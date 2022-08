La société annonce le lancement de "Startup Scorecard", un tableau de bord des entreprises en démarrage, et de "Investor Network", son réseau de mise en relation entre investisseurs et entrepreneurs; deux outils novateurs favorisant le développement de l'écosystème du capital risque. La société annonce également l'arrivée de trois nouveaux associés de classe mondiale et l'ouverture de son premier bureau aux États-Unis.

TORONTO, le 8 août 2022 /CNW/ - FRAMEWORK annonce aujourd'hui l'évolution de son modèle de capital de risque, une plateforme d'investissement unique qui va bien au-delà du capital. Fondé sur une combinaison innovante de processus axés sur les données, de stratégie de croissance et d'une expertise opérationnelle démontrée, ce nouveau modèle de capital actif est spécifiquement conçu pour être centré sur les fondateurs, réinventer l'écosystème d'investissement et faciliter l'hyper-croissance des entreprises en démarrage.

Outre les améliorations apportées à sa plateforme, la société a terminé la première clôture du Fonds II plus tôt cette année à plus de 100 millions de dollars américains. Ce fonds s'inscrit dans la continuité du Fonds I qui comprend des investissements notables dans des entreprises de pointe telles que Paper, Incode et MaxSold. Le Fonds II fermera en décembre 2022, et vise une taille de clôture allant jusqu'à 250 millions de dollars américains.

FRAMEWORK est axé sur l'investissement dans les entreprises des séries A et B et propose une approche ambitieuse et innovante permettant à tous les fondateurs et investisseurs de prendre des décisions éclairées basées sur les données.

FRAMEWORK Startup Scorecard, le tableau de bord des entreprises en démarrage de FRAMEWORK, dévoilé aujourd'hui, est un outil novateur conçu pour aider les fondateurs à comparer leur performance auprès d'une base de données de plus de 30 000 entreprises en démarrage réparties en Amérique du Nord. Cette évaluation de la performance permet à tout fondateur intéressé de prendre des décisions éclairées pour son entreprise et de se comparer de manière pratique et non biaisée. Grâce à un système automatisé, en fournissant leurs propres données, les entreprises en démarrage peuvent également choisir d'être mise en relation à des investisseurs potentiels spécialisé dans les phases d'amorçage (pre-seed, seed) et qui font partie du réseau d'investisseurs de FRAMEWORK. Cette fonctionnalité, également lancée aujourd'hui, est conçue pour mettre en relation les investisseurs spécialisés en phase d'amorçage avec de jeunes entreprises innovantes qui correspondent précisément à leurs stratégies d'investissement, permettant ainsi de réduire le fardeau associé à la recherche d'opportunités.

« FRAMEWORK soutient les jeunes entreprises de calibre mondial grâce à une nouvelle approche de l'investissement en capital de risque, a déclaré Peter Misek, associé fondateur et directeur de FRAMEWORK. Pour bâtir une culture de démarrage véritablement attirante et disposée d'un avantage compétitif notable, tous les fondateurs ont besoin d'un moyen de comparer rigoureusement leur entreprise à des entreprises similaires ou ayant eu le même parcours afin d'obtenir une évaluation dynamique et guider leur prise de décisions. Ils ont aussi besoin d'investisseurs qui comprennent à quel point ce processus et ces paramètres sont déterminants pour leur croissance et leur succès. Notre tableau de bord et notre réseau d'investisseurs fonctionnent conjointement afin de résoudre les problèmes systémiques des deux côtés de l'équation du capital de risque et éliminer les distorsions en utilisant les données et l'algorithmie. Nous espérons ainsi que cette nouvelle approche permettra de stimuler l'évolution de l'investissement en capital de risque au premier stade. »

Les avantages des données exclusives de FRAMEWORK sont décuplés grâce par l'ensemble des processus et savoir-faire dont nous disposons. Notre approche est entièrement personnalisable, et adaptée aux besoins de chaque fondateur. Ces processus sont mis en œuvre par nos nouveaux associés annoncés aujourd'hui : Barbara Dirks, Jean-Michel (Jim) Texier et Mike Dobbins. Leur expertise combinée marque un tournant innovant dans le modèle d'investissement actif de FRAMEWORK.

« Nous sommes ravis d'accueillir officiellement nos nouveaux associés et de pouvoir compter sur leur expertise et leurs conseils dans le cadre de notre processus d'investissement », a déclaré Ajay Gopal, associé. « Leur culture d'excellence et de leadership soutient notre approche de vérification diligente et permet de guider les entreprises de notre portefeuille vers le succès. Ils fournissent ainsi des conseils d'experts et de l'aide pratique à toutes les unités opérationnelles: finance, opération, gestion de talents, produit, technologie et stratégie de mise en marché. Bref, leur expertise permet de couvrir l'ensemble des secteurs qui contribuent le plus à la croissance à grande vitesse des entreprises en démarrage. C'est cette expertise, en combinaison avec nos processus, qui permet la mise en œuvre de plans opérationnels exceptionnellement robustes mais agiles, éliminant fortement l'incertitude entourant les décisions à prendre par nos fondateurs. »

Barbara Dirks, qui se joint à FRAMEWORK, est une dirigeante accomplie dans le domaine des services financiers. Elle possède plus de 20 ans d'expérience au sein d'institutions financières de premier plan, notamment à titre de dirigeante de la Silicon Valley Bank, au Canada. Ayant fait ses preuves dans le lancement, l'exploitation et la refonte d'entreprises, Barbara Dirks travaillera en étroite collaboration avec les fondateurs et les équipes de direction en fournissant des conseils sur la gouvernance, le recrutement des talents, la stratégie de mise en marché, l'exploitation, le risque, l'expansion, l'encadrement et les communications -- des défis clés pour les jeunes entreprises en démarrage.

« Je suis ravie de travailler avec les fondateurs talentueux et déterminés du portefeuille de FRAMEWORK, a déclaré Mme Dirks. Ces fondateurs visent des objectifs concrets qui ont le potentiel d'avoir un impact extraordinaire sur le monde d'aujourd'hui. Leur esprit entrepreneurial contagieux nous pousse, en tant qu'équipe, à trouver des façons d'augmenter leurs chances de succès à l'envergure de leurs ambitions. En nous impliquant et en étant à l'écoute de ce qui se passe « sur le terrain », nous pouvons ensemble cerner les enjeux émergents et intervenir tôt avec agilité, intelligence et expérience. »

Jean-Michel (Jim) Texier, nouvel associé, se joint à FRAMEWORK en tant qu'investisseur en capital-risque expérimenté dans le secteur des entreprises en démarrage. Ancien entrepreneur à succès, comptant plus de 25 ans d'expérience en Europe, Asie et Amérique du Nord, il jouit d'une excellente réputation comme directeur de la technologie et chef des produits. Jean-Michel Texier travaillera avec les entreprises du portefeuille, nouvelles et existantes, pour résoudre des problèmes et fournir des conseils en matière de technologie, produits, conformité et stratégie de mise en marché.

« En tant qu'associé, je suis à disposition des fondateurs et de leur équipe dirigeante, et je m'investis dans leur réussite en leur fournissant des conseils et retour d'expérience ainsi que du support opérationnel, a déclaré M. Texier. Cette mission commune permet de nouer des relations fondées sur la confiance entre les investisseurs de capital de risque et les entrepreneurs. Je partage également les enseignements que j'ai acquis au cours de ma carrière pour m'assurer que les fondateurs évitent les pièges courants et puissent tirer parti d'un maximum d'opportunités compte tenu du rythme frénétique de leur expansion. »

Mike Dobbins, nouveau partenaire, nous fera profiter de l'expertise qu'il a acquise dans les domaines du capital de risque, des technologies financières et des solutions financières en tant qu'ancien chef de la stratégie et du développement organisationnel à la Banque Royale du Canada et fondateur de RBC Ventures, où il a dirigé la création de plus d'un vingtaine de projets stratégiques. M. Dobbins est un expert dans l'élaboration de partenariats et dans le développement de stratégies axées sur le client. Il possède une vaste expérience en investissement, qui fait de lui un partenaire clé en matière de stratégie et de systèmes financiers.

« Les partenariats stratégiques et les réseaux financiers sont essentiels à cette étape du processus de démarrage, déclare M. Dobbins. « Je suis ravi de continuer à travailler dans le secteur du capital de risque avec des fondateurs d'entreprises spécialisés dont les produits ont un énorme potentiel, à savoir celui de résoudre des problèmes fondamentaux, de remettre en question le statu-quo et de devenir la prochaine génération de licornes. »

Tandis que l'entreprise entame une nouvelle étape de sa croissance, FRAMEWORK, aussi connue sous le nom de Framework Venture Partners, dévoile un nouveau logo audacieux et un nouveau site Web qui reflètent à la fois son approche du capital de risque et l'importance de sa mission qui consiste à soutenir les entreprises capables de changer le monde par la technologie.

L'ouverture d'un nouveau bureau à Austin, au Texas, vient appuyer la croissance de FRAMEWORKS. En effet, soutenu par son statut de troisième économie d'État en importance aux États-Unis et par celui d'État comptant le plus grand nombre d'entreprises figurant au palmarès Fortune 500 de tout le pays, le Texas est un terreau fertile pour les secteurs des technologies et du capital de risque.

« Ce nouveau bureau et cette nouvelle image de marque nous donnent l'occasion d'établir de nouvelles relations dans un environnement de haute technologie et de capital de risque, en plus de croître considérablement aux États-Unis », ajoute M. Misek.

Pour en savoir plus sur FRAMEWORK "Startup Scorecard", le tableau de bord pour les entreprises en démarrage, veuillez écrire à [email protected]

Pour en savoir plus sur le réseau d'investisseurs de FRAMEWORK, veuillez écrire à [email protected]

À propos de FRAMEWORK.

Le capital de risque qui va bien au-delà du capital. Établie en 2018, FRAMEWORK est une société de capital de risque de calibre mondial soutenant des entreprises en démarrage (Série A et Série B) ciblées. L'approche collaborative de FRAMEWORK permet aux fondateurs et à leurs équipes de faire partie de la prochaine génération de sociétés technologiques de classe mondiale. Avec un siège social à Toronto (ON) et des bureaux à Montréal (QC) et Austin (TX), FRAMEWORK combine un modèle d'investissement unique, axé sur les données et fondé sur l'expérience combiné à un modèle collaboratif permettant d'aider les équipes dirigeante à croire rapidement et efficacement. Son approche unique favorise l'amélioration de l'écosystème du capital de risque pour tous les fondateurs d'entreprises et investisseurs grâce à son rapport d'évaluation des entreprises en démarrage ("Startup Scorecard") et son réseau de mise en relation entre investisseurs et entrepreneurs ("Investor Network"). FRAMEWORK base ses pratiques sur trois grands principes clés: la confiance, la détermination et l'excellence. Elle est le partenaire de confiance de nombreux fondateurs d'entreprises qui ont réussi à prendre de l'ampleur et à accomplir leurs missions. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.framework.vc.

Demandes de renseignements des médias : Kate Morris | [email protected] | 647 712-3347

SOURCE Framework Venture Partners