La composante clé de la construction de notre portefeuille est notre dépendance à un taux de récupération substantiel par rapport à nos indices de référence ou à nos cibles. Cette stratégie est conçue pour tirer parti d'un travail de longue haleine, qui sera à notre avis couronné de succès dans un environnement économique moins « dominé par la Covid » et plus « normal ». Dans cette optique, les titres à revenu fixe à rendement plus élevé soigneusement sélectionnés devraient générer un rendement supérieur à celui des obligations d'État du Trésor américain et à marge d'escompte. »

En tant que gestionnaires actifs, les gestionnaires de portefeuille de Western Asset utilisent des analyses macroéconomiques descendantes pour prendre des décisions sur la valeur, les domaines de crédit, la qualité et la durée du crédit, en plus de leur expérience de recherche approfondie et de leurs analyses macroéconomiques ascendantes pour effectuer des choix de titres, tout en utilisant un processus rigoureux de gestion des risques.

Les Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Western Asset et l'actif d'obligations essentielles plus Franklin Western Asset (FWCP) élargira la vaste gamme canadienne, américaine et mondiale de stratégies liées aux titres à revenu fixe de Franklin Templeton, afin de répondre aux besoins des investisseurs canadiens, qui sont notamment les suivants :

À propos de Western Asset

Western Asset est l'un des plus importants gestionnaires de titres à revenu fixe au monde, avec 50 ans d'expérience et 483,5 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion (ASG) au 30 septembre 2021. En mettant l'accent sur les placements à valeur à long terme fondamentale qui utilisent une méthode descendante et ascendante, la société compte neuf bureaux dans le monde entier et bénéficie d'une vaste expérience dans divers secteurs des titres à revenu fixe. Fondée en 1971, Western Asset a été reconnue pour ses niveaux supérieurs de service à la clientèle, ainsi que pour son approche axée sur la gestion d'équipe et la recherche intensive et exclusive, appuyée par une solide gestion des risques. Pour en savoir plus sur Western Asset, consultez le site westernasset.com.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 165 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Grâce à ses gestionnaires de placements spécialisés, l'entreprise possède des capacités étendues en matière d'actions, de titres à revenu fixe, de solutions multi-actifs et alternatives. Avec des bureaux dans dans plus de 30 pays et environ 1 300 professionnels des placements, l'entreprise basée en Californie a plus de 70 ans d'expérience en placements et de plus de 1,5 billion de dollars américains (de plus de 1,9 billion de dollars canadiens) en actifs gérés au 30 novembre 2021. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

1. La stratégie d'investissement des Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Western Asset est similaire et elle est gérée par la même équipe de gestion de portefeuille que les Fonds d'obligations essentielles plus Western Asset - classe I, un fonds coté 5 étoiles par le Morningstar dans la catégorie Fonds d'obligations intermédiaires plus, dont l'historique est de 5 ans aux États-Unis.

Source : Morningstar®. Pour chaque organisme de placement collectif ou fonds négocié en bourse comptant au moins trois années d'existence, Morningstar calcule une cote Morningstar en fonction du classement du fonds, par rapport aux autres fonds de la même catégorie, selon une mesure du rendement corrigé du risque Morningstar. Cette mesure tient compte des variations des rendements mensuels du fonds, et ne prend pas en considération l'impact des frais d'acquisition ou de vente, mettant en évidence les variations à la baisse et récompensant les rendements constants. La tranche supérieure de 10 % des fonds de chaque catégorie reçoit 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5 % reçoit 4 étoiles, la tranche suivante de 35 % reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5 % reçoit 2 étoiles et la tranche inférieure de 10 % reçoit 1 étoile. Les pondérations sont les suivantes : Si les données sur les rendements totaux sont disponibles sur 36 à 59 mois, la période de trois ans est pondérée à 100 %; si les données sur les rendements totaux sont disponibles sur 60 à 119 mois, la période de cinq ans est pondérée à 60 % et la période de trois ans est pondérée à 40 %; si les données sur les rendements totaux sont disponibles sur 120 mois et plus, la période de 10 ans est pondérée à 50 %, la période de cinq ans à 30 % et la période de trois ans à 20 %. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur dix ans semble accorder le plus de poids à la période de dix ans, la période de trois ans est celle qui a le plus d'incidence sur la cote puisqu'elle est comprise dans les trois périodes évaluées. La cote Morningstar vise uniquement la catégorie d'actions indiquée; d'autres catégories de titres peuvent avoir des caractéristiques de rendement différentes. Les rendements passés ne sont pas nécessairement représentatifs ou garants des rendements futurs.

©2022 Morningstar Inc. Tous droits réservés. La présente information : 1) est exclusive à Morningstar ou à ses fournisseurs de contenu; 2) ne peut être reproduite ni diffusée; 3) ne peut être garantie sur le plan de l'exactitude, de l'exhaustivité ou de l'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de l'information présentée.

2. Au 30 septembre 2021

3. Les rendements et les avoirs indiqués sont ceux de la version américaine des Fonds d'obligations essentielles plus Western Asset - Classe I (une catégorie d'actions destinées aux particuliers, proposée dans le cadre de programmes à commission aux États-Unis, et semblable aux parts de fonds communs de placement individuels proposées dans le cadre de programmes à commission au Canada), qui n'est pas proposée au Canada. Bien que la version canadienne du fonds utilise un processus de placement semblable à celui de la version américaine, les rendements et les avoirs des Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Western Asset peuvent différer de ceux de la version américaine du fonds. Cela peut s'expliquer par diverses raisons, notamment la taille du portefeuille, les exigences réglementaires et les différences liées aux frais et aux charges. Les rendements des Fonds d'obligations essentielles plus Western Asset - Classe I disponible aux États-Unis comprennent les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des distributions, des charges facultatives ou des impôts à payer par tout porteur de parts, qui peuvent avoir réduit les rendements.

Les montants investis dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou la fiche de renseignements sur le fonds avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

© 2022. Franklin Templeton. Tous droits réservés.

