François Legault présente sa vision économique aux entrepreneures et aux femmes d'affaires du Québec

L'édition 2022 de Cap vers la réussite , présentée par Groupe Banque TD, se déroulera les 14, 15 et 16 juin prochains sous le thème "Leadership économique des femmes: Impact et influence". Cette conférence est le plus grand rendez-vous de maillage interentreprises du Québec. Elle permet de tisser des liens durables entre les entrepreneures, les grandes corporations et les acteurs économiques. Elle offre donc de nombreuses opportunités d'accélérer la croissance des entreprises à propriété féminine d'ici.

« C'est avec grand plaisir que je serai présent à l'événement Cap vers la réussite du Réseau des Femmes d'affaires du Québec, le 14 juin prochain. Ce sera l'occasion de parler avec des entrepreneures du Québec de l'avenir de notre économie, d'innovation, du chantier "Fabriqué au Québec" et de notre chantier de l'économie verte. On va discuter des moyens pour que les femmes d'affaires québécoises profitent de ces grands chantiers qui s'ouvrent à nous. On a besoin d'avoir plus de femmes entrepreneures au Québec, plus de femmes pour bâtir les nouveaux fleurons de notre économie. »

- François Legault, premier ministre du Québec

"C'est un grand honneur de recevoir pour la première fois, un premier ministre à notre événement Cap vers la réussite. La présence de M. Legault démontre son grand intérêt pour l'économie et pour l'impact des femmes dans le développement économique du Québec. Depuis neuf (9) ans, cet événement attire des acteurs économiques influents qui œuvrent à la croissance des entreprises appartenant à des femmes. J'ai vraiment hâte d'échanger avec M. Legault et de faire découvrir aux participant.e.s la place des femmes dans sa vision économique du Québec."

- Ruth Vachon, présidente-directrice générale du Réseau des Femmes d'affaires du Québec

Cap vers la réussite

La première journée de la conférence, celle du 14 juin prochain, se déroulera en présentiel au Marriott Château Champlain, à Montréal. Il est également possible de participer virtuellement aux principales activités dont : allocution et entrevue d'ouverture avec le premier ministre, François Legault, 2 panels, des capsules d'inspiration, des histoires à succès, des ateliers, un lunch réseautage et un cocktail afin de bien terminer la journée.

Les 15 et 16 juin, l'événement se déroulera uniquement en virtuel. En plus des panels et autres activités, les participantes pourront rencontrer les représentants de plus de 25 grandes entreprises, intéressées à s'approvisionner auprès d'entreprises à propriété féminine. Pendant ces trois (3) jours, les participant.e.s auront également accès à Espace F, une plateforme numérique de maillage intelligent qui permet d'échanger entre elles, de s'inscrire aux différentes tables rondes ou aux rencontres individuelles avec les grandes corporations présentes.

À propos du Réseau des Femmes d'affaires du Québec

Depuis 1981, le Réseau des Femmes d'affaires du Québec accélère la croissance des entrepreneures et des femmes d'affaires afin qu'elles connaissent un succès inspirant et qu'elles soient aptes à rayonner dans le monde entier. Ces 11 dernières années, le RFAQ intensifie ses actions en misant sur la diversification des fournisseurs. Il accompagne et outille les entrepreneures afin qu'elles décrochent des contrats auprès de grandes entreprises. Il sensibilise également les grandes corporations à s'approvisionner davantage auprès des entrepreneures.

À propos de Cap vers la réussite

La conférence Cap vers la réussite est organisée par le Réseau des Femmes d'affaires du Québec et est rendue possible grâce au soutien de nombreux partenaires, dont le Groupe Banque TD, partenaire présentateur.

Elle est également réalisé en association avec :

les partenaires or, tels qu'Affaires Mondiales Canada, Banque de développement du Canada , Caisse de dépôt et placement du Québec, Exportation et développement Canada , Ernst & Young, Fasken, Fondaction, le Mouvement Desjardins et ZA Communication;

les partenaires argent, tels que Demers Beaulne , Investissement Québec, Laboratoires Druide et Pardeux/Uxpertise;

les partenaires bronze, tels que L'initiative Femmes de la Banque Scotia et Via Rail Canada.

