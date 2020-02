Francisation de l'année préparatoire en médecine à son campus de l'Outaouais : l'Université McGill peut aller de l'avant grâce à une aide financière de 140 000 $

GATINEAU, QC, le 10 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'année préparatoire menant aux quatre ans de formation du programme d'études médicales de l'Université McGill pourra être réalisée en français en Outaouais à compter de 2020 grâce à un investissement additionnel de 140 000 $ du gouvernement du Québec.

La somme annoncée aujourd'hui par le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, au nom du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, permet à la Faculté de médecine de l'Université McGill d'offrir une formation aussi complète, et de qualité égale, à Gatineau qu'à Montréal.

Cette offre de formation vise une meilleure accessibilité aux études médicales en Outaouais. Elle s'ajoute aux programmes de résidence et à l'externat de McGill, déjà offerts en français dans la région. L'implantation de la Faculté de médecine de l'Université McGill en Outaouais a pour but de répondre au besoin de main-d'œuvre dans le domaine de la santé.

Citations :

« Je suis heureux de vous annoncer aujourd'hui qu'il sera maintenant possible pour les étudiants de la région de suivre l'année préparatoire de médecine de l'Université McGill, en français, à l'Université du Québec en Outaouais. Je suis extrêmement fier du travail accompli dans ce dossier par notre gouvernement. C'est une preuve concrète qu'avec un peu de volonté, on peut faire de grandes choses. Les futurs étudiants du Campus Outaouais de la Faculté de médecine de l'Université McGill n'auront finalement pas à quitter notre région pour s'installer à Montréal afin de suivre l'année préparatoire de médecine en anglais tel que l'avait prévu l'ancien gouvernement. Je suis très heureux et surtout très fier pour les gens de l'Outaouais, car nous avons droit à une formation en médecine en français chez nous. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Nous avons fait de l'éducation et de l'enseignement supérieur notre priorité principale et l'annonce d'aujourd'hui confirme l'importance que nous y accordons. En posant ce geste, nous nous assurons d'offrir une formation de qualité identique sur les deux sites d'enseignement et de permettre à des centaines de médecins et de professionnels de la santé en devenir de profiter d'une accessibilité sans précédent à cet établissement de renommée internationale. Il est évident que la formation peut répondre à de nombreux besoins régionaux, dans diverses sphères. C'est pourquoi nous devons investir et nous assurer que cette formation est adaptée à la réalité du milieu en offrant un enseignement de qualité et en français. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

« Je me réjouis de l'implantation de ce programme sur le territoire de la région de l'Outaouais. Cette initiative permettra de former davantage de médecins sur place, à proximité d'un milieu clinique où les besoins sont réels, et même croissants. Ceci contribuera par le fait même à la formation d'une meilleure relève médicale pour notre réseau, particulièrement en région. Un tel investissement témoigne des efforts qui sont faits par notre gouvernement pour mieux répondre aux besoins de main-d'œuvre en santé des communautés, au bénéfice de l'ensemble de notre collectivité. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons que plus de 4,1 millions de dollars ont déjà été investis par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour soutenir l'implantation du programme de formation médicale en Outaouais, portant ainsi l'enveloppe totale à près de 4,3 millions. Le soutien financier accordé à l'Université McGill a permis notamment :

l'implantation de l'année préparatoire en Outaouais; la préparation d'une offre de cours complète et en français; l'élaboration de matériel didactique en français; la conformité du programme aux agréments du Comité d'agrément de l'éducation médicale continue pour les membres du corps professoral et pour la trajectoire étudiante; l'accueil d'une première cohorte en septembre 2020, plus précisément d'un effectif de 24 étudiants par année, soit 96 étudiants en formation Medicinæ Doctorem et Chirurgiæ Magistrum de l'Université McGill en Outaouais en 2023.

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

