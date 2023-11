L'entreprise s'associe à iCapital® pour offrir d'autres façons d'investir aux investisseurs qualifiés

TORONTO, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a présenté aujourd'hui la stratégie de placements immobiliers de capitaux privés de Clarion Partners aux investisseurs canadiens qualifiés, qui peuvent maintenant y avoir accès grâce à la technologie et aux solutions de services personnalisés d'iCapital.

Clarion Partners est l'un des plus grands gestionnaires de placement spécialisés exclusivement en immobilier, qui possède 40 ans d'expérience dans la gestion d'actifs dans le cadre de multiples cycles de marché pour le compte de clients privés et publics à l'échelle mondiale. Cette offre de placements immobiliers privés par l'intermédiaire de Clarion Partners fait partie des activités non traditionnelles d'une valeur de 255 milliards de dollars américains de Franklin Templeton, qui comprend également des services de gestion de titres de créance non traditionnels par l'intermédiaire de Benefit Street Partners, des stratégies de fonds de couverture par l'intermédiaire de K2 Advisors et un gestionnaire de fonds du marché secondaire d'actions de sociétés fermées et de coinvestissements par l'entremise de Lexington Partners.

« Au cours des trois dernières années, Franklin Templeton a considérablement élargi la portée et l'envergure de ses capacités de placement alternatif », a déclaré Andrew Ashton, chef de la distribution pour les Amériques (hors États-Unis) et président de Franklin Templeton Canada. « Nous nous réjouissons à l'idée d'élargir notre gamme de solutions de placements non traditionnels au Canada, qui commence par le lancement de la stratégie de placements immobiliers de capitaux privés de Clarion Partners sur le marché canadien grâce à notre partenariat avec iCapital. »

L'immobilier privé peut être utilisé comme protection contre l'inflation, car il a offert de bons résultats lors de périodes d'inflation par le passé, et ces périodes ont stimulé des augmentations de loyer qui, à leur tour, ont généré des flux de trésorerie plus élevés. Au cours des 10 dernières années, l'immobilier privé a augmenté les rendements rajustés en fonction du risque lorsqu'il est ajouté à un portefeuille d'actions et d'obligations1.

« Notre mandat spécialisé en immobilier nous permet d'identifier des occasions que d'autres pourraient négliger », a déclaré Dave Gilbert, chef de la direction, Clarion Partners. « Nous investissons au-delà de ce que les gens associent habituellement à l'immobilier privé, et nous constatons que les propriétés comme les appartements au sein d'immeubles d'habitation, les entrepôts industriels et les installations des sciences de la vie représentent des occasions d'investissement intéressantes. »

Les placements immobiliers privés visent à offrir :

Un revenu durable et des rendements constants, tout en contribuant à la diversification du risque lié au portefeuille 2

Des rendements attrayants dans le contexte des hausse des taux d'intérêt d'aujourd'hui 2

Une plus-value en capital à mesure que la valeur des propriétés augmente au fil du temps, stimulée par la rénovation des immeubles, la restructuration ou le repositionnement du capital, et la croissance des loyers au sein du marché

Une faible volatilité et moins de corrélation avec les actions et les obligations3

iCapital est une entreprise mondiale de technologie financière de premier plan qui favorise l'accès à des placements non traditionnels pour le secteur de la gestion de patrimoine en fournissant des technologies et solutions de service intuitives de bout en bout, des outils et des ressources de formation, une diligence robuste, des capacités d'analyse de portefeuille et la création d'instruments d'accès. Ses solutions permettent aux entreprises de simplifier et d'élargir leur infrastructure opérationnelle pour les placements non traditionnels et donnent accès à des investissements directs et à des fonds nourriciers à des minimums plus bas grâce à des flux de travail numériques simplifiés. iCapital est également enregistré au Canada en tant que gestionnaire de fonds d'investissement, gestionnaire de portefeuille et courtier sur le marché non réglementé. Sa mission est de permettre aux conseillers et à leurs clients d'accéder plus facilement aux placements privés de qualité institutionnelle, tout en permettant aux gestionnaires de profiter de nouvelles sources de capital.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 150 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale grâce à des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de solutions alternatives et de solutions multiactifs. Avec plus de 1 300 professionnels en placement et des bureaux dans les principaux marchés financiers du monde entier, la société établie en Californie compte plus de 75 ans d'expérience en placement et son actif sous gestion se chiffrait à plus de 1 300 milliards de dollars américains (plus de 1 800 milliards de dollars canadiens) au 31 octobre 2023. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

À propos de Clarion Partners

Clarion Partners, LLC est un gestionnaire de placements immobiliers de premier plan depuis plus de 40 ans. L'entreprise, dont le siège social est situé à New York, exploite des bureaux à différents endroits stratégiques aux États-Unis et en Europe. Clarion Partners, dont le total des actifs immobiliers et des titres de créance sous gestion dépassait 79 milliards de dollars américains au 30 septembre 2023, offre une vaste gamme de stratégies immobilières dans l'ensemble de la gamme des profils risque/rendement à environ 500 investisseurs institutionnels à travers le monde. Clarion Partners est une filiale indépendante de Franklin Templeton. Pour en savoir plus sur l'entreprise, consultez le clarionpartners.com.

1. Clarion Partners Investment Research, NCREIF, REIT.com, S&P, Bloomberg, 2023Q2. Remarque : L'indice Private Equity Real Estate NFI-ODCE est utilisé comme indice de référence du rendement pour les titres immobiliers fondamentaux (actifs stabilisés de qualité institutionnelle). L'indice S&P 500 est l'une des meilleures représentations du marché boursier américain. L'indice Bloomberg US Aggregate Bond est utilisé pour représenter les obligations de qualité investissement négociées aux États-Unis. Le risque est mesuré à l'aide de l'écart-type des rendements totaux annuels. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs, et il y a un risque de perte. Le rendement des indices ne comprend pas les frais de gestion ni les frais connexes.

2. Clarion Partners Investment Research, NCREIF, REIT.com, Bloomberg, REIT.com, 2022Q4. Les énoncés sont fondés sur les données historiques sur 10 ans liées au rendement et au risque des actifs immobiliers non cotés, représentés par l'indice NFI-ODCE, les actions de l'indice S&P 500 et les obligations de l'Indice général des obligations américaines Bloomberg. Le rendement moyen sur 10 ans est basé sur des observations historiques sur les 12 derniers mois du rendement en dividendes pour les actions et les FPI cotées en bourse, du rendement le plus défavorable pour les obligations et du revenu sur 12 mois pour les titres immobiliers non cotés. Les FPI cotées en bourse sont représentées par l'indice FTSE NAREIT de FPI entièrement composées d'actions.

3. La diversification n'est ni une garantie de profit ni une protection contre une perte sur le marché. Tous les placements comportent des risques, dont une perte possible de capital, et rien ne garantit que les objectifs de placement seront réalisés. Le rendement passé n'est pas une garantie des résultats futurs.

