Francine Sabourin nommée directrice générale de l'ACQ

Francine Sabourin cumule plusieurs années d'expérience en tant que première dirigeante, alors qu'elle a occupé des fonctions similaires au sein de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec (Ordre des ADMA), lors des 6 dernières années. Elle y a notamment développé le service aux membres, valorisé la profession de gestionnaire et augmenté la notoriété de l'Ordre dans la sphère publique. Au cours de sa carrière, Mme Sabourin a également œuvré au sein de l'équipe de direction de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (Ordre des CRHA).

Elle est membre de l'Ordre des ADMA, siège au conseil d'administration du Centre François-Michelle et est titulaire d'un baccalauréat en relations industrielles de l'Université de Montréal.

La nouvelle directrice générale de l'ACQ aura comme principaux mandats d'accompagner le conseil d'administration dans la refonte de sa gouvernance et de réaliser la prochaine planification stratégique. Elle devra également assurer la gestion des ressources financières, humaines et matérielles du principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs en construction au Québec.

À propos de l'ACQ

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente près de 18 000 entreprises qui génèrent près du deux tiers des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel par l'entremise de ses Plans de garantie ACQ (PGA). Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 18 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

