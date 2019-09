Nouvellement certifiée B Corporation®, la marque montréalaise réitère son engagement envers le développement durable en compensant les émissions carbones liées à ses envois postaux en sol canadien.

MONTRÉAL, le 24 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'entreprise Frank And Oak marque une étape importante dans son engagement envers le développement durable et la responsabilité sociale en obtenant la digne certification B Corporation®. Engagé à créer des produits durables et apporter des changements positifs auprès de l'industrie et de sa communauté, Frank And Oak se joint au réseau réputé d'entreprises partageant les mêmes valeurs afin de stimuler un mouvement mondial utilisant le milieu des affaires comme une force positive.

Frank And Oak est certifié B Corporation® (Groupe CNW/Frank And Oak)

« Nous sommes ravis d'accueillir Frank And Oak dans la communauté des entreprises certifiées B Corporation®. Avec plus de 3 000 sociétés à but lucratif réparties dans 64 pays et 150 industries, ces entreprises inspirantes construisent une nouvelle économie plus inclusive et durable. Le monde a besoin de plus de marques, comme Frank And Oak », - fait valoir Kasha Huk, Directrice chez B Lab Canada.

Le détaillant souhaite agir à titre de levier pour relever les défis sociaux et environnementaux et redéfinir les standards de pratiques éthiques de l'industrie dans le but d'aspirer à un avenir meilleur. Les entreprises certifiées B Corporation® répondent aux normes les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de transparence et de responsabilité. Elles doivent légalement tenir compte de l'impact de leurs décisions sur les employés, les clients, les fournisseurs, la communauté et l'environnement. La certification est une marque de confiance et de transparence alliant message, action et opération.

« Nous sommes fiers de rejoindre la communauté B Corporation® et de faire partie de ce mouvement générationnel : un mouvement qui vise à redéfinir le rôle des entreprises dans la société et en faire des agents de changement », souligne Ethan Song, PDG et cofondateur de Frank And Oak.

Parallèlement à son processus de certification, Frank And Oak a compensé les émissions de carbone produites en 2019 par ses envois postaux en sol canadien. Pour mesurer son impact et atteindre son objectif, le détaillant s'est associé une fois de plus avec Jour de la Terre. Cette année, Frank And Oak a reçu 29,4 crédits compensatoires, contrebalançant ainsi l'équivalent en tonnes de CO2 produites par ses envois de commerce électronique du 1er janvier au 31 juillet de cette année. Des arbres ont été plantés au parc Le Boutiller à Laval, afin de diminuer le dioxyde de carbone de l'atmosphère terrestre et de lutter contre les effets des gaz à effet de serres.

Frank And Oak a fait un progrès notoire dans ses efforts envers le développement durable depuis 2017, date à laquelle la marque a lancé sa première collection de vêtements Minimal. En mettant l'accent sur les matériaux recyclés et les méthodes écologiques, la marque a pour objectif d'avoir un minimum de 50 % de ses produits fabriqués avec des matériaux et des procédés qui minimisent les effets néfastes sur l'environnement d'ici la fin de 2019. Cet effort s'étend aux magasins Frank And Oak, qui sont construits consciencieusement en partenariat avec des artisans canadiens, créant un minimum de déchets, et à ses boîtes d'expédition et sacs à la fois biodégradables, recyclés et recyclables. Tournée vers l'avenir, la marque continue d'innover et d'investir dans de nouvelles technologies en choisissant des matériaux et des méthodes de production qui favorisent le développement durable.

En plus des efforts environnementaux, Frank And Oak croit fermement qu'il faut investir dans la communauté, avec des initiatives comme son programme de collecte La générosité sous toutes ses coutures. La marque collabore avec des organismes à but non lucratif à travers le Canada et vérifiés par Jour de la terre afin que les articles soient redistribués aux personnes dans le besoin ou recyclés dans le cadre de programmes de recyclage certifiés.

En tant que l'un des plus importants fabricants de vêtements, de chaussures et d'accessoires certifié B Corporation® au Canada, Frank And Oak a répondu à l'appel pour faire les choses différemment. Frank And Oak a prouvé son engagement envers le développement durable par des actions significatives et continuera à promouvoir ses valeurs tout en créant des produits durables et conçus pour bien vivre.

À propos de Frank And Oak

Alliant style, design et technologie depuis sa fondation en 2012, Frank And Oak offre des collections de vêtements et accessoires pour hommes et femmes conçues de manière réfléchie et adaptées au style de vie de sa clientèle. Présente sur le web et dans 22 boutiques à travers le Canada, la marque assure une expérience en ligne personnalisée à ses centaines de milliers de membres et surpasse son rôle de détaillant pour réinventer l'expérience client. Portée par une pensée éthique et tournée vers l'avenir, Frank And Oak soutient les valeurs d'égalité, de diversité et d'inclusion et oeuvre à les faire rayonner à travers ses communautés. Frank And Oak est certifié B Corporation®, répondant ainsi aux normes les plus élevées de performance sociale et environnementale, de transparence publique et de responsabilité légale dans l'industrie.

Pour plus d'information, visitez FrankAndOak.com

Instagram : @frankandoak et @frankandoakwomen

Au sujet des B Corporation®

Les entreprises certifiées B Corporations correspondent à des sociétés à but lucratif qui utilisent la force de frappe commerciale pour construire une économie plus inclusive et durable. Celles-ci répondent aux plus hautes normes en matière de performance, transparence et responsabilité sociales et environnementales. À ce jour, il existe plus de 2 500 B Corps dans plus de 130 industries et 60 pays dans le monde.

À propos de B Lab®

B Lab est une organisation à but non lucratif qui porte un mouvement international d'entreprise utilisant le business comme force pour avoir un impact positif. Ses activités incluent la certification B Corp, l'administration des programmes de gestion d'impact « B Impact Management » et la promotion de structures de gouvernance de type « Benefit Corporation » (entreprise d'intérêt pour la société). La vision de B Lab est celle d'une économie inclusive et durable créatrice de valeur pour tous.

Renseignements: Ann-Julie Villeneuve, press@frankandoak.com

