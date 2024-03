Des réductions de frais pour le Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes et des fusions proposées pour les Fonds ActiveQuant ont également été annoncées

TORONTO, le 13 mars 2024 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui une réduction des frais de 27 points de base pour Les portefeuilles FNB multiactifs Franklin, proposant les frais parmi les plus bas au sein de ses concurrents qui offrent des FNB multiactifs. Les trois portefeuilles de FNB, dont l'historique remonte à cinq ans, sont activement gérés au moyen d'un processus dynamique de répartition de l'actif et de sélection des FNB qui tire parti des actions à gestion passive et des FNB de titres à revenu fixe à gestion active. Ces portefeuilles sont gérés par l'équipe Franklin Templeton Investment Solutions, qui gère des actifs d'environ 100 milliards de dollars canadiens à l'échelle mondiale. Franklin Templeton Canada gère des solutions multiactifs au Canada depuis 1996.

Réduction des frais pour les portefeuilles FNB multiactifs

À compter du 1er avril 2024, les frais de gestion pour le Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin, le Portefeuille FNB de base Franklin et le Portefeuille FNB de croissance Franklin seront réduits pour chaque série de fonds détaillée dans le tableau ci-dessous.



















NOUVEAUX FRAIS



Nom du fonds Série

Frais de gestion % Frais d'admin-istration % Frais combinés %

Réduction des frais % Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin A/T

0,88 0,10 0,98

-0,27 F/FT

0,13 0,10 0,23

-0,27 O1,2,3

- - 0,23

-0,27 Portefeuille FNB de base Franklin A/T

1,13 0,10 1,23

-0,27 F/FT

0,13 0,10 0,23

-0,27 O1,2,3

- - 0,23

-0,27 Portefeuille FNB de croissance Franklin A/T

1,13 0,10 1,23

-0,27 F/FT

0,13 0,10 0,23

-0,27 O1,2,3

- - 0,23

-0,27

1.S'applique aux premiers 2,5 millions de dollars canadiens investis dans le fonds. 2 S'applique aux prochains 2,5 millions de dollars canadiens investis dans le fonds. 3 S'applique à tout montant supérieur à 5 millions de dollars canadiens investis dans le fonds.

Réduction des frais pour le Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes

À compter du 1er avril 2024, les frais de gestion du Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett seront réduits pour chaque série de fonds décrite dans le tableau ci-dessous.



















NOUVEAUX FRAIS



Nom du fonds Série

Frais de gestion % Frais d'admin-istration % Frais combinés %

Réduction des frais % Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett A

0,65 0,10 0,75

-0,20 F

0,15 0,10 0,25

-0,20 O1

- - 0,25

-0,20 O2

- - 0,25

-0,10

1 S'applique aux premiers 2,5 millions de dollars canadiens investis dans le fonds. 2 S'applique aux prochains 2,5 millions de dollars canadiens investis dans le fonds.

Fusions proposées pour les Fonds ActiveQuant

Franklin Templeton Canada propose la fusion à imposition reportée du Fonds canadien Franklin ActiveQuant et du Fonds américain Franklin ActiveQuant en Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett et en Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, respectivement. Les fusions proposées seront soumises à un vote lors de l'assemblée extraordinaire des investisseurs devant avoir lieu le 31 mai 2024 à Toronto. Si elles sont approuvées, les fusions proposées entreront en vigueur à la fermeture des bureaux le 14 juin 2024 ou vers cette date.

En prévision des fusions proposées, le Fonds canadien Franklin ActiveQuant et le Fonds américain Franklin ActiveQuant seront fermés aux nouveaux placements à la fermeture des bureaux aujourd'hui, le 13 mars 2024.

Advenant que la fusion du Fonds canadien Franklin ActiveQuant ou du Fonds américain Franklin ActiveQuant n'est pas approuvée, le fonds prendra fin à la fermeture des bureaux le ou vers le 21 juin 2024.

Les investisseurs du Fonds canadien Franklin ActiveQuant et du Fonds américain Franklin ActiveQuant voteront par série en raison des différentes structures de frais du Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett et du Fonds américain de croissance des dividendes Franklin. Si l'un ou l'autre des votes par série tenus le 31 mai 2024 ne se traduit pas par une approbation des investisseurs, la série en question prendra fin à la fermeture des bureaux le 7 juin 2024 ou vers cette date.

Les investisseurs qui détiennent des titres pour le Fonds canadien Franklin ActiveQuant ou le Fonds américain Franklin ActiveQuant pourront obtenir une circulaire d'information décrivant en détail les fusions proposées sur le site Web de Franklin Templeton le 26 avril 2024 ou vers cette date.

