François Lemay lance sa nouvelle tournée de conférence One Man Show au Québec avec « C'est aussi ça la vie »

ST-HIPPOLYTE, QC, le 20 févr. 2024 /CNW/ - François Lemay, l'un des conférenciers et humoristes les plus inspirants actuellement dans la francophonie, est ravi d'annoncer le lancement de sa nouvelle tournée au Québec avec son One Man Show « C'est aussi ça la vie ». Après avoir fait salle comble partout lors de sa dernière tournée, et suite au succès retentissant de son livre et de ses spectacles « Tout est toujours parfait », François revient sur scène avec un message encore plus puissant et hilarant, promettant une expérience inoubliable, dès le 14 mars.

One man show "C'est aussi ça la vie" de François Lemay

Un mélange parfait d'éducation et de divertissement

« C'est aussi ça la vie », le spectacle de François Lemay, propose un mélange harmonieux d'éducation enrichissante et de divertissement captivant, créant une expérience à la fois instructive et extrêmement divertissante. Il parvient à toucher un public diversifié, allant des jeunes aux moins jeunes, des novices aux adeptes de développement personnel de longue date, avec une aisance et une pertinence remarquables. Chaque intervention de François est soigneusement pensée pour résonner profondément en chacun, mêlant rires et réflexions, amusement et enseignement.

Une expérience transformatrice

Salué comme l'un des spectacles marquants de l'année par l'émission populaire matinale Salut Bonjour, « C'est aussi ça la vie » est une véritable célébration de la vie. François Lemay garantit une soirée où l'humour et la profondeur se conjuguent pour offrir des moments de rire mémorables et des prises de conscience significatives.

Informations et billetterie

Préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle. Pour réserver vos billets: https://www.francoislemay.ca/one-man-show

Nouveau livre

Son tout nouveau livre « C'est aussi ça la vie » sera également disponible lors des soirées, créant ainsi une synergie parfaite avec le spectacle. Ne manquez pas l'opportunité de vivre cette expérience unique.

À propos de François Lemay

François Lemay est un véritable phare dans l'univers du développement personnel et de l'humour. Sa capacité à toucher et à transformer des vies à travers le monde est reconnue à l'échelle internationale. Passionné, authentique, et doté d'une énergie contagieuse, François incarne l'emblème du renouveau et de l'éveil de la conscience. Il partage son message inspirant sur les scènes du Québec et de l'Europe.

Demandes de presse et interviews

Pour toute demande d'entrevues ou autre demande, veuillez contacter Nathalie Locas au 514-569-0018 ou [email protected]

