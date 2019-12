Francine La Haye reçoit le Prix « Distinction en consultation ACRPQ » lors du Gala des prix d'Excellence 2019 de la SQPRP

« Son intelligence, son jugement et la compréhension qu'elle possède de la chose publique ont façonné la manière de faire notre travail. Francine a laissé sa marque dans la Firme et dans la société ! »

Serge Paquette, associé directeur du bureau de NATIONAL à Montréal

« Aujourd'hui, les relations publiques sont une fonction de gestion essentielle pour toute entreprise. Jamais l'image de marque n'a joué un rôle aussi important dans la perception des organisations tant publiques que privées. Je suis heureuse d'avoir pu contribuer à l'évolution d'une profession qui joue un rôle prépondérant dans un Québec plus dynamique que jamais. »

Francine La Haye

« C'est un privilège de pouvoir saluer la carrière exemplaire de madame La Haye ainsi que sa précieuse contribution au sein de notre industrie. Au fil des ans elle a su non seulement défendre avec brio les lettres de noblesse de notre profession, mais elle a également inspiré avec bienveillance toute une génération de conseillers. »

Vicky Boudreau, Chef de la direction et partenaire fondatrice de BICOM, présidente de l'Association des cabinets de relations publiques du Québec.

Le prix « Distinction en consultation ACRPQ » est remis tous les deux ans par l'Alliance des cabinets de relations publiques du Québec, dans le cadre du Gala des prix d'Excellence de la Société québécoise des professionnels en relations publiques.

À propos de Francine La Haye

Après avoir occupé plusieurs postes d'envergure au sein du gouvernement dans les années 1980, Francine La Haye a fait le saut en tant que consultante en relations publiques. Entrée au Cabinet de relations publiques NATIONAL en 1991, elle y est restée jusqu'à son départ à la retraite en 2018.

Première femme associée principale, elle a été la première femme à siéger au Comité de gestion de la Firme. Elle a également été la première femme à diriger le bureau de NATIONAL à Montréal. Son jugement sûr, son impressionnant réseau de contacts, sa grande sagesse et son savoir-faire unique ont profité tant à de nombreux clients qu'à la Firme elle-même.

Reconnue pour son intégrité et la justesse de ses conseils avisés, Francine s'est également révélée un mentor d'exception pour nombre de ses collègues chez NATIONAL, collègues de qui elle exigeait toujours le meilleur. Elle a consacré d'innombrables heures à promouvoir notre profession et n'a jamais hésité à la défendre dans l'espace public afin d'en favoriser une meilleure compréhension. Francine La Haye a été et demeure un modèle pour les professionnels des relations publiques. Sa contribution à l'avancement de la profession a été fondamentale.

À propos du Cabinet de relations publiques NATIONAL

NATIONAL est la plus importante firme‐conseil en relations publiques au Canada, desservant des clients dans un large éventail de secteurs, avec des bureaux à Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Saint John, Halifax et Saint‐Jean. L'offre de NATIONAL inclut également NATIONAL Marchés des capitaux, chef de file de l'industrie en relations investisseurs et communication financière. Le Cabinet de relations publiques NATIONAL fait partie d'AVENIR GLOBAL, parmi les 15 plus importantes firmes de communication au monde avec des bureaux dans 24 villes au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient, et membre du Groupe conseil RES PUBLICA. À l'échelle internationale, NATIONAL est affilié à Burson Cohn & Wolfe (BCW), une compagnie WPP. Pour plus de renseignements sur NATIONAL, visitez notre site Web ou suivez‐nous sur Twitter.

