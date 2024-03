Les frais pour les nouveaux FNB canadiens, américains et internationaux à faible volatilité et à indice de dividendes élevés sont parmi les plus bas de cette catégorie

TORONTO, le 28 mars 2024 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui la création d'une nouvelle série de FNB indiciels à faible coût qui combinent les facteurs complémentaires que sont les dividendes élevés - soutenus par des bénéfices et une rentabilité solides - avec une faible volatilité pour aider à réduire le risque global dans un portefeuille. Aujourd'hui, les FINB d'actions canadiennes à faible volatilité et à haut rendement Franklin (FLVC), FINB d'actions américaines à faible volatilité et à haut rendement Franklin (FLVU) et FINB d'actions internationales à faible volatilité et à haut rendement Franklin (FLVI) seront inscrits sur les listes de Cboe Canada Inc. Les FLVC, FLVU et FLVI seront disponibles pour 15, 12 et 25 points de base, respectivement.

« Au lieu de devoir investir dans différents facteurs séparément, cette stratégie combinée de recherche de dividendes élevés et durables et de faible volatilité offre aux conseillers en investissement "le meilleur des deux mondes" et complète un portefeuille de stratégies actives et passives en visant à offrir un revenu plus élevé et à réduire le risque global », a déclaré Ahmed Farooq, vice-président principal et chef de la distribution des FNB de détail, Franklin Templeton Canada. « Bien que de nombreuses stratégies de dividendes mettent l'accent sur les dividendes qui ont été versés par le passé, cette série de FNB indiciels est également tournée vers l'avenir pour voir quels dividendes peuvent être maintenus et si les entreprises demeureront rentables pour les soutenir. »

La nouvelle série de FNB indiciels est construite à l'aide d'un processus d'indice fondé sur des règles avec les facteurs suivants :

Dividendes élevés : Un écran de dividendes et de rentabilité filtre les actions qui devraient continuer de verser des rendements de dividendes relativement élevés et les sociétés devraient demeurer rentables au cours des quatre prochains trimestres pour soutenir leur versement de dividendes.

Faible volatilité : Mesurer la volatilité des prix et des bénéfices réalisés, en plus des bénéfices projetés, afin de déterminer les changements dans le sentiment et le risque du marché.

Taux de rendement stable : Combinaison du rendement du dividende durable et des mesures de volatilité, tout en ajustant le rendement à la hausse lorsque la volatilité des prix et des bénéfices est faible, et vice versa.

Andrew Ashton, chef de la distribution pour les Amériques (hors États-Unis) et président du conseil d'administration de Franklin Templeton Canada : « Nous demeurons déterminés à offrir nos meilleures stratégies - comme cette stratégie à faible volatilité et à dividende élevé de 2 milliards de dollars canadiens que nous offrons sur le marché américain - au marché canadien et à l'adapter aux besoins uniques des investisseurs canadiens, tout en élargissant nos offres novatrices de FNB et notre gamme de revenus. »

« Nous continuons de mettre l'accent sur l'offre de FNB à faible coût, à la suite de notre récente annonce selon laquelle les portefeuilles de FNB multi-actifs de Franklin comptent parmi les frais les plus bas de leur catégorie. »

Les employés de Franklin Templeton se réuniront pour sonner la cloche de clôture de Cboe le 3 avril 2024 afin de célébrer les inscriptions de FLVC, FLVU et FLVI.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gamme de FNB de Franklin Templeton, veuillez consulter franklintempleton.ca/fnb.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 150 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale grâce à des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de solutions alternatives et de solutions multiactifs. Avec plus de 1 400 professionnels en placement et des bureaux dans les principaux marchés financiers du monde entier, la société établie en Californie compte plus de 75 ans d'expérience en placement et son actif sous gestion se chiffrait à environ 1 600 milliards de dollars américains (environ 2 200 milliards de dollars canadiens) au 29 février 2024. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur X (anciennement Twitter), Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

Les FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Avant d'investir dans un FNB, les investisseurs doivent examiner avec soin les objectifs de placement, stratégies, risques, frais et charges du FNB. Cette information simplifiée est présentée dans le prospectus et la fiche de renseignements du FNB. Veuillez lire le prospectus simplifié et l'aperçu du fonds du FNB attentivement avant d'investir. Les FNB se négocient comme des actions, leur valeur marchande fluctue et leurs parts peuvent se négocier à un cours inférieur ou supérieur à la valeur nette de l'actif du FNB. Les commissions de courtage et les frais des FNB réduisent le rendement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

