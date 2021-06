Fragments rétrospectifs : une exposition solo de Joëlle Morosoli à la maison de la culture Claude-Léveillée

« Nous sommes très fiers de recevoir cette exposition présentant des sculptures interactives à la maison de la culture Claude-Léveillée. J'invite les citoyennes et les citoyens à se laisser charmer par cette expérience unique et extraordinaire. À voir et à vivre absolument! », a souligné Giuliana Fumagalli, la mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.