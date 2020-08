TORONTO, le 20 août 2020 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui une réduction des frais et une proposition de changements pour certains fonds afin de s'assurer que sa gamme de produits demeure concurrentielle et répond aux besoins changeants des investisseurs canadiens.

Réduction des frais

Les réductions de frais pour les séries A, F et T du Fonds de croissance mondiale Franklin et de la Catégorie de société de croissance mondiale Franklin figurant dans le tableau ci-dessous s'appliqueront le 1er octobre 2020. Les fonds cherchent à offrir aux Canadiens une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des actions de sociétés de croissance du monde entier, sans égard à leur capitalisation boursière.





NOUVEAUX FRAIS

ÉCONOMIES Série

Frais de

gestion Frais

d'administration

à taux fixe Total des

frais

Total A

1,80 % 0,15 % 1,95 %

-0,27 F

0,80 % 0,15 % 0,95 %

-0,27 T

1,80 % 0,15 % 1,95 %

-0,27

Grâce à cette réduction de frais, tous les investisseurs auront accès aux frais les moins élevés des séries. Par conséquent, les séries PA, PF et PT du Fonds de croissance mondiale Franklin seront fermées aux nouveaux investisseurs après la fermeture des bureaux le 30 septembre 2020 et seront fermées aux nouveaux placements après la fermeture des bureaux le 3 décembre 2020.

Fusions de fonds

Il est proposé de fusionner chaque fonds en dissolution dans le tableau ci-dessous au fonds maintenu correspondant, sur une base de report d'impôt. Chaque fonds maintenu a un objectif et des stratégies de placement qui sont pour l'essentiel semblables à ceux de son fonds en dissolution respectif ainsi qu'une structure de frais identique à celle de son fonds en dissolution.

Sauf indication contraire, chaque fonds en dissolution :

sera fermé aux nouveaux investisseurs après la fermeture des bureaux aujourd'hui, le 20 août 2020;

constitue une catégorie d'actions de la Catégorie Société Franklin Templeton , Ltée; il est proposé de le fusionner par un plan d'arrangement ou autrement;

, Ltée; il est proposé de le fusionner par un plan d'arrangement ou autrement; sera fusionné le 20 novembre 2020 ou vers cette date, en attendant l'obtention de toutes les approbations nécessaires; s'il n'est pas fusionné, il sera fermé à de nouveaux investissements ou sera dissous le 13 novembre 2020 ou vers cette date.





1 Les séries OT, PT et T de ce fonds seront fermées aux nouveaux placements après la fermeture des bureaux le 20 août 2020 et seront dissoutes le 6 novembre 2020 ou vers cette date.



2 Les frais des séries A, F et T de ce fonds seront réduits à compter du 1er octobre 2020.



3 Au lieu de fusionner le fonds en dissolution au fonds maintenu, Franklin Templeton peut fusionner le fonds en dissolution avec le Fonds mondial Découverte Franklin Mutual II, le Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel II, le Fonds américain de revenu mensuel Franklin II ou le Fonds mondial de petites sociétés Templeton II, chacun étant un nouveau fonds structuré en fiducie ayant un objectif et des stratégies de placement qui sont pour l'essentiel semblables à ceux du fonds maintenu ainsi qu'une structure de frais identique à celle du fonds maintenu. Cette mesure ne sera prise que si, de l'avis de Franklin Templeton, la participation du fonds maintenu à une fusion avec report d'impôt entraînerait l'extinction des pertes fiscales non utilisées au sein de ce fonds, ce qui ne serait pas dans l'intérêt des investisseurs du fonds maintenu. Après la fusion, ces nouveaux fonds fiduciaires seront fermés aux nouveaux investissements. Cela sera indiqué dans la trousse d'information envoyée à chaque investisseur des fonds en dissolution.



4 La série I de ce fonds sera fermée aux nouveaux placements après la fermeture des bureaux le 20 août 2020 et sera dissoute le 6 novembre 2020 ou vers cette date.



5 Les investisseurs de ce fonds recevront des parts de la série couverte du fonds maintenu correspondant afin de maintenir une exposition aux actions américaines assortie d'une couverture de change.



6 Ce fonds n'est pas fermé aux nouveaux investisseurs avant la fusion.



7 La fusion de ce fonds n'a pas à être approuvée par les investisseurs.



8 Ce fonds n'est pas une catégorie d'actions de la Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée; sa fusion ne sera pas réalisée dans le cadre d'un plan d'arrangement.



9 Ce fonds est un nouveau fonds dont l'objectif et les stratégies de placement sont pour l'essentiel semblables à ceux du Fonds international d'actions Templeton et dont la structure de frais est identique à celle du Fonds international d'actions Templeton. Ce fonds sera fermé aux nouveaux investissements après la fusion.



10 La fusion de ce fonds aura lieu le 13 novembre 2020 ou vers cette date. Si la fusion n'est pas approuvée, le fonds sera fermé aux nouveaux placements le 13 novembre 2020 ou vers cette date.



11 Ce fonds est un nouveau fonds dont l'objectif et les stratégies de placement sont pour l'essentiel semblables à ceux du Fonds de croissance Templeton, Ltée et dont la structure de frais est identique à celle du Fonds de croissance Templeton, Ltée. Le Fonds de croissance Templeton est un nouveau fonds structuré en fiducie qui sera offert le 13 novembre 2020 ou vers cette date.



12 Les investisseurs dans les titres de séries A et PA de ce fonds recevront respectivement des parts des séries AG et PAG du fonds maintenu. Ces séries seront fermées aux nouveaux placements après la fusion.

Le comité d'examen indépendant des fonds a examiné et approuvé chacune de ces fusions.

Sauf indication contraire, on demandera aux investisseurs de chaque fonds en dissolution d'approuver sa fusion lors des assemblées extraordinaires qui auront lieu le 30 octobre 2020 ou vers cette date. Avant les assemblées, des documents contenant tous les détails des fusions proposées seront accessibles sur le site web de Franklin Templeton. En raison de la pandémie, nous encourageons fortement les investisseurs à exercer leur droit de vote avant la date limite de procuration, car la participation en personne à ces assemblées sera limitée afin de respecter les protocoles de distanciation sociale.

Dissolutions de fonds

La Catégorie de société canadienne Franklin ActiveQuant et la Catégorie de société canadienne de dividendes Franklin Bissett seront fermées aux nouveaux placements après la fermeture des bureaux aujourd'hui, le 20 août 2020, et seront dissoutes le 6 novembre 2020 ou vers cette date. Les investisseurs de ces fonds qui souhaitent continuer d'avoir accès à ces stratégies peuvent passer au Fonds canadien Franklin ActiveQuant et au Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett, respectivement.

Il est recommandé aux investisseurs de discuter de ces changements avec leur conseiller en placement. L'équipe du service à la clientèle de Franklin Templeton est également disponible au 1 800 897-7281 ou à [email protected]. Veuillez visiter le site franklintempleton.ca pour de plus amples informations sur les fonds Franklin Templeton.

À propos de Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 165 pays. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Grâce à ses gestionnaires de placements spécialisés, la société apporte des capacités étendues en matière d'actions, de titres à revenu fixe, de placements non traditionnels et de solutions multiactifs personnalisées. Ayant des bureaux dans 30 pays et comptant 1 300 professionnels du placement, la société domiciliée en Californie possède plus de 70 ans d'expérience en placement. Au 31 juillet 2020, son actif géré s'élevait à environ 1,4 billion de dollars américains (environ 1,9 billion de dollars canadiens). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

SOURCE Placements Franklin Templeton

Renseignements: Contact pour les médias : Sarah Kingdon, Communications d'entreprise, Franklin Templeton, 416 957 6191, [email protected]

Liens connexes

http://www.franklintempleton.ca