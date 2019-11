Franklin Templeton Canada annonce la liquidation d'un fonds Fonds de sociétés à grande capitalization canadiennes Franklin Templeton

TORONTO, le 15 nov. 2019 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui la dissolution du Fonds de sociétés à grande capitalization canadiennes Franklin Templeton le 17 janvier 2020 ou aux environs.

Ce fonds se voulait au départ une option de placement pour certains portefeuilles de Franklin Templeton. Les équipes de gestion de ces portefeuilles ont pris la décision de répartir leurs investissements dans d'autres fonds de placement dans le but de mettre en œuvre leurs stratégies de répartition d'actifs de façon plus efficace.

Il ne sera plus possible de distribuer des titres aux investisseurs existants ou potentiels pour le fonds en dissolution à compter de la fermeture des bureaux aujourd'hui. Il est recommandé à l'investisseur préférant une substitution à un autre fonds de Franklin Templeton ou le rachat de ses placements avant la date de dissolution du fonds de collaborer avec son conseiller financier pour soumettre ses directives au plus tard le 16 janvier 2020.

À propos de Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton. L'objectif de Franklin Templeton est d'offrir de meilleurs résultats en fournissant des services de gestion de placements à l'échelle nationale et internationale à des clients de détail ainsi qu'à des investisseurs institutionnels et au secteur des fonds souverains dans plus de 170 pays. Grâce à ses équipes spécialisées, la société possède une expertise dans toutes les catégories d'actif - y compris les fonds d'actions, les fonds de titres à revenu fixe, les solutions alternatives et les solutions multiactifs personnalisées. Les plus de 600 professionnels en placement de la société sont appuyés par son équipe internationale intégrée de professionnels de la gestion du risque et son réseau mondial de pupitres de négociation. Avec des employés dans plus de 30 pays, la société ayant son siège social en Californie compte plus de 70 ans d'expérience en placement. Au 31 octobre 2019, son actif géré s'élevait à plus de 693 G$ US (plus de 912 G$ CA). Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca.

SOURCE Placements Franklin Templeton

Renseignements: Relations avec les médias: Sarah Kingdon, Communications d'entreprise, Franklin Templeton, 416-957-6191, sarah.kingdon@franklintempleton.ca

Related Links

http://www.franklintempleton.ca