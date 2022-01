François William Croteau nommé Directeur Principal, Stratégie et Innovation d'Innovitech

MONTRÉAL, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Innovitech est heureux d'annoncer la nomination de François William Croteau à titre de Directeur principal au sein de l'équipe Conseil en stratégie et innovation.

« Le travail accompli par Innovitech au cours des 30 dernières années pour accélérer l'innovation, rendre les villes plus intelligentes et catalyser de nouvelles entreprises est tout simplement impressionnant. Je suis ravi de me joindre à une équipe qui incarne des valeurs d'innovation et de collaboration active qui m'animent. Je suis heureux de m'impliquer avec d'autres experts dans des projets d'avenir structurants qui façonneront une nouvelle société plus durable et inclusive. » François William Croteau. Tweet this Innovitech Inc nomme François William Croteau - Directeur Principal (Groupe CNW/Innovitech Inc.)

François arrive chez Innovitech avec une remarquable feuille de route. Jusqu'en 2021, il fut maire de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal à titre de responsable de la ville intelligente, des technologies de l'information, de l'innovation et de l'enseignement supérieur. Durant ces précédents mandats, François a piloté des projets d'envergure en transition écologique ainsi qu'en transformation numérique éthique et responsable qui ont mené à des réalisations distinctives comme le Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal, qui a notamment permis à la Ville de remporter le concours « Défi des villes intelligentes du Canada » en 2019.

Sa vision fondée sur les principes d'innovation ouverte, d'acceptabilité sociale, de participation citoyenne et de responsabilité sociale des organisations vient enrichir celle d'Innovitech dans son travail d'accompagnement des municipalités pour leur transformation, favoriser l'innovation, améliorer la qualité de vie dans les collectivités et augmenter la compétitivité des entreprises.

Titulaire d'un Executive MBA et d'un doctorat en études urbaines de l'UQAM, François mettra également à contribution toute son expertise en gouvernance urbaine et en valorisation des données pour favoriser des organisations plus innovantes et résilientes.

« Fort d'une croissance soutenue et continue, nous avons accueilli de grandes pointures au sein de notre équipe ces derniers mois. L'arrivée de François William Croteau s'inscrit dans cette dynamique, et nous sommes très fiers de le compter parmi nous. François est un entrepreneur inspirant et un réel acteur de changement qui va apporter une grande valeur ajoutée à notre équipe dans le secteur, entre autres, des projets urbains et des villes intelligentes. Je suis persuadé que nous ferons de belles et grandes choses ensemble. », déclare Sylvain Cofsky, Président et directeur général d'Innovitech.

« Le travail accompli par Innovitech au cours des 30 dernières années pour accélérer l'innovation, rendre les villes plus intelligentes et catalyser de nouvelles entreprises est tout simplement impressionnant. Je suis ravi de me joindre à une équipe qui incarne des valeurs d'innovation et de collaboration active qui m'animent. Je suis heureux de m'impliquer avec d'autres experts dans des projets d'avenir structurants qui façonneront une nouvelle société plus durable et inclusive. » François William Croteau.

À propos d'Innovitech

Depuis plus de 30 ans, Innovitech offre des services de conseil, de coaching, en plus d'une solide expertise et un savoir de pointe au service de l'accélération, la croissance et la réussite de l'innovation collaborative des entreprises, des entrepreneurs, des institutions, d'écosystèmes et autres organisations innovantes. Par sa fibre entrepreneuriale, elle a provoqué, facilité et assisté à la création de plusieurs regroupements et initiatives majeures en aérospatiale, dont le CRIAQ, en technologies médicales avec MEDTEQ+, en technologies vertes et en développement territorial. De l'idée au marché, en passant par la R-D collaborative, la démonstration terrain et les alliances stratégiques, Innovitech réunit les acteurs et les décideurs autour de projets novateurs et porteurs de richesse collective. Son équipe est fière d'accélérer les processus d'innovation de façon systématique pour en optimiser le succès. www.innovitech.com

SOURCE Innovitech Inc.

Renseignements: Pour plus d'information : Julien Caudroit, Vice-président Communication, Marketing et Évènementiel, 514 297-5231, [email protected]