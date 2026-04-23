Franklin Templeton Canada annonce une distribution de FNB en espèces English

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Placements Franklin Templeton Canada

23 avr, 2026, 16:05 ET

TORONTO, le 23 avril 2026 /CNW/ - Franklin Templeton Canada annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de certains FNB et de certaines séries de FNB de fonds communs de placement offerts aux investisseurs canadiens.

Comme détaillé au tableau ci-dessous, les détenteurs de parts inscrits en date du 30 avril 2026 recevront une distribution en espèces par unité payable le 8 mai 2026.

Nom du fonds






Symbole





Type


 Distribution 
en espèces
par unité 
($)


Fréquence
de paiement

Fonds d'optimisation du revenu Franklin Brandywine Global - Séries de FNB

FBGO

Gestion active

0,084125

Chaque mois

Fonds de revenu d'infrastructures mondiales Franklin ClearBridge - Séries de FNB

FCII

Gestion active

0,052318

Chaque mois

Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin - Séries de FNB

FGOV

Gestion active

0,053797

Chaque mois

Fonds d'obligations canadiennes à très court terme Franklin - Séries de FNB

FHIS

Gestion active

0,062323

Chaque mois

Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Franklin - Séries de FNB

FLCI

Gestion active

0,063379

Chaque mois

Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin - Séries de FNB

FLCP

Gestion active

0,050785

Chaque mois

Fonds d'obligations de base mondiales Franklin - Séries de FNB

FLGA

Gestion active

0,049152

Chaque mois

Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin - Séries de FNB 

FLSD

Gestion active

0,051607

Chaque mois

FNB indiciel de dividendes canadiens élevés à faible volatilité Franklin

FLVC

Passif

0,052546

Chaque mois

FNB indiciel de dividendes américains élevés à faible volatilité Franklin

FLVU

Passif

0,048319

Chaque mois

La plateforme novatrice et diversifiée de FNB de Franklin Templeton a été conçue pour offrir les meilleurs résultats aux clients pour l'éventail de conditions des marchés et les opportunités d'investissement. La gamme de produits comprend des FNB à gestion active, à bêta intelligent et passive dans de multiples catégories d'actifs et secteurs géographiques. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site franklintempleton.ca/fnb.

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SOURCE Placements Franklin Templeton Canada

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