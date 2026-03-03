François Houle, ing. rejoint JAS Filtration pour renforcer son Département d'Ingénierie

JAS Filtration nomme François Houle, ing. au poste de Directeur Ingénierie pour ses solutions dédiées aux centres de données, aux salles blanches et aux projets de filtration haute efficacité

MONTRÉAL, le 3 mars 2026 /CNW/ - JAS Filtration est fière d'annoncer la nomination de François Houle, ing. à titre de Directeur Ingénierie, une étape clé dans l'expansion stratégique de l'entreprise vers les centres de données, les salles blanches et les projets de filtration haute efficacité, incluant les hôpitaux et les centres pharmaceutiques.

JAS Filtration - Data Center (Groupe CNW/JAS Filtration Inc.)

Dans ses nouvelles fonctions, François Houle, ing. sera responsable de faire évoluer le Département d'Ingénierie de JAS Filtration, permettant d'améliorer l'exécution de projets complexes d'infrastructures digitales et des environnements contrôlés. Il jouera un rôle central dans l'alignement de l'ingénierie, de la gestion de projets et de l'exécution sur le terrain afin de soutenir la stratégie de croissance à long terme de l'entreprise..

Dans le cadre de cette évolution, JAS Filtration renforce sa position de leader dans trois domaines d'expertise:

Filtration de l'air - Solutions de filtration de l'air pour les marchés industriel, commercial et institutionnel (www.jasfiltration.com)

- Solutions de filtration de l'air pour les marchés industriel, commercial et institutionnel (www.jasfiltration.com) Centre de données - Solutions de sécurité et d'intégrité spécialisées pour salles de données (www.jasfiltration.com/centre-donnees.php)

- Solutions de sécurité et d'intégrité spécialisées pour salles de données (www.jasfiltration.com/centre-donnees.php) Salle blanche (cleanroom) - Systèmes de plafonds filtrants structuraux et solutions de filtration avancées pour environnements contrôlés (www.jasfiltration.com/medical.php)

Ces piliers d'expertise spécialisés sont mis à contribution afin de mieux accompagner les opérateurs, ingénieurs et entrepreneurs à travers le Canada avec des solutions intégrés clés en main pour leurs environnements contrôlés - allant des murs de sécurité et d'étanchéité, aux systèmes de plafonds structuraux et filtrants pour centres de donnes et salles blanches, en passant par des systèmes de filtration d'air avancés pour les projets de filtration haute efficacité, incluant les secteurs de la santé, des sciences de la vie et des micro technologies.

Pour soutenir cette stratégie, JAS Filtration s'appuie sur des partenariats stratégiques au Canada avec AAF, Gordon et WireCrafters, ainsi qu'avec plusieurs fournisseurs de premier plan du secteur. Cette collaboration permet à JAS d'offrir des solutions intégrées d'ingénierie de fine pointe, là où la performance, la fiabilité et la conformité sont essentielles.

« En combinant notre expertise poussée en filtration avec de solides capacités en ingénierie et en gestion de projets, nous positionnons JAS Filtration comme un partenaire national de premier plan pour les projets d'environnements contrôlés et d'infrastructure digitale», a déclaré Nicolas Gauthier, président de JAS Filtration. « Le leadership de François sera déterminant pour faire croître notre présence et continuer d'élever nos standards d'excellence technique à l'échelle canadienne. »

À propos de JAS Filtration

Au cours des 45 dernière années, JAS Filtration a su s'imposer comme le leader québécois dans la conception et fabrication de solutions optimisées de filtration pour le secteur commercial, industriel et institutionnel. JAS travaille avec plus de 1 500 clients récurrents, dont certaines des plus importantes entreprises et institutions au Québec, lesquelles comptent sur son équipe de plus de 30 passionnées pour optimiser au quotidien leurs réalités opérationnelles.

https://www.jasfiltration.com/

SOURCE JAS Filtration Inc.

Media Contact: Renaud Dragon, Vice-Président - Développement des Affaires, [email protected]