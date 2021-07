Franklin Templeton Canada inscrit à la bourse les FNB d'actions mondiales et FNB des marchés émergents d'un gestionnaire interne spécialisé dans les placements appuyés sur les facteurs ESG

TORONTO, le 26 juill. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le 26 juillet 2021, Franklin Templeton Canada a inscrit le FNB actif de marchés émergents durables Franklin Martin Currie (FSEM) et le FNB actif d'actions mondiales durables Franklin Martin Currie (FGSG) à la Bourse de Toronto.

« Comme ils le font depuis plusieurs décennies, les gens de Martin Currie combinent une stratégie proactive axée sur des titres très prometteurs à une solide expertise des facteurs ESG au moment d'investir dans les marchés mondiaux et émergents. L'entreprise investit dans les actions mondiales depuis les années 1920, et dans les actions asiatiques depuis les années 1980 », a déclaré Duane Green, président et chef de la direction à Franklin Templeton Canada. « Nous continuons de concentrer nos efforts en vue d'offrir une gamme de fonds1 de calibre mondial aux investisseurs canadiens, laquelle comprend des gestionnaires spécialisés dans les placements possédant une expertise mondiale en matière de développement durable, afin de les aider à atteindre les résultats de placement souhaités. »

Le FNB actif de marchés émergents durables Franklin Martin Currie (FSEM) investit principalement dans des parts du Fonds de marchés émergents durables Franklin Martin Currie, lequel investit dans des titres des marchés émergents de grande qualité offrant un potentiel de croissance à long terme, tout en adoptant une approche de placement axée sur les facteurs ESG entièrement intégrée. Les gestionnaires de portefeuille sont à la recherche de titres sous-évalués présentant un fort potentiel de création de valeur pour les actionnaires en fonction de leur évaluation de la qualité, des perspectives de croissance, de la gouvernance et du caractère durable d'une entreprise. L'équivalent américain du fonds est un fonds coté 5 étoiles par Morningstar.1

Le FNB actif d'actions mondiales durables Franklin Martin Currie (FGSG) investit principalement dans des parts du Fonds d'actions mondiales Franklin Martin Currie, lequel investit dans différentes entreprises qui offrent depuis longtemps un rendement élevé et durable sur le capital investi. Les gestionnaires de portefeuille adoptent une approche flexible fondée sur un degré élevé de confiance au moment d'investir dans divers secteurs et régions, et pour des titres de différentes capitalisations boursières, tout en cherchant à gérer le risque de façon absolue. L'équivalent américain du fonds est coté 4 étoiles par Morningstar.1

« Comme un nombre croissant d'investisseurs sont à la recherche de fonds très prometteurs dotés d'une véritable intendance et axés sur les critères ESG, nous mettons notre expertise en matière d'investissement durable au service du marché canadien », a déclaré Mel Bucher, codirecteur de la distribution mondiale, Martin Currie. Au moment où Martin Currie poursuit son expansion à l'échelle mondiale, le tiers de nos actifs sous gestion proviennent maintenant de l'Amérique du Nord. »

Le FSEM et le FGSG sont les plus récents ajouts aux inscriptions de FNB durables annoncées récemment par les gestionnaires de placements spécialisés de Franklin Templeton, qui comprennent le FNB actif d'optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine (FBGO), le FNB actif de revenu d'infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge (FCII) et le FNB actif de croissance internationale durable Franklin ClearBridge (FCSI).

La plateforme novatrice et diversifiée de FNB de Franklin Templeton a été conçue pour offrir les meilleurs résultats aux clients pour l'éventail de conditions des marchés et les opportunités d'investissement. La gamme de produits comprend des FNB à gestion active, à bêta intelligent et passive dans de multiples catégories d'actifs et secteurs géographiques.

À propos de Martin Currie

Martin Currie, LLC (« Martin Currie ») est un spécialiste mondial des actions actives qui possède des titres de compétences de premier plan en matière d'investissement durable. Il conçoit également des portefeuilles de grande conviction pour des solutions axées sur la clientèle. Avec environ 23 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion au 30 juin 2021, l'excellence en matière de placement est au cœur de ses activités. Au cœur de sa philosophie se trouve une approche axée sur les actions, fondée sur l'analyse fondamentale approfondie, la propriété active et l'engagement, ainsi que la construction d'un portefeuille de compétences. Martin Currie est classé A+ dans les trois catégories selon les Principes pour l'investissement responsable (PRI) 2020. En tant que gestionnaire de placements spécialisé de Franklin Templeton, il bénéficie également de l'appui de l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs au monde.

À propos de Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 165 pays. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Grâce à ses gestionnaires de placements spécialisés, l'entreprise possède des capacités étendues en matière d'actions, de titres à revenu fixe, de solutions multi-actifs et alternatives. Avec des bureaux dans plus de 30 pays et environ 1 300 professionnels des placements, l'entreprise basée en Californie a plus de 70 ans d'expérience en placements et de plus de 1,5 billion de dollars américains (de plus de 1,9 billion de dollars canadiens) en actifs gérés au 30 juin 2021. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

Les placements dans des fonds communs de placement et des FNB peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion, de frais de courtage et de dépenses. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du fonds ou du FNB avant d'investir. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leurs valeurs changent fréquemment. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.

1. Le Fonds de marchés émergents durables Franklin Martin Currie partage la même stratégie de placement et la même gestion que le Fonds Martin Currie Emerging Markets, un fonds coté 5 étoiles par Morningstar dans la catégorie Diversified Emerging Markets, dont l'historique est de 5 ans aux États-Unis.

Le Fonds d'actions mondiales Franklin Martin Currie partage la même stratégie de placement et la même gestion que le Martin Currie International Unconstrained Equity Fund, un fonds coté 4 étoiles par Morningstar dans la catégorie Foreign Large Growth, dont l'historique est de 5 ans aux États-Unis.

Source : Morningstar®. Pour chaque organisme de placement collectif ou fonds négocié en bourse comptant au moins trois années d'existence, Morningstar calcule une cote Morningstar en fonction du classement du fonds, par rapport aux autres fonds de la même catégorie, selon une mesure du rendement corrigé du risque Morningstar. Cette mesure tient compte des variations des rendements mensuels du fonds, et ne prend pas en considération l'impact des frais d'acquisition ou de vente, mettant en évidence les variations à la baisse et récompensant les rendements constants. La tranche supérieure de 10 % des fonds de chaque catégorie reçoit 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5 % reçoit 4 étoiles, la tranche suivante de 35 % reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5 % reçoit 2 étoiles et la tranche inférieure de 10 % reçoit 1 étoile. Les pondérations sont les suivantes : Si les données sur les rendements totaux sont disponibles sur 36 à 59 mois, la période de trois ans est pondérée à 100 %; si les données sur les rendements totaux sont disponibles sur 60 à 119 mois, la période de cinq ans est pondérée à 60 % et la période de trois ans est pondérée à 40 %; si les données sur les rendements totaux sont disponibles sur 120 mois et plus, la période de 10 ans est pondérée à 50 %, la période de cinq ans à 30 % et la période de trois ans à 20 %. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur dix ans semble accorder le plus de poids à la période de dix ans, la période de trois ans est celle qui a le plus d'incidence sur la cote puisqu'elle est comprise dans les trois périodes évaluées. La cote Morningstar vise uniquement la catégorie d'actions indiquée; d'autres catégories de titres peuvent avoir des caractéristiques de rendement différentes. Les rendements passés ne sont pas nécessairement représentatifs ou garants des rendements futurs.

©2021 Morningstar Inc. Tous droits réservés. La présente information : 1) est exclusive à Morningstar ou à ses fournisseurs de contenu; 2) ne peut être reproduite ni diffusée; 3) ne peut être garantie sur le plan de l'exactitude, de l'exhaustivité ou de l'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de l'information présentée.

© 2021. Franklin Templeton. Tous droits réservés.

SOURCE Placements Franklin Templeton

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Sarah Kingdon, Communications d'entreprise, Franklin Templeton, 416-957-6191, [email protected]

Liens connexes

http://www.franklintempleton.ca