TORONTO, le 21 sept. 2022 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui une proposition de changement au fournisseur d'indices et à l'objectif de placement de deux FNB, ainsi que la fusion proposée de deux FNB à revenu fixe.

Proposition de changement au FNB

Franklin Templeton propose1 en tant que nouveau fournisseur d'indices, ainsi que de nouveaux objectifs de placement pour les FNB suivants :

FINB multifactoriel de marchés émergents Franklin (FLEM) - objectif de placement proposé : Ce FNB cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais et dépenses, le rendement de l'indice Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap CAD Index - RN. Il investit principalement dans des titres de participation d'émetteurs situés dans des marchés émergents. Si cet objectif de placement est approuvé, le nom de ce FNB deviendra FINB d'actions des marchés émergents Franklin.





Si elles sont approuvées, ces modifications entreront en vigueur aux alentours du 21 décembre 2022. À la même date, les frais de gestion de FINB FTSE Europe hors R.-U. Franklin passeront de 45 points de base (pb) à 19 pb. Les frais de gestion de FINB multifactoriel de marchés émergents Franklin demeureront inchangés à 9 pb. Les symboles demeureront les mêmes pour les deux FNB.

Proposition de fusion de FNB

Franklin Templeton propose de fusionner le FNB actif d'obligations de qualité de sociétés américaines Franklin (couvert en $ CA) (FLUI) avec le FNB actif d'obligations de base plus Franklin Western Asset (FWCP) sur une base imposable.

Le FNB actif d'obligations de base plus Franklin Western Asset cherche à maximiser le rendement total en investissant dans des titres de créance de qualité supérieure d'émetteurs situés partout dans le monde, tout en suivant une approche de placement durable, en investissant directement dans ces instruments et/ou dans des parts du Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Western Asset (ou de son fonds successeur).

Si elle est approuvée par les investisseurs, la fusion aura lieu le 16 décembre 2022 ou aux alentours de cette même date. Si la fusion n'est pas approuvée, le FNB actif d'obligations de qualité de sociétés américaines Franklin (couvert en $ CA) prendra fin le 21 décembre 2022 ou aux alentours de cette même date.

Le comité d'examen indépendant des FNBs a examiné la fusion proposée et a déterminé que cette dernière réalisera un résultat juste et raisonnable pour le FNB actif d'obligations de qualité de sociétés américaines Franklin (couvert en $ CA). Tous les frais et les dépenses associés à la fusion, y compris le coût de l'assemblée, seront à la charge du gestionnaire et ne seront pas imputés aux FNBs. Aucuns frais de courtage ou d'autre nature ne seront imputés aux investisseurs pour l'échange des parts du FNB actif d'obligations de qualité de sociétés américaines Franklin (couvert en $ CA) contre des parts du FNB actif d'obligations de base plus Franklin Western Asset.

Détails de l'assemblée extraordinaire sur la proposition de changement

Les propositions de changement aux FNB et de fusion des FNB sont assujetties à l'approbation des investisseurs, qui sera demandée lors des assemblées extraordinaires qui auront lieu virtuellement le 9 décembre 2022. Les investisseurs inscrits au registre en date du 17 octobre 2022, auront accès aux documents relatifs à l'assemblée au moyen d'un avis affiché sur le site Web de Franklin Templeton, qui fournira plus de détails sur les changements proposés. Les investisseurs sont fortement encouragés à voter avant la date limite de vote par procuration, en utilisant n'importe laquelle des méthodes décrites dans les documents de l'assemblée. Les investisseurs qui souhaitent assister à l'assemblée virtuelle peuvent y accéder à l'adresse franklintempleton.ca/december9meeting.

Les investisseurs sont encouragés à discuter de ce changement avec leur conseiller financier. L'équipe du service à la clientèle de Franklin Templeton est également disponible de 8 h à 17 h (HNE) au 1-800-897-7281 ou à [email protected].

À propos de Western Asset

Western Asset est l'un des plus importants gestionnaires de titres à revenu fixe au monde, avec 50 ans d'expérience et 407,5 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion au 30 juin 2022. En mettant l'accent sur les placements à valeur à long terme fondamentale qui utilisent une méthode descendante et ascendante, la société compte neuf bureaux dans le monde entier et bénéficie d'une vaste expérience dans divers secteurs des titres à revenu fixe. Fondée en 1971, Western Asset a été reconnue pour son approche axée sur la gestion d'équipe et la recherche intensive et exclusive, appuyée par une solide gestion des risques. Western Asset est un gestionnaire de placements spécialisé indépendant de Franklin Templeton. Pour en savoir plus sur Western Asset, consultez le site westernasset.com.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 155 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Nous réunissons un ensemble sans égal de gérants d'investissement spécialisés indépendants afin d'offrir à nos clients une expertise approfondie et une spécialisation dans toutes les classes d'actifs, toutes les régions et tous les styles d'investissement. Et ces experts peuvent compter sur une infrastructure mondiale dotée de capacités à grande échelle en matière de recherche, d'analyse des données et de service. Avec des bureaux dans plus de 30 pays et environ 1 300 professionnels en placement, la société californienne compte 75 ans d'expérience en placement et environ 1,4 billion de dollars américains (environ 1,8 billion de dollars canadiens) d'actifs sous gestion au 31 août 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

1. Solactive AG (« Solactive ») est le courtier de l'indice Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap CAD Index - RN et de l'indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index - RN. (les « indices »). Les instruments financiers qui sont fondés sur les indices ne sont d'aucune manière parrainés, endossés, promus ou vendus par Solactive, et celle-ci ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant : (a) la pertinence d'investir dans les instruments financiers; (b) la qualité, l'exactitude ou l'exhaustivité des indices; ou (c) les résultats qu'obtient ou qu'obtiendra une personne ou entité de son utilisation des indices. Solactive se réserve le droit de modifier les méthodes de calcul ou de publication des indices. Solactive ne peut être tenue responsable des dommages subis ou subis en raison de l'utilisation (ou de l'incapacité d'utiliser) des indices.

Les FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Avant d'investir dans un FNB, les investisseurs doivent examiner avec soin les objectifs de placement, stratégies, risques, frais et charges du FNB. Cette information est présentée dans le prospectus et la fiche de renseignements du FNB. Veuillez lire le prospectus et la fiche de renseignements du FNB avant d'investir. Les FNB se négocient comme des actions, leur valeur marchande fluctue et leurs parts peuvent se négocier à un cours inférieur ou supérieur à la valeur nette de l'actif du FNB. Les commissions de courtage et les frais des FNB réduisent le rendement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

