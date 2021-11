François Legault pris dans le passé

QUÉBEC, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La mise à jour économique présentée aujourd'hui aurait pu être déposée il y a 20 ans. Il est clair que pour la CAQ, la protection de l'environnement et la lutte aux changements climatiques n'est pas une priorité. De fait, aucune nouvelle mesure n'est proposée en ce sens.

La cheffe de l'opposition officielle, Mme Dominique Anglade a déclaré : « La mise à jour économique d'aujourd'hui est complètement déconnectée de l'urgence climatique que nous vivons. Il ne suffit pas d'aller à la COP-26 pour être actif dans la lutte aux changements climatiques. Alors que le Québec se doit d'oser pour l'avenir, la CAQ, elle, préfère surfer sur les bonnes décisions de premiers ministres libéraux qui les ont précédée. »

Pénurie de main-d'œuvre

La priorité annoncée pour cette mise à jour économique était d'aider les entreprises pour leurs besoins de main-d'œuvre. Néanmoins, après des années d'entêtement, on constate que la CAQ n'est même pas capable de reconnaître qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Pour lutter contre un problème, il faut d'abord être en mesure de le reconnaître et de le nommer !

Il y a aujourd'hui 280 000 postes vacants au Québec. Or, ce que l'on retrouve dans la mise à jour économique caquiste ne répond pas du tout à l'ampleur du problème. En effet, il n'y a aucune mesure pour augmenter le bassin de travailleurs actuels au Québec. De surcroît, il n'y a d'ailleurs aucun nouvel incitatif pour ramener les travailleurs expérimentés, les personnes plus éloignées du marché du travail, ou les jeunes qui sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEEF). Les services publics et les entreprises ne répondront pas aux besoins de la population pour encore longtemps.

Monsef Derraji, porte-parole en matière de main-d'œuvre et d'innovation a affirmé : « C'est trop peu trop tard! Après des années à nier la pénurie, la CAQ n'apporte aucune solution qui permet d'augmenter le bassin de travailleurs disponibles. »

Écart de richesse avec l'Ontario

François Legault vit encore sa vieille obsession, mais n'est pas capable de mettre en place les moyens pour y arriver. La hausse du bassin de travailleurs relève du mirage, car aucune mesure proposée dans cette mise-à-jour ne permettra d'atteindre les objectifs fixés. La prévision d'augmentation de la productivité est elle aussi irréaliste, alors qu'on constate que les investissements actuels publics et privés ne permettent pas d'atteindre la croissance prévue de 1,6 %.

Carlos J. Leitão, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances publiques a déclaré : « Ces prévisions ne sont pas sérieuses, on dirait plutôt un travail de graphiste. Surtout que la CAQ n'explique même pas quelles mesures ils veulent mettre en place pour lutter contre la décroissance démographique. »

Hausse du coût de la vie

La hausse du coût de la vie touche tous les Québécois, mais les personnes à la retraite voient souvent leurs revenus stagner. Nous avons proposé la mise en place d'une « allocation aînés » de 2000$ afin d'aider les Québécois de 70 ans et plus. Ce qui est proposé aujourd'hui par la CAQ ne leur permettra pas de rester à domicile plus longtemps, comme ils le désirent.

Zone d'innovation

Alors que les zones d'innovation devaient être le grand projet de développement économique pour les régions de la CAQ, après plus de trois ans au pouvoir, nous constatons que cette stratégie pilotée par Pierre Fitzgibbon est un échec total. Il n'y a toujours aucun projet concret pour les régions du Québec.

En ce sens Monsef Derraji a déclaré : « À un an des élections, la CAQ semble en panique de réaliser son engagement. Comment les sommes annoncées aujourd'hui vont permettre de réaliser les projets attendus dans l'ensemble des régions.? »

Lutte aux armes à feu

La CAQ doit avoir une approche qui se préoccupe davantage des communautés qui sont les plus touchées par les violences armées. L'aide supplémentaire à la police est bienvenue, mais il est important de soutenir aussi les groupes communautaires pour améliorer la prévention. En ce sens, nous avions demandé que des investissements équivalents à ce que le gouvernement investit dans l'escouade CENTAURE soient déployés pour soutenir les groupes communautaires. La mise à jour économique tombe loin du but.

Aucun plan d'urgence pour contrer les bris de services en santé

Depuis des mois, nous réclamons le dépôt d'un plan d'urgence pour endiguer les bris de services de proximité en matière de santé. Encore une fois la CAQ a manqué l'occasion de s'assurer d'expliquer aux Québécois comment elle entend éliminer les bris de services partout sur le territoire. Selon Mme Anglade « Ça fait déjà plusieurs mois que le gouvernement gère le système de santé à coup de fermetures, les Québécois s'attendent à un plan, mais il est clair que la CAQ n'en a aucun. »

SOURCE Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle

Renseignements: François White, Attaché de presse, Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle, 418-999-7283, [email protected]