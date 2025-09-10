François Legault tente de refaire son image en s'attaquant aux travailleurs et travailleuses

Réaction de la FTQ à la formation du nouveau Conseil des ministres

MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) ne peut que dénoncer l'attaque frontale de François Legault contre les travailleurs et travailleuses du Québec en déchirant ce qui reste du modèle québécois. « C'est clair, François Legault, l'homme politique le plus impopulaire que le Québec ait connu, veut masquer tous les échecs de son gouvernement en voulant s'en prendre à ceux et celles qui ont bâti le Québec moderne. François Legault se cherche des boucs émissaires. Ce remaniement ne change rien au fait que la CAQ, tout au long de ses actions, n'a fait que briser le dialogue social, semé la discorde dans la société québécoise pour finalement nous annoncer le chaos », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

« Ce gouvernement peut encore faire marche arrière en ce qui a trait aux relations de travail. Le ministre du Travail, Jean Boulet, a le choix de rebâtir les ponts avec les travailleurs et travailleuses en abrogeant entre autres sa Loi 14, la "Loi Boulet", qui donne le droit au gouvernement de mettre fin à une grève légitime. En tant qu'ancien avocat patronal, le ministre sait très bien que cette loi brise le rapport de force de la négociation. Il sait également que les employeurs refuseront de négocier de bonne foi de façon à provoquer des conflits pour supplier, après coup, les gouvernements d'intervenir. D'ailleurs, la FTQ demande aux formations politiques qui aspirent à diriger le Québec à s'engager fermement et publiquement à abroger cette loi qui brise l'équilibre déjà fragile de la négociation et à l'inscrire dans leurs plateformes électorales. Les travailleurs et travailleuses doivent pouvoir négocier leur convention collective d'égal à égal avec leur employeur », ajoute la présidente.

« Par ailleurs, le premier ministre déclare vouloir moderniser le régime syndical sans doute parce ce que notre parole dérange. Oui, notre parole dérange parce que lorsqu'un gouvernement s'attaque aux droits légitimes des travailleurs et travailleuses, s'attaque au filet social, et regarde la population s'appauvrir, oui, la FTQ va dénoncer, prendre action et revendiquer. Pour la FTQ, le message est clair : quand tu ne défends pas tes droits, tu les perds ! La FTQ sera sur toutes les tribunes pour faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses », déclare la présidente.

« Quant à l'environnement, la FTQ trouve peu judicieux de confier cet important ministère à l'ancien ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, un élu qui ne jure que par le 3e lien entre Québec et Lévis et qui semble peu préoccupé par les émissions des gaz à effet de serre. Mais, on comprend que la CAQ n'en est pas à une contradiction près », conclut le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

