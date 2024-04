L'équipe de titres à revenu fixe canadiens offre une expertise locale fondée sur la perspective mondiale de Revenu fixe Franklin, dont la valeur des fonds sous mandat de gestion dépasse 200 milliards de dollars américains.

TORONTO, le 8 avril 2024 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui l'élargissement de sa gamme de FNB à gestion active axés sur les titres à revenu fixe à la Bourse de Toronto (TSX) et l'inscription d'une nouvelle série de FNB du Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin, qui portera le symbole FGOV. FGOV offre aux conseillers en placements et aux investisseurs une exposition aux obligations gouvernementales canadienne de grande qualité, tout en leur proposant l'avantage supplémentaire d'une allocation active à faible coût.

« Nous nous efforçons d'offrir aux conseillers en placements et aux investisseurs une vaste gamme d'options de titres à revenu fixe pour les aider à positionner leurs portefeuilles dans toutes les conjonctures de taux d'intérêt », a déclaré Ahmed Farooq, vice-président principal et chef de la distribution des FNB de détail, Franklin Templeton Canada. « Lorsque les taux d'intérêt baisseront, le FGOV sera bien placé pour offrir un placement de grande qualité et à plus long terme, géré activement par notre équipe de titres à revenu fixe, moyennant des frais de 20 points de base seulement. »

Le Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin vise un revenu courant, une certaine liquidité et une modeste appréciation du capital en investissant principalement dans des obligations émises par les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux et les organismes gouvernementaux du Canada, notamment des titres adossés à des créances hypothécaires et des obligations à rendement réel.

Andrew Ashton, chef de la distribution pour les Amériques (hors États-Unis) et président de Franklin Templeton Canada a ajouté : « Nous demeurons déterminés à offrir les meilleures capacités sur le plan des titres à revenu fixe de nos gestionnaires de placements spécialisés, comme l'équipe Revenu fixe Franklin, pour aider les conseillers en placements à proposer des solutions qui permettront d'offrir de meilleurs résultats de placement à leurs clients. »

Le Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin est géré conjointement par Darcy Briggs, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille, et Brian Calder, vice-président, gestionnaire de portefeuille et négociateur principal, qui possèdent 29 et 24 ans d'expérience dans l'industrie. Ils sont appuyés par l'équipe Revenu fixe Franklin au Canada.

L'équipe Revenu fixe Franklin au Canada met l'accent sur les investissements au Canada avec un potentiel de rendement accru qui s'appuie sur des stratégies de diversification à l'échelle mondiale, de gestion multisectorielle, de crédit et solutions limitées dans le temps. L'équipe gère activement un continuum de FNB de titres à revenu fixe pour les mandats de fonds communs de placement existants, y compris le Fonds d'obligations de base plus Franklin Bissett (FLCP), le Fonds d'obligations de sociétés Franklin Bissett, le Fonds d'obligations à duration courte Franklin Bissett et le Fonds d'obligations à duration très courte Franklin Bissett.

Pour les conseillers en placements et les investisseurs qui souhaitent compléter leur exposition aux titres à revenu fixe canadiens, Franklin Templeton Canada offre le Fonds d'optimisation du revenu durable Franklin Brandywine Global (FBGO), le Fonds d'obligations de base mondiales Franklin (FLGA) et le Fonds d'obligations de base plus Franklin Western Asset (FWCP). Pour en savoir plus sur ces FNB, consultez le site www.franklintempleton.ca/etf.

Le 11 avril 2024, les employés de Franklin Templeton sonneront la cloche signalant l'ouverture de la Bourse de Toronto pour célébrer l'inscription des Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. [NYSE : BEN] est une société mondiale de gestion de placements qui exerce ses activités, conjointement avec ses filiales, sous la dénomination Franklin Templeton et est au service de clients dans plus de 150 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. Au Canada, Revenu fixe Franklin est un nom commercial utilisé par la Société de Placements Franklin Templeton. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale grâce à des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de solutions alternatives et de solutions multiactifs. Avec plus de 1 400 professionnels en placement et des bureaux dans les principaux marchés financiers du monde entier, la société établie en Californie compte plus de 75 ans d'expérience en placement et son actif sous gestion se chiffrait à environ 1 600 milliards de dollars américains (environ 2 200 milliards de dollars canadiens) au 29 février 2024. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca. Vous pouvez également communiquer avec Franklin Templeton sur X (anciennement Twitter), Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

Les placements dans des fonds communs de placement et des FNB peuvent tous être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion, de frais de courtage et de dépenses. Avant d'investir, les investisseurs doivent examiner avec soin les objectifs de placement, stratégies, risques, frais et charges du fonds commun de placement et du FNB. Cette information simplifiée est présentée dans le prospectus et l'apercu du fonds et des FNB. Veuillez lire le prospectus simplifié et l'aperçu du fonds et des FNB attentivement avant d'investir. Les FNB se négocient comme des actions, leur valeur marchande fluctue et leurs parts peuvent se négocier à un cours inférieur ou supérieur à la valeur nette de l'actif du FNB. Les commissions de courtage et les frais des FNB réduisent le rendement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur.

