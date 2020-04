Franklin Templeton annonce des distributions en espèces pour les FNB Franklin LibertyShares

TORONTO, le 3 avril 2020 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces d'avril 2020 pour certains FNB Franklin LibertySharesMD.

Comme le présente en détail le tableau ci-dessous, les porteurs de parts inscrits en date du 14 avril 2020 recevront une distribution en espèces par part payable le 21 avril 2020.

Nom du fonds Symbole Type Distribution en espèces par part ($) Fréquence de paiement FNB d'obligations de qualité de sociétés

canadiennes Franklin Liberty FLCI Gestion active 0,055000 Chaque mois FNB d'obligations essentielles plus Franklin

Liberty FLCP Gestion active 0,050000 Chaque mois FNB d'obligations totales mondiales Franklin

Liberty (couvert en $ CA) FLGA Gestion active 0,056892 Chaque mois FINB de dividendes mondiaux Franklin

LibertyQT FLGD Bêta intelligent 0,045000 Chaque mois FNB d'obligations à duration courte Franklin

Liberty FLSD Gestion active 0,060000 Chaque mois FNB de prêts privilégiés Franklin Liberty (couvert en $ CA) FLSL Gestion active 0,105581 Chaque mois FNB d'obligations de qualité de sociétés

américaines Franklin Liberty (couvert en $ CA) FLUI Gestion active 0,069479 Chaque mois

Franklin LibertyShares, la plateforme mondiale de FNB, permet aux investisseurs d'atteindre leurs objectifs grâce à une gamme de FNB à gestion active, à bêta intelligent et à gestion passive. Pour obtenir de plus amples renseignements sur FNB Franklin LibertyShares veuillez visiter notre site web à l'adresse franklintempleton.ca/fnb.

À propos de Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton. L'objectif de Franklin Templeton est d'offrir de meilleurs résultats en fournissant des services de gestion de placements à l'échelle nationale et internationale à des clients de détail ainsi qu'à des investisseurs institutionnels et au secteur des fonds souverains dans plus de 170 pays. Grâce à ses équipes spécialisées, la société possède une expertise dans toutes les catégories d'actif - y compris les fonds d'actions, les fonds de titres à revenu fixe, les solutions alternatives et les solutions multiactifs personnalisées. Les plus de 600 professionnels en placement de la société sont appuyés par son équipe internationale intégrée de professionnels de la gestion du risque et son réseau mondial de pupitres de négociation. Avec des employés dans plus de 30 pays, la société ayant son siège social en Californie compte plus de 70 ans d'expérience en placement. Au 29 février 2020, son actif géré s'élevait à plus de 656 G$ US (plus de 880 G$ CA). Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca.

Des commissions, des frais de gestion et d'autres frais peuvent s'appliquer aux placements dans des FNB. Avant d'investir dans un FNB, les investisseurs doivent examiner avec soin les objectifs de placement, stratégies, risques, frais et charges du FNB. Cette information est présentée dans le prospectus et la fiche de renseignements du FNB. Veuillez lire le prospectus et la fiche de renseignements du FNB avant d'investir. Les FNB se négocient comme des actions, leur valeur marchande fluctue et leurs parts peuvent se négocier à un cours inférieur ou supérieur à la valeur nette de l'actif du FNB. Les commissions de courtage et frais des FNB réduisent le rendement. Le rendement d'un FNB peut sensiblement s'écarter du rendement d'un indice en raison des coûts de transaction, des frais et d'autres facteurs. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

