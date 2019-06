Francisation des nouvelles et des nouveaux arrivants - Improvisation du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion dénoncée

MONTRÉAL, le 7 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) remet en question la décision du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion de modifier les calendriers de formation des nouvelles et des nouveaux arrivants dans les collèges sans en avoir évalué correctement l'impact sur le personnel et la qualité de la formation.

« Le Ministère a ajouté une nouvelle session de francisation cet été qui chevauchera en partie celle de l'automne. Ce qui est étonnant, c'est que cet ajout ne vise qu'à étaler les formations existantes. Et puisqu'il y a un chevauchement entre la session de l'été et celle de l'automne, les animatrices en francisation et les agentes d'intégration ne peuvent évidemment pas se dédoubler et travailler durant ces deux sessions, » précise Yves de Repentigny, vice-président et responsable du regroupement cégep de la FNEEQ-CSN.

La décision du Ministère impliquera donc une perte d'expertise, car les collèges auront probablement à embaucher des personnes qui ne seront pas adéquatement formées pour cette nouvelle session.

En complément au travail des professeur-es, les animatrices permettent aux nouvelles et nouveaux arrivants d'approfondir leur maîtrise de la langue française et les agentes d'intégration leurs transmettent des informations sur la culture et les ressources en vue de les intégrer à la société québécoise. « Le gouvernement affirme sur toutes les tribunes que l'intégration de cette population est importante, mais les premiers gestes qu'il pose relèvent plutôt de l'improvisation, » conclut Yves de Repentigny.

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe quelque 35 000 membres dans 46 cégeps, 41 établissements privés et 13 syndicats d'université. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec. La fédération est l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux.

