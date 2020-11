Franco Carnevale reçoit l'Insigne du mérite 2020

MONTRÉAL, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Franco Carnevale s'est vu décerner l'Insigne du mérite 2020, la plus haute distinction de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), à la suite de l'Assemblée générale annuelle virtuelle de l'OIIQ. Ce prix rend hommage à une infirmière ou à un infirmier dont la carrière a contribué de manière exceptionnelle à l'avancement des soins infirmiers, et celle de Franco Carnevale a de quoi impressionner la communauté infirmière. Que ce soit à titre d'infirmier, d'éthicien clinique en pédiatrie, de professeur en sciences infirmières, de chercheur, de conférencier ou de mentor, tant au Canada, au Brésil qu'en Italie, il contribue au progrès des soins infirmiers, particulièrement ceux dispensés aux enfants et à leurs familles.

« Ce qui a particulièrement retenu l'attention du comité de sélection de l'Ordre est l'approche radicalement transdisciplinaire et interdisciplinaire des soins proposés par Franco Carnevale. Il a non seulement exploré plusieurs dimensions de la pratique infirmière, mais aussi greffé au savoir infirmier des connaissances qui viennent de la psychologie, de l'éthique clinique et de la philosophie. Il a créé un modèle d'expertise qui va à la rencontre des sciences humaines et sociales, de la pratique clinique, de l'enseignement et de la recherche. Il s'agit d'une perspective unique et très audacieuse », a affirmé Luc Mathieu, président de l'OIIQ.

Un enseignant profondément humaniste

Détenteur d'un doctorat en philosophie, d'un doctorat en psychologie, d'une maîtrise en sciences infirmières et d'une maîtrise en bioéthique, Franco Carnevale est professeur titulaire à l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill. Il contribue à la formation de la relève infirmière en apportant une expertise spécifique aux soins à l'enfant et à la famille, ainsi qu'à l'éthique de l'enfance, et ce, dans les milieux des soins critiques et de la réadaptation. De plus, ses enseignements se penchent sur les bases de la connaissance clinique, la recherche qualitative, l'éthique clinique, les compétences culturelles et le droit. Depuis près de 30 ans, il se distingue par sa capacité à mettre ses compétences communicationnelles, relationnelles et pédagogiques au service de ses étudiantes et étudiants. Comme professeur et mentor, il a inspiré et accompagné des générations d'infirmières et infirmiers.

Infirmier visionnaire à l'approche résolument interdisciplinaire

Aspirant à l'excellence, avant tout pour ses patients et pour le plus grand bénéfice de la collectivité, comme infirmier, il est un fervent défenseur des soins requis pour l'enfant et la famille. L'initiative Voix de l'enfant, dont il est l'instigateur et le chercheur principal, en est d'ailleurs l'un des exemples les plus probants. Ce groupe de recherche interdisciplinaire et interculturel, composé de chercheurs et de partenaires des milieux communautaires du Québec et du Canada, vise à bien représenter l'intérêt véritable des enfants sur les plans des droits et de l'éthique, notamment ceux qui présentent des vulnérabilités. Le caractère novateur de ce programme lui vaut d'ailleurs la reconnaissance du milieu clinique et de ses pairs.

Un ambassadeur de la profession engagé

Depuis plus de 20 ans, Franco Carnevale est un bénévole engagé comme infirmier éthicien à la maison de soins pédiatriques Le Phare Enfants et Familles. Fondateur et président du comité clinique, il a agi comme formateur auprès des infirmières et infirmiers de la clinique et conseiller à l'éthique auprès des familles.

À travers ces différents engagements, à titre entre autres de président du comité d'éthique clinique en soins palliatifs pédiatriques à l'Hôpital Shriners pour enfants du Canada, de directeur du programme de recherche en soins infirmiers de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, de membre du Centre de recherche en éthique et de membre associé de l'unité pédiatrique interculturelle du département de pédiatrie de l'Université McGill, Franco Carnevale est un modèle de rôle infirmier qui inspire le dépassement. En véritable pionnier de sa profession, il veille à la qualité et à l'humanisation des soins infirmiers pour les enfants, les adolescents et les familles, ce qui lui vaut la plus haute distinction de l'OIIQ aujourd'hui.

Légende : Franco Carnevale, inf., Ph. D., lauréat de l'Insigne du mérite 2020

» Téléchargez la photo de Marco Carnevale en haute résolution

À propos de l'Insigne du mérite

Plus haute distinction décernée par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, l'Insigne du mérite est un hommage rendu à une infirmière ou à un infirmier dont la carrière a contribué, de manière exceptionnelle, à l'avancement des soins infirmiers ou à la notoriété de la profession.

SOURCE Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Renseignements: Renseignements et entrevues : Karina Sieres, Spécialiste, Relations publiques, Bureau du président, OIIQ, 514 895-1987, [email protected]

Liens connexes

http://www.oiiq.org