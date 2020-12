François Cardinal nommé vice-président Information et éditeur adjoint de La Presse

« Avec sa nomination, nous nous assurons de maintenir les plus hautes normes éthiques de la profession journalistique et d'assurer la poursuite de notre mission d'information, en offrant une couverture distinctive, riche et diversifiée de l'actualité », explique M. Levasseur. « François possède une fine connaissance des stratégies, de la vision et de la culture de l'entreprise, ainsi que des normes rigoureuses qui encadrent le travail de nos journalistes et confèrent crédibilité et justesse à La Presse », ajoute-t-il.

François Cardinal est entré à La Presse en 2002, après avoir été journaliste au Devoir et au Journal de Montréal. Comme reporter, il a couvert entre autres la politique provinciale, l'environnement et les affaires urbaines. Il a par la suite été nommé chroniqueur, puis éditorialiste en chef et directeur principal de la section Débats. François est également membre du comité de direction de La Presse depuis 2017. En 2018, il a travaillé étroitement avec la haute direction dans le cadre de la migration de La Presse dans une structure à but non lucratif.

« J'accueille cette nomination avec enthousiasme. La Presse est une importante institution, et je compte bien mettre toute mon énergie pour qu'elle participe avec encore plus de dynamisme aux débats et aux réflexions qui font évoluer le Québec au quotidien. C'est un défi emballant qui m'attend : celui de miser sur la salle de rédaction la plus talentueuse au Québec pour faire de La Presse un acteur toujours plus pertinent, ancré dans son époque et sa société », commente M. Cardinal.

« Être à la tête d'une salle de rédaction d'envergure comme celle de La Presse est exigeant. François est reconnu pour son expertise, sa rigueur, et contribuera assurément à la poursuite du rayonnement de la marque et de son essentielle mission d'information », soutient Guy Crevier, éditeur de La Presse.

« Avec son virage 100 % numérique, La Presse a été une pionnière. Je souhaite pousser ce leadership plus loin pour que les reportages, les images, les analyses et les textes d'opinion du journal joignent toujours plus de Québécois, là où ils sont, quand ils en ont besoin, sur la plateforme de leur choix », ajoute François Cardinal. De belles années sont promises à notre média d'information. Et en cette époque de grandes turbulences, La Presse doit continuer de jouer son rôle: celui d'aider les lecteurs à réfléchir et à comprendre les enjeux complexes de notre société. »

François Cardinal entre en fonction le 1er janvier 2021.

À propos de La Presse

La Presse, média d'information francophone de référence au Canada, est une institution québécoise indépendante et à but non lucratif. Ses contenus se déclinent sur plusieurs plateformes (édition numérique pour tablettes, application mobile et web). Lauréat de nombreux prix pour la qualité de ses contenus et de sa présentation, La Presse se distingue par une couverture riche et diversifiée de l'actualité. Le quotidien est également reconnu pour ses séries et dossiers de fond ainsi que pour le large espace qu'il consacre aux débats.

