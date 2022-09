Une stratégie à plus courte durée qui offre une allocation active pour 15 pb et un rendement semblable à celui des certificats de placement garanti (CPG)

TORONTO, le 12 sept. 2022 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui, le 12 septembre 2022, l'expansion de sa gamme de FNB à revenu fixe à gestion active avec l'inscription du FNB actif d'obligations à duration très courte Franklin Bissett (FHIS) à la Bourse de Toronto (TSX). FHIS est un FNB d'obligations très liquide et de très courte durée, qui propose aux investisseurs canadiens l'avantage supplémentaire d'une allocation active à faible coût.

« Compte tenu de la volatilité récente des marchés et de la tendance à la hausse des taux d'intérêt, de nombreux investisseurs cherchent à accroître leurs liquidités tout en préservant leur capital, a déclaré Duane Green, président et chef de la direction, Franklin Templeton Canada. FHIS offre une stratégie à plus courte durée avec un rendement comparable aux CPG, ce qui permet aux Canadiens d'obtenir un revenu stable avec une protection contre les baisses et une sensibilité réduite aux fluctuations des taux d'intérêt. »

Le FNB actif d'obligations à duration très courte Franklin Bissett vise à donner l'occasion aux gens de générer un revenu et de préserver le capital en investissant principalement dans des titres de créance d'émetteurs canadiens.

Ahmed Farooq, vice-président principal et chef de la distribution des FNB de détail, Franklin Templeton Canada, a ajouté : « FHIS offre la souplesse dont ont besoin les investisseurs qui recherchent un rendement plus élevé que ce que peut leur procurer un fonds du marché monétaire et qui ne veulent pas être bloqués par les taux des CPG à un moment où l'on s'attend à ce que les taux d'intérêt augmentent. La gestion active de ce FNB permet à notre équipe chevronnée de titres à revenu fixe canadiens de saisir les occasions de placement qui se présentent sur le marché obligataire, avec l'avantage de frais de gestion faibles, s'élevant seulement à 15 pb. »

FHIS élargit la gamme Franklin Bissett qui s'inscrit dans son continuum de FNB à gestion active axés sur les titres à revenu fixe et qui comprend ce qui suit : FNB actif d'obligations à duration courte Franklin Bissett (FLSD), FNB actif d'obligations de sociétés Franklin Bissett (FLCI) et FNB actif d'obligations de base plus Franklin Bissett (FLCP).

Le FNB actif d'obligations à duration très courte Franklin Bissett est cogéré par l'équipe de gestion de placements de Franklin Bissett, composée de Brian Calder, vice-président, gestionnaire de portefeuille et négociateur principal, de Sevrika Galipeau, gestionnaire de portefeuille et analyste de recherche, et de Darius Taheri, gestionnaire de portefeuille et négociateur. Ces membres comptent respectivement 23, 15 et 8 ans d'expérience dans l'industrie.

Avec un actif géré d'environ cinq milliards de dollars canadiens, 1 l'équipe des titres à revenu fixe de Franklin Bissett offre aux investisseurs une expertise dans le domaine des titres à revenu fixe canadiens et une perspective mondiale. L'équipe se concentre sur le Canada et vise un potentiel de rendement accru grâce à une diversification à l'échelle mondiale et à la gestion de stratégies multisectorielles, de titres de créance et axées sur la duration.

Le 19 septembre 2022, les employés de Franklin Templeton sonneront la cloche signalant l'ouverture de la Bourse de Toronto pour célébrer l'inscription de FHIS.

La plateforme novatrice et diversifiée de FNB de Franklin Templeton a été conçue pour offrir les meilleurs résultats aux clients pour l'éventail de conditions des marchés et les opportunités d'investissement. La gamme de produits comprend des FNB à gestion active, à bêta intelligent et passive dans de multiples catégories d'actifs et secteurs géographiques. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site franklintempleton.ca/fnb.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 155 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Nous réunissons un ensemble sans égal de gérants d'investissement spécialisés indépendants afin d'offrir à nos clients une expertise approfondie et une spécialisation dans toutes les classes d'actifs, toutes les régions et tous les styles d'investissement. Et ces experts peuvent compter sur une infrastructure mondiale dotée de capacités à grande échelle en matière de recherche, d'analyse des données et de service. Avec des bureaux dans plus de 30 pays et environ 1 300 professionnels en placement, la société californienne compte 75 ans d'expérience en placement et environ 1,4 billion de dollars américains (environ 1,8 billion de dollars canadiens) d'actifs sous gestion au 31 juillet 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

1. Au 31 juillet 2022

Les FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Avant d'investir dans un FNB, les investisseurs doivent examiner avec soin les objectifs de placement, stratégies, risques, frais et charges du FNB. Cette information est présentée dans le prospectus et la fiche de renseignements du FNB. Veuillez lire le prospectus et la fiche de renseignements du FNB avant d'investir. Les FNB se négocient comme des actions, leur valeur marchande fluctue et leurs parts peuvent se négocier à un cours inférieur ou supérieur à la valeur nette de l'actif du FNB. Les commissions de courtage et les frais des FNB réduisent le rendement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

