TORONTO, le 19 janv. 2022 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui l'harmonisation prochaine des portefeuilles LifeSmart Franklin avec le désir croissant des investisseurs d'intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au processus de placement. L'entreprise adoptera une approche de placement durable pour l'épargne-retraite, ce qui en fera le premier gestionnaire d'actifs canadien indépendant à offrir cette approche pour ses portefeuilles multiactifs à date cible. Gérés par l'équipe Franklin Templeton Investment Solutions au Canada pour les investisseurs canadiens, ces portefeuilles de retraite sont offerts par l'entremise des plateformes d'épargne collective de compagnies d'assurance et d'institutions financières1.

« Les facteurs ESG ont entraîné un processus de transformation dans le domaine des placements. Dans un récent sondage mené pour Franklin Templeton, 68 % des Canadiens qui investissent dans un régime de retraite à cotisations déterminées affirment qu'il est important pour eux d'avoir des options intégrées aux facteurs ESG lorsqu'ils prennent des décisions de placement2 a déclaré Duane Green, président et chef de la direction, Franklin Templeton Canada. Les facteurs ESG font partie intégrante des capacités de placement de nos gestionnaires de placements spécialisés à l'interne depuis des décennies. Il est donc naturel d'intégrer les facteurs ESG à nos portefeuilles de retraite multiactifs à date cible. »

Michael Greenberg, CFA, premier vice-président et gestionnaire de portefeuille, Franklin Templeton Investment Solutions, basé à Toronto, a ajouté : « Pour les portefeuilles durables LifeSmart, notre équipe tiendra compte des critères ESG à chaque étape du processus de placement, des mesures de diligence raisonnable mises en œuvre par les gestionnaires à la construction et à la surveillance du portefeuille. Notre recherche exclusive sur les facteurs ESG est conçue pour cerner les occasions de rendement et les risques découlant des tendances en matière de pratiques d'entreprise et de l'évolution des préférences des investisseurs et des données ESG, en plus des fonds sous-jacents qui démontrent une forte intégration des facteurs ESG. Nous construisons des portefeuilles de retraite qui non seulement sont axés sur les objectifs en matière de risque et de rendement des investisseurs, mais qui intègrent également les facteurs ESG dans le processus de placement. »

À compter du 28 mars 2022, l'objectif et les stratégies de placement de chaque portefeuille LifeSmart Franklin suivront une approche de placement durable et, par conséquent, le qualificatif « durable » (sustainable en anglais) sera ajouté au nom de chaque portefeuille. La gamme actuelle de portefeuilles offre des dates cibles de retraite par tranches de cinq ans, soit de 2025 à 2055, qui sera élargie pour inclure un portefeuille 2060 le 28 mars 2022.

Parallèlement à ces changements, l'ajustement progressif et dynamique des portefeuilles LifeSmart Franklin sera amélioré afin de mieux s'harmoniser avec les cycles de vie prévus en matière d'épargne-retraite pour les investisseurs canadiens. Aux premiers stades de l'épargne-retraite, la proportion d'actions sera plus élevée dans les portefeuilles afin d'offrir davantage d'occasions de croissance du capital aux investisseurs. À l'approche de l'âge de 71 ans, âge auquel les investisseurs canadiens doivent convertir leur régime enregistré d'épargne-retraite (REER) en fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) et commencer à effectuer des retraits minimaux, la répartition des portefeuilles sera plus prudente.

1. Sous réserve des lois applicables en matière de valeurs mobilières, les portefeuilles peuvent également être offerts ou vendus directement aux investisseurs. Les personnes qui agissent à titre de conseillers pour les portefeuilles font partie de la Société Fiduciary Trust du Canada, gestionnaire de portefeuille des portefeuilles, et sont également membres de l'équipe Franklin Templeton Investment Solutions.

2. Selon un sondage Xcelerant où on a demandé aux titulaires d'un régime de retraite à cotisations déterminées ce qu'ils pensaient des facteurs ESG. Le sondage Xcelerant a été mené en ligne par Directions Research, une entreprise indépendante de Franklin Templeton, entre le 28 octobre et le 2 novembre 2021, auprès d'un échantillon de 1 236 investisseurs canadiens âgés d'au moins 18 ans. Les données ont été pondérées statistiquement selon l'âge, le genre et la région géographique au Canada. Le programme de pondération conçu sur mesure attribue un facteur de pondération aux données en fonction des statistiques démographiques actuelles fournies par Statistique Canada.

Veuillez lire la note de service de l'offre confidentielle du portefeuille avant d'investir. La note de service de l'offre contient des informations importantes concernant les objectifs de placement du portefeuille, les stratégies, les risques, les frais et toutes les autres questions d'intérêt. Rien ne garantit que les objectifs de placement du portefeuille soient atteints. Les parts du portefeuille ne sont vendues qu'à des acheteurs admissibles et qualifiés d' « investisseurs accrédités » en vertu des exemptions de prospectus dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada. Les rendements passés ne sont pas nécessairement représentatifs ou garants des rendements futurs. CFAMD et Chartered Financial AnalystMD sont des marques déposées du CFA Institute.

