Franklin Templeton Canada annonce les distributions en espèces de novembre et les distributions annuelles réinvesties estimatives pour les FNB

TORONTO, le 8 nov. 2021 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de novembre 2021 et les distributions annuelles réinvesties estimatives pour certains FNB offerts aux investisseurs canadiens.

Distributions en espèces de novembre 2021

Tel que détaillé dans le tableau ci-dessous, les porteurs de parts inscrits en date du 16 novembre 2021 recevront une distribution en espèces par part payable le 23 novembre 2021.

Distributions annuelles réinvesties estimées

Les porteurs de parts inscrits en date du 31 decembre, 2021 recevront une distribution réinvestie par part, payable le 10 janvier, 2022. Ces distributions annuelles réinvesties, présentées en détail dans le tableau ci-dessous, sent des estimations en date du 30 septembre, 2021. Les montants des distributions de fin d'année seront annoncés le 21 decembre, 2021.

Les distributions réinvesties annuellement, le cas échéant, ne seront pas versées en espèces, mais plutôt réinvesties dans des parts additionnelles et déclarées comme des distributions imposables, avec une augmentation correspondante du prix de base rajusté des parts des FNB dont les porteurs détiennent des parts. Les parts de FNB additionnelles seront immédiatement regroupées de façon à ce que le nombre de parts détenues par le porteur, les parts en circulation et la valeur liquidative des FNB ne soient pas modifiés en raison de la distribution annuelle réinvestie. On prévoit que les distributions réinvesties annuellement se traduiront en gains en capital pour chaque FNB.

Les montants imposables réels des distributions réinvesties pour 2021, y compris les caractéristiques fiscales des distributions, seront communiqués aux courtiers par l'entremise de CDS Clearing and Depository Services Inc. au début de 2022.

La plateforme novatrice et diversifiée de FNB de Franklin Templeton a été conçue pour offrir les meilleurs résultats aux clients pour l'éventail de conditions des marchés et les opportunités d'investissement. La gamme de produits comprend des FNB à gestion active, à bêta intelligent et passive dans de multiples catégories d'actifs et secteurs géographiques. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site franklintempleton.ca/fnb.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 165 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Grâce à ses gestionnaires de placements spécialisés, l'entreprise possède des capacités étendues en matière d'actions, de titres à revenu fixe, de solutions multi-actifs et alternatives . Avec des bureaux dans dans plus de 30 pays et environ 1 300 professionnels des placements, l'entreprise basée en Californie a plus de 70 ans d'expérience en placements et de plus de 1,5 billion de dollars américains (de plus de 1,9 billion de dollars canadiens) en actifs gérés au 30 septembre 2021. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

Les FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Avant d'investir dans un FNB, les investisseurs doivent examiner avec soin les objectifs de placement, stratégies, risques, frais et charges du FNB. Cette information est présentée dans le prospectus et la fiche de renseignements du FNB. Veuillez lire le prospectus et la fiche de renseignements du FNB avant d'investir. Les FNB se négocient comme des actions, leur valeur marchande fluctue et leurs parts peuvent se négocier à un cours inférieur ou supérieur à la valeur nette de l'actif du FNB. Les commissions de courtage et les frais des FNB réduisent le rendement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

Les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les distributions réelles diffèrent sensiblement de celles envisagées dans ces énoncés.

