TORONTO, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle liquidera deux FNB, le FNB actif équilibré de base Franklin (FLBA) et le FNB actif d'actions canadiennes à risque géré Franklin (FLRM), le 13 décembre 2023 ou vers cette date.

À compter du 1er novembre 2023, aucune autre souscription directe de parts du FLBA ou du FLRM ne sera acceptée par Franklin Templeton Canada. Les parts de ces FNB continueront d'être inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) jusqu'à ce qu'elles en soient radiées de façon volontaire à la fermeture des bureaux, le 7 décembre 2023 ou vers cette date.

Aux alentours du 8 décembre 2023, Franklin Templeton Canada vendra et convertira les portefeuilles de FNB en espèces, et les actifs restants - après le règlement des passifs et des obligations des FNB - seront distribués aux porteurs de parts des FNB, au prorata. Les porteurs de parts qui ne vendent pas ou qui ne rachètent pas leurs parts avant la fermeture des bureaux le 7 décembre 2023 recevront un montant en espèces pour leurs parts correspondant à leur quote-part des FNB le 14 décembre 2023 ou vers cette date.

Franklin Templeton Canada examine régulièrement ses solutions de placement afin de s'assurer que sa gamme de FNB et de fonds demeure concurrentielle et réponde aux besoins changeants des investisseurs et des conseillers. Les investisseurs sont encouragés à discuter de ce changement avec leur conseiller financier. L'équipe du service à la clientèle de Franklin Templeton est également disponible de 9 h à 17 h (HAE) au 1-800-897-7281 ou à [email protected].

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 150 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale grâce à des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de solutions alternatives et de solutions multiactifs. Avec plus de 1 300 professionnels en placement et des bureaux dans les principaux marchés financiers du monde entier, la société établie en Californie compte plus de 75 ans d'expérience en placement et son actif sous gestion se chiffrait à environ 1 400 milliards de dollars américains (environ 1 900 milliards de dollars canadiens) au 30 septembre 2023. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

Les FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Avant d'investir dans un FNB, les investisseurs doivent examiner avec soin les objectifs de placement, stratégies, risques, frais et charges du FNB. Cette information est présentée dans le prospectus et la fiche de renseignements du FNB. Veuillez lire le prospectus et la fiche de renseignements du FNB avant d'investir. Les FNB se négocient comme des actions, leur valeur marchande fluctue et leurs parts peuvent se négocier à un cours inférieur ou supérieur à la valeur nette de l'actif du FNB. Les commissions de courtage et les frais des FNB réduisent le rendement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Sarah Kingdon, Communications d'entreprise, Franklin Templeton, 416-957-6191, [email protected]